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Google попросил Верховный суд России пересмотреть решение о "Царьграде" - РИА Новости, 24.05.2022
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Google попросил Верховный суд России пересмотреть решение о "Царьграде"
Google попросил Верховный суд России пересмотреть решение о "Царьграде" - РИА Новости, 24.05.2022
Google попросил Верховный суд России пересмотреть решение о "Царьграде"
Три структуры Google подали в Верховный суд России кассационные жалобы на судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые по иску телеканала "Царьград"... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T09:21
2022-05-24T10:44
технологии
константин малофеев
сша
украина
google
вооруженные силы рф
парад победы
телеканал царьград
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Три структуры Google подали в Верховный суд России кассационные жалобы на судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые по иску телеканала "Царьград" обязали Google восстановить доступ к заблокированному каналу "Царьграда" в Youtube, а в случае неисполнения - выплачивать прогрессивно увеличивающийся штраф.Жалобы ответчиков – головной американской Google LLC, ирландской Google Ireland Limited и российского ООО "Гугл" – поступили в ВС РФ 20 мая. Параллельно ООО "Гугл" просит приостановить исполнение судебного решения. Никаких решений по жалобам и по ходатайству о приостановлении пока не принято.Google заблокировал канал истца в 2020 году. Он объяснил блокировку санкциями, введенными США и Евросоюзом в 2014 году из-за Украины в отношении бенефициара "Царьграда" Константина Малофеева.Арбитражный суд Москвы в апреле 2021 года полностью удовлетворил иск НАО "Царьград Медиа", обязав Google восстановить доступ к аккаунту истца и возобновить действие привязанного к аккаунту договора-счета на предоставление сервиса Google Ad Manager для монетизации рекламы на канале TsargradTV.Первая инстанция также удовлетворила требование истца о взыскании судебной неустойки (астрента) на случай неисполнения решения – в первую неделю ответчики должны выплачивать 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения, во вторую – по 200 тысяч за день, в третью – по 400 тысяч за день и так далее.Девятый арбитражный апелляционный суд в декабре изменил решение в части расчета астрента. Суд решил, что неустойка в размере 100 тысяч рублей в день с еженедельным увеличением этой суммы в два раза будет начисляться первые девять месяцев до достижения суммы штрафа в 1 миллиард рублей. Если за это время решение не будет исполнено, штраф снова начнет начисляться в том же порядке, но уже "без ограничения предельной общей суммы судебной неустойки", говорится в постановлении. Арбитражный суд Московского округа в марте оставил в силе судебные акты двух инстанций, отклонив первые кассационные жалобы ответчиков.Представители "Царьграда" заявляли, что после вступления решения суда в силу Google восстановил часть функционала аккаунта, включая YouTube-канал, но не восстановил функционал, связанный с Google Ad Sense и партнерской программой YouTube.При этом Google настаивает, что полностью исполнил решение суда. Компания обращалась к судебным приставам-исполнителям с просьбой завершить исполнительное производство, но они отказались. Суд также отказался признать решение полностью исполненным.Представитель ООО "Гугл" говорил в суде, что на конец апреля в рамках исполнительного производства по спору с "Царьградом" со счетов "Гугла" было перечислено на депозит судебных приставов-исполнителей уже 9 миллиардов рублей. "Царьград" в начале апреля сообщил о получении от приставов 1 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20220401/google-1781246548.html
https://ria.ru/20220317/tsargrad-1778636378.html
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технологии, константин малофеев, сша, украина, google, вооруженные силы рф, парад победы, телеканал царьград
09:21 24.05.2022 (обновлено: 10:44 24.05.2022)
 
Google попросил Верховный суд России пересмотреть решение о "Царьграде"

Google попросил Верховный суд России пересмотреть решение о канале "Царьграда" в Youtube

© AP Photo / Ng Han GuanЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© AP Photo / Ng Han Guan
Логотип компании Google. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Три структуры Google подали в Верховный суд России кассационные жалобы на судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые по иску телеканала "Царьград" обязали Google восстановить доступ к заблокированному каналу "Царьграда" в Youtube, а в случае неисполнения - выплачивать прогрессивно увеличивающийся штраф.
Жалобы ответчиков – головной американской Google LLC, ирландской Google Ireland Limited и российского ООО "Гугл" – поступили в ВС РФ 20 мая. Параллельно ООО "Гугл" просит приостановить исполнение судебного решения. Никаких решений по жалобам и по ходатайству о приостановлении пока не принято.
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля, 12:18
"Царьград" получил миллиард рублей неустойки от Google
Google заблокировал канал истца в 2020 году. Он объяснил блокировку санкциями, введенными США и Евросоюзом в 2014 году из-за Украины в отношении бенефициара "Царьграда" Константина Малофеева.
Арбитражный суд Москвы в апреле 2021 года полностью удовлетворил иск НАО "Царьград Медиа", обязав Google восстановить доступ к аккаунту истца и возобновить действие привязанного к аккаунту договора-счета на предоставление сервиса Google Ad Manager для монетизации рекламы на канале TsargradTV.
Первая инстанция также удовлетворила требование истца о взыскании судебной неустойки (астрента) на случай неисполнения решения – в первую неделю ответчики должны выплачивать 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения, во вторую – по 200 тысяч за день, в третью – по 400 тысяч за день и так далее.
Девятый арбитражный апелляционный суд в декабре изменил решение в части расчета астрента. Суд решил, что неустойка в размере 100 тысяч рублей в день с еженедельным увеличением этой суммы в два раза будет начисляться первые девять месяцев до достижения суммы штрафа в 1 миллиард рублей. Если за это время решение не будет исполнено, штраф снова начнет начисляться в том же порядке, но уже "без ограничения предельной общей суммы судебной неустойки", говорится в постановлении. Арбитражный суд Московского округа в марте оставил в силе судебные акты двух инстанций, отклонив первые кассационные жалобы ответчиков.
Представители "Царьграда" заявляли, что после вступления решения суда в силу Google восстановил часть функционала аккаунта, включая YouTube-канал, но не восстановил функционал, связанный с Google Ad Sense и партнерской программой YouTube.
При этом Google настаивает, что полностью исполнил решение суда. Компания обращалась к судебным приставам-исполнителям с просьбой завершить исполнительное производство, но они отказались. Суд также отказался признать решение полностью исполненным.
Представитель ООО "Гугл" говорил в суде, что на конец апреля в рамках исполнительного производства по спору с "Царьградом" со счетов "Гугла" было перечислено на депозит судебных приставов-исполнителей уже 9 миллиардов рублей. "Царьград" в начале апреля сообщил о получении от приставов 1 миллиарда рублей.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 12:44
Суд отклонил кассацию Google на решение в пользу "Царьграда"
 
ТехнологииКонстантин МалофеевСШАУкраинаGoogleВооруженные силы РФПарад Победытелеканал Царьград
 
 
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