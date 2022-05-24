https://ria.ru/20220524/kanada-1790490201.html

Канада предоставит Киеву военную помощь, сообщила министр обороны страны

Канада предоставит Киеву военную помощь, сообщила министр обороны страны - РИА Новости, 24.05.2022

Канада предоставит Киеву военную помощь, сообщила министр обороны страны

Канада предоставит Украине 20 тысяч артиллерийских снарядов "натовского" калибра в качестве нового пакета военной помощи, сообщила министр обороны страны Анита... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T20:04

2022-05-24T20:04

2022-05-24T20:05

в мире

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анита ананд

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ВАШИНГТОН, 24 мая – РИА Новости. Канада предоставит Украине 20 тысяч артиллерийских снарядов "натовского" калибра в качестве нового пакета военной помощи, сообщила министр обороны страны Анита Ананд."Я могу подтвердить, что Канада закупила свыше 20 тысяч артиллерийских снарядов стандартного калибра НАТО 155 миллиметров", - сказала она на пресс-конференции.Снаряды, по ее словам, подходят для орудий, которые ранее передали Украине Канада и ее союзники, включая гаубицы М777. "Уже ведется работа над тем, чтобы как можно скорее доставить эту помощь на Украину", - сказала Ананд.Она сообщила, что канадские военные также обучают украинских коллег обращению с артиллерийскими орудиями.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220524/ukraina-1790390119.html

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в мире, владимир путин, украина, канада, россия, нато, анита ананд