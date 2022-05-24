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Росгвардия обеспечила выдачу гумпомощи в Херсонской и Запорожской областях - РИА Новости, 24.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220524/gumpomosch-1790439822.html
Росгвардия обеспечила выдачу гумпомощи в Херсонской и Запорожской областях
Росгвардия обеспечила выдачу гумпомощи в Херсонской и Запорожской областях - РИА Новости, 24.05.2022
Росгвардия обеспечила выдачу гумпомощи в Херсонской и Запорожской областях
Росгвардия за неделю обеспечила выдачу 85 тонн гуманитарной помощи жителям Херсонской и Запорожской областей, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T16:35
2022-05-24T16:35
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
запорожская область
россия
украина
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Росгвардия за неделю обеспечила выдачу 85 тонн гуманитарной помощи жителям Херсонской и Запорожской областей, сообщает пресс-служба ведомства."Росгвардия совместно с МЧС России продолжает участвовать в оказании гуманитарной помощи населению Херсонской и Запорожской областей. За неделю росгвардейцы выполнили восемь задач по сопровождению гуманитарных колон, обеспечили выдачу более 85 тонн продовольствия. Свыше 12 тысяч мирных жителей получили продукты питания и предметы первой необходимости", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что гуманитарная помощь также выдавалась и в небольших населенных пунктах: Привольном, Счастливом, Райском и других.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220523/gumpomosch-1790274532.html
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запорожская область
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в мире, владимир путин, запорожская область, россия, украина, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
16:35 24.05.2022
 
Росгвардия обеспечила выдачу гумпомощи в Херсонской и Запорожской областях

Росгвардия обеспечила выдачу 85 тонн помощи в Херсонской и Запорожской областях за неделю

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС ДНР раздают гуманитарную помощь на Украине
Сотрудники МЧС ДНР раздают гуманитарную помощь на Украине - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Сотрудники МЧС ДНР раздают гуманитарную помощь на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Росгвардия за неделю обеспечила выдачу 85 тонн гуманитарной помощи жителям Херсонской и Запорожской областей, сообщает пресс-служба ведомства.
"Росгвардия совместно с МЧС России продолжает участвовать в оказании гуманитарной помощи населению Херсонской и Запорожской областей. За неделю росгвардейцы выполнили восемь задач по сопровождению гуманитарных колон, обеспечили выдачу более 85 тонн продовольствия. Свыше 12 тысяч мирных жителей получили продукты питания и предметы первой необходимости", - говорится в сообщении.
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В ведомстве отметили, что гуманитарная помощь также выдавалась и в небольших населенных пунктах: Привольном, Счастливом, Райском и других.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинЗапорожская областьРоссияУкраинаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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