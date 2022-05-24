https://ria.ru/20220524/indiya-1790317663.html
Запад будет давить на Индию для противостояния России, считает Косачев
Запад будет давить на Индию для противостояния России, считает Косачев - РИА Новости, 24.05.2022
Запад будет давить на Индию для противостояния России, считает Косачев
Участники четырёхстороннего диалога по безопасности будут давить на Индию, включая угрозы и шантаж, для противостояния России, но успех этого предприятия... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T10:20
2022-05-24T10:20
2022-05-24T10:20
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Участники четырёхстороннего диалога по безопасности будут давить на Индию, включая угрозы и шантаж, для противостояния России, но успех этого предприятия маловероятен, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Сегодня в Токио проходит Четырёхсторонний диалог по безопасности (Quadrilateral Group of Nations или QUAD) с участием лидеров США, Японии, Австралии и Индии. Квартет очевидно составлялся под задачу сдерживания Китая и по сути является антикитайским. Состав участников - исходя из схожих подходов в этом вопросе всех, включая Индию", - написал сенатор в своем Telegram-канале.По его словам, сегодня в Токио QUAD будут пытаться трансформировать ещё и в антироссийский квартет. "Уверен, не выйдет. Индия никогда не стояла и не стоит сейчас на антироссийских позициях. Но ломать будут жестко, уговорами, шантажом и угрозами", - подчеркнул он.Так что сегодняшний саммит - это ещё и про суверенитет в современном мире, есть он или нет. То, что им обладают и Китай, и Россия, как раз и бесит Запад в первую очередь, написал политик."Надеюсь, что Индия сохранит приверженность образу мышления, в полной мере реализуемому с ее полномасштабным участием в форматах РИК, БРИКС и ШОС, где, в отличие от QUAD, никого не ломают и никому не угрожают. При полном понимании суверенитета всех участников", - заключил Косачев.
https://ria.ru/20220524/ssha-1790295311.html
https://ria.ru/20220506/indiya-1787128921.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, россия, токио, шос, брикс, рик, совет федерации рф, константин косачев
Запад будет давить на Индию для противостояния России, считает Косачев
Вице-спикер СФ Косачев считает, что Запад будет давить на Индию для противостояния России