https://ria.ru/20220524/google-1790307769.html

Google попросил Верховный суд России пересмотреть решение о "Царьграде"

Google попросил Верховный суд России пересмотреть решение о "Царьграде" - РИА Новости, 24.05.2022

Google попросил Верховный суд России пересмотреть решение о "Царьграде"

Три структуры Google подали в Верховный суд России кассационные жалобы на судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые по иску телеканала "Царьград"... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T09:21

2022-05-24T09:21

2022-05-24T10:44

технологии

константин малофеев

сша

украина

google

вооруженные силы рф

парад победы

телеканал царьград

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Три структуры Google подали в Верховный суд России кассационные жалобы на судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые по иску телеканала "Царьград" обязали Google восстановить доступ к заблокированному каналу "Царьграда" в Youtube, а в случае неисполнения - выплачивать прогрессивно увеличивающийся штраф.Жалобы ответчиков – головной американской Google LLC, ирландской Google Ireland Limited и российского ООО "Гугл" – поступили в ВС РФ 20 мая. Параллельно ООО "Гугл" просит приостановить исполнение судебного решения. Никаких решений по жалобам и по ходатайству о приостановлении пока не принято.Google заблокировал канал истца в 2020 году. Он объяснил блокировку санкциями, введенными США и Евросоюзом в 2014 году из-за Украины в отношении бенефициара "Царьграда" Константина Малофеева.Арбитражный суд Москвы в апреле 2021 года полностью удовлетворил иск НАО "Царьград Медиа", обязав Google восстановить доступ к аккаунту истца и возобновить действие привязанного к аккаунту договора-счета на предоставление сервиса Google Ad Manager для монетизации рекламы на канале TsargradTV.Первая инстанция также удовлетворила требование истца о взыскании судебной неустойки (астрента) на случай неисполнения решения – в первую неделю ответчики должны выплачивать 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения, во вторую – по 200 тысяч за день, в третью – по 400 тысяч за день и так далее.Девятый арбитражный апелляционный суд в декабре изменил решение в части расчета астрента. Суд решил, что неустойка в размере 100 тысяч рублей в день с еженедельным увеличением этой суммы в два раза будет начисляться первые девять месяцев до достижения суммы штрафа в 1 миллиард рублей. Если за это время решение не будет исполнено, штраф снова начнет начисляться в том же порядке, но уже "без ограничения предельной общей суммы судебной неустойки", говорится в постановлении. Арбитражный суд Московского округа в марте оставил в силе судебные акты двух инстанций, отклонив первые кассационные жалобы ответчиков.Представители "Царьграда" заявляли, что после вступления решения суда в силу Google восстановил часть функционала аккаунта, включая YouTube-канал, но не восстановил функционал, связанный с Google Ad Sense и партнерской программой YouTube.При этом Google настаивает, что полностью исполнил решение суда. Компания обращалась к судебным приставам-исполнителям с просьбой завершить исполнительное производство, но они отказались. Суд также отказался признать решение полностью исполненным.Представитель ООО "Гугл" говорил в суде, что на конец апреля в рамках исполнительного производства по спору с "Царьградом" со счетов "Гугла" было перечислено на депозит судебных приставов-исполнителей уже 9 миллиардов рублей. "Царьград" в начале апреля сообщил о получении от приставов 1 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20220401/google-1781246548.html

https://ria.ru/20220317/tsargrad-1778636378.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, константин малофеев, сша, украина, google, вооруженные силы рф, парад победы, телеканал царьград