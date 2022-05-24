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На Украине заявили об остром дефиците гречки - РИА Новости, 24.05.2022
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На Украине заявили об остром дефиците гречки
На Украине заявили об остром дефиците гречки - РИА Новости, 24.05.2022
На Украине заявили об остром дефиците гречки
Острый дефицит гречки образовался на Украине из-за разрыва торговли с Россией, говорится в сюжете телеканала "1+1". Как отмечается, Украина ранее получала 50%... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T11:56
2022-05-24T12:01
экономика
россия
украина
гречневая крупа
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Острый дефицит гречки образовался на Украине из-за разрыва торговли с Россией, говорится в сюжете телеканала "1+1". Как отмечается, Украина ранее получала 50% гречки из России, остальное выращивала самостоятельно."Сегодня Россия фактически закрыта для поставок гречки – мы начали ощущать большой дефицит на нашем рынке, как посевного материала, так и обычной гречки. И это приведет к резкому подорожанию", - подчеркнул директор "Международной ассоциации гречки" Сергей Громовой. При этом он отметил, что украинские фермеры все чаще отказываются засевать землю гречкой, выбирая более рентабельные культуры.Громовой прогнозирует рост минимальной стоимости килограмма гречки до 90 гривен (3,04 доллара). Сейчас в украинских супермаркетах не купить гречку дешевле 70 гривен (2,37 доллара) за килограмм, максимальная цена на гречку первого сорта достигает 125 гривен (4,23 доллара) за килограмм.
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экономика, россия, украина, гречневая крупа
11:56 24.05.2022 (обновлено: 12:01 24.05.2022)
 
На Украине заявили об остром дефиците гречки

На Украине из-за разрыва торговых связей с Россией образовался острый дефицит гречки

© РИА Новости / Павел ЛисицынГречневая крупа
Гречневая крупа - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Гречневая крупа. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Острый дефицит гречки образовался на Украине из-за разрыва торговли с Россией, говорится в сюжете телеканала "1+1". Как отмечается, Украина ранее получала 50% гречки из России, остальное выращивала самостоятельно.
"Сегодня Россия фактически закрыта для поставок гречки – мы начали ощущать большой дефицит на нашем рынке, как посевного материала, так и обычной гречки. И это приведет к резкому подорожанию", - подчеркнул директор "Международной ассоциации гречки" Сергей Громовой. При этом он отметил, что украинские фермеры все чаще отказываются засевать землю гречкой, выбирая более рентабельные культуры.
Громовой прогнозирует рост минимальной стоимости килограмма гречки до 90 гривен (3,04 доллара). Сейчас в украинских супермаркетах не купить гречку дешевле 70 гривен (2,37 доллара) за килограмм, максимальная цена на гречку первого сорта достигает 125 гривен (4,23 доллара) за килограмм.
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