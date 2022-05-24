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Канада предоставит Киеву военную помощь, сообщила министр обороны страны - РИА Новости, 24.05.2022
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Канада предоставит Киеву военную помощь, сообщила министр обороны страны
Канада предоставит Киеву военную помощь, сообщила министр обороны страны - РИА Новости, 24.05.2022
Канада предоставит Киеву военную помощь, сообщила министр обороны страны
Канада предоставит Украине 20 тысяч артиллерийских снарядов "натовского" калибра в качестве нового пакета военной помощи, сообщила министр обороны страны Анита... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T20:04
2022-05-24T20:05
в мире
владимир путин
украина
канада
россия
нато
анита ананд
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ВАШИНГТОН, 24 мая – РИА Новости. Канада предоставит Украине 20 тысяч артиллерийских снарядов "натовского" калибра в качестве нового пакета военной помощи, сообщила министр обороны страны Анита Ананд."Я могу подтвердить, что Канада закупила свыше 20 тысяч артиллерийских снарядов стандартного калибра НАТО 155 миллиметров", - сказала она на пресс-конференции.Снаряды, по ее словам, подходят для орудий, которые ранее передали Украине Канада и ее союзники, включая гаубицы М777. "Уже ведется работа над тем, чтобы как можно скорее доставить эту помощь на Украину", - сказала Ананд.Она сообщила, что канадские военные также обучают украинских коллег обращению с артиллерийскими орудиями.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, украина, канада, россия, нато, анита ананд
20:04 24.05.2022 (обновлено: 20:05 24.05.2022)
 
Канада предоставит Киеву военную помощь, сообщила министр обороны страны

Министр обороны Канады Ананд: Канада предоставит Украине 20 тысяч артиллерийских снарядов

© Depositphotos / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© Depositphotos / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 мая – РИА Новости. Канада предоставит Украине 20 тысяч артиллерийских снарядов "натовского" калибра в качестве нового пакета военной помощи, сообщила министр обороны страны Анита Ананд.
"Я могу подтвердить, что Канада закупила свыше 20 тысяч артиллерийских снарядов стандартного калибра НАТО 155 миллиметров", - сказала она на пресс-конференции.
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Вчера, 13:58Специальная военная операция на Украине
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Снаряды, по ее словам, подходят для орудий, которые ранее передали Украине Канада и ее союзники, включая гаубицы М777. "Уже ведется работа над тем, чтобы как можно скорее доставить эту помощь на Украину", - сказала Ананд.
Она сообщила, что канадские военные также обучают украинских коллег обращению с артиллерийскими орудиями.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.05.2022
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