https://ria.ru/20220524/indiya-1790317663.html

Запад будет давить на Индию для противостояния России, считает Косачев

Запад будет давить на Индию для противостояния России, считает Косачев - РИА Новости, 24.05.2022

Запад будет давить на Индию для противостояния России, считает Косачев

Участники четырёхстороннего диалога по безопасности будут давить на Индию, включая угрозы и шантаж, для противостояния России, но успех этого предприятия... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T10:20

2022-05-24T10:20

2022-05-24T10:20

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совет федерации рф

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Участники четырёхстороннего диалога по безопасности будут давить на Индию, включая угрозы и шантаж, для противостояния России, но успех этого предприятия маловероятен, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Сегодня в Токио проходит Четырёхсторонний диалог по безопасности (Quadrilateral Group of Nations или QUAD) с участием лидеров США, Японии, Австралии и Индии. Квартет очевидно составлялся под задачу сдерживания Китая и по сути является антикитайским. Состав участников - исходя из схожих подходов в этом вопросе всех, включая Индию", - написал сенатор в своем Telegram-канале.По его словам, сегодня в Токио QUAD будут пытаться трансформировать ещё и в антироссийский квартет. "Уверен, не выйдет. Индия никогда не стояла и не стоит сейчас на антироссийских позициях. Но ломать будут жестко, уговорами, шантажом и угрозами", - подчеркнул он.Так что сегодняшний саммит - это ещё и про суверенитет в современном мире, есть он или нет. То, что им обладают и Китай, и Россия, как раз и бесит Запад в первую очередь, написал политик."Надеюсь, что Индия сохранит приверженность образу мышления, в полной мере реализуемому с ее полномасштабным участием в форматах РИК, БРИКС и ШОС, где, в отличие от QUAD, никого не ломают и никому не угрожают. При полном понимании суверенитета всех участников", - заключил Косачев.

https://ria.ru/20220524/ssha-1790295311.html

https://ria.ru/20220506/indiya-1787128921.html

индия

россия

токио

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, индия, россия, токио, шос, брикс, рик, совет федерации рф, константин косачев