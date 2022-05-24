https://ria.ru/20220524/germaniya-1790401343.html

Германия готовится к отчаянным мерам на случай отсутствия газа из России

Германия готовится к отчаянным мерам на случай отсутствия газа из России - РИА Новости, 24.05.2022

Германия готовится к отчаянным мерам на случай отсутствия газа из России

Министр экономики Германии Роберт Хабек представит чрезвычайный указ, позволяющий правительству вновь запустить угольные и мазутные теплоэлектростанции в случае РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T14:32

2022-05-24T14:32

2022-05-24T14:57

экономика

германия

россия

uniper

природный газ

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Министр экономики Германии Роберт Хабек представит чрезвычайный указ, позволяющий правительству вновь запустить угольные и мазутные теплоэлектростанции в случае нехватки природного газа, сообщает агентство Bloomberg.Как отмечает издание, ФРГ готова пожертвовать зеленой политикой и увеличить выбросы углерода в атмосферу, если это позволит обеспечить население и производства бесперебойной подачей энергии. Мощность имеющегося у Германии законсервированного энергетического оборудования составляет около шести гигаватт.Так, немецкая энергетическая компания Uniper уже заявила о готовности обеспечить около трех гигаватт угольной энергии, в то время как RWE AG решает, какие станции можно вернуть в строй. Тем не менее, как отмечает СМИ, почти 70 процентов угля для выработки электроэнергии Европа закупает у России, и один из основных покупателей — Германия.После начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины власти Германии заявили о намерении в ближайшем будущем сократить зависимость от поставок российских энергоносителей. В Берлине рассчитывают до конца этого года отказаться от импорта угля и нефти, а к середине 2024-го — от газа. Альтернативой голубому топливу из России, с точки зрения немецких властей, может стать СПГ из Катара, США и других стран.

https://ria.ru/20220517/germaniya-1789135104.html

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экономика, германия, россия, uniper, природный газ