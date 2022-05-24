https://ria.ru/20220524/grechka-1790347296.html

На Украине заявили об остром дефиците гречки

На Украине заявили об остром дефиците гречки - РИА Новости, 24.05.2022

На Украине заявили об остром дефиците гречки

Острый дефицит гречки образовался на Украине из-за разрыва торговли с Россией, говорится в сюжете телеканала "1+1". Как отмечается, Украина ранее получала 50%... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T11:56

2022-05-24T11:56

2022-05-24T12:01

экономика

россия

украина

гречневая крупа

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Острый дефицит гречки образовался на Украине из-за разрыва торговли с Россией, говорится в сюжете телеканала "1+1". Как отмечается, Украина ранее получала 50% гречки из России, остальное выращивала самостоятельно."Сегодня Россия фактически закрыта для поставок гречки – мы начали ощущать большой дефицит на нашем рынке, как посевного материала, так и обычной гречки. И это приведет к резкому подорожанию", - подчеркнул директор "Международной ассоциации гречки" Сергей Громовой. При этом он отметил, что украинские фермеры все чаще отказываются засевать землю гречкой, выбирая более рентабельные культуры.Громовой прогнозирует рост минимальной стоимости килограмма гречки до 90 гривен (3,04 доллара). Сейчас в украинских супермаркетах не купить гречку дешевле 70 гривен (2,37 доллара) за килограмм, максимальная цена на гречку первого сорта достигает 125 гривен (4,23 доллара) за килограмм.

https://ria.ru/20220523/zerno-1789808330.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, украина, гречневая крупа