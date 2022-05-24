Беженцы заинтересованы в "дальневосточных гектарах", заявил Чекунков
Глава Минвостокразвития Чекунков: беженцы заинтересованы в "дальневосточных гектарах"
Девушка выбирает участок земли. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 24 мая – РИА Новости. Среди вынужденных переселенцев с территорий Украины и Донбасса отмечается высокая заинтересованность в получении "дальневосточных гектаров" для ведения фермерского хозяйства, сообщил РИА Новости министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
"Прибывшие получили статус временного убежища. Сейчас в МВД находятся документы на оформление статусов участников госпрограммы переселения соотечественников. Этот статус дает привилегии, в частности, возможность получить "дальневосточный гектар". Заинтересованность высокая, потому что многие люди жили в индивидуальных домах с приусадебными участками, знают и умеют заниматься сельским хозяйством и заинтересованы в том, чтобы развивать фермерские проекты. Будем их поддерживать", - сказал министр.
Чекунков уточнил, что несколько семей уже предметно обсудили перспективы развития фермерского хозяйства с использованием программы "дальневосточный гектар". Министр напомнил, что при формировании групп в Таганроге и Ростове-на-Дону переселенцам разъясняются условия участия в этой программе.
Всего в Хабаровский край, Приморье, Приамурье, Камчатку и Магаданскую область прибыли около 1 тысячи беженцев с Украины и из Донбасса.
Программа "Дальневосточный гектар", позволяющая гражданам бесплатно получить до одного гектара земли на Дальнем Востоке, действует с 2016 года, а программа "Арктический гектар", распространяющая этот механизм на земли в Арктической зоне РФ, начала действовать в 2021 году. Эти программы направлены на создание таких условий, чтобы можно было комфортно жить, строить свой дом, вести подсобное хозяйство и организовать бизнес.