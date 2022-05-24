14:32 24.05.2022 (обновлено: 14:57 24.05.2022)
Германия готовится к отчаянным мерам на случай отсутствия газа из России
Bloomberg: Германия планирует вернуть угольные и мазутные электростанции
© AP Photo / Michael SohnГазовая электростанция Lichterfelde в Берлине
© AP Photo / Michael Sohn
Газовая электростанция Lichterfelde в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Министр экономики Германии Роберт Хабек представит чрезвычайный указ, позволяющий правительству вновь запустить угольные и мазутные теплоэлектростанции в случае нехватки природного газа, сообщает агентство Bloomberg.
"Подобный запрос на дополнительную выработку угольной электроэнергии возникает только при нехватке газа или при угрозе нехватки и необходимости сокращения потребления при выработке электроэнергии", — следует из текста законопроекта.
Как отмечает издание, ФРГ готова пожертвовать зеленой политикой и увеличить выбросы углерода в атмосферу, если это позволит обеспечить население и производства бесперебойной подачей энергии. Мощность имеющегося у Германии законсервированного энергетического оборудования составляет около шести гигаватт.
Так, немецкая энергетическая компания Uniper уже заявила о готовности обеспечить около трех гигаватт угольной энергии, в то время как RWE AG решает, какие станции можно вернуть в строй. Тем не менее, как отмечает СМИ, почти 70 процентов угля для выработки электроэнергии Европа закупает у России, и один из основных покупателей — Германия.
После начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины власти Германии заявили о намерении в ближайшем будущем сократить зависимость от поставок российских энергоносителей. В Берлине рассчитывают до конца этого года отказаться от импорта угля и нефти, а к середине 2024-го — от газа. Альтернативой голубому топливу из России, с точки зрения немецких властей, может стать СПГ из Катара, США и других стран.