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Беженцы заинтересованы в "дальневосточных гектарах", заявил Чекунков - РИА Новости, 24.05.2022
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Беженцы заинтересованы в "дальневосточных гектарах", заявил Чекунков
Беженцы заинтересованы в "дальневосточных гектарах", заявил Чекунков - РИА Новости, 24.05.2022
Беженцы заинтересованы в "дальневосточных гектарах", заявил Чекунков
Среди вынужденных переселенцев с территорий Украины и Донбасса отмечается высокая заинтересованность в получении "дальневосточных гектаров" для ведения... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T08:49
2022-05-24T08:49
экономика
украина
донбасс
дальний восток
дальневосточный гектар
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ВЛАДИВОСТОК, 24 мая – РИА Новости. Среди вынужденных переселенцев с территорий Украины и Донбасса отмечается высокая заинтересованность в получении "дальневосточных гектаров" для ведения фермерского хозяйства, сообщил РИА Новости министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков."Прибывшие получили статус временного убежища. Сейчас в МВД находятся документы на оформление статусов участников госпрограммы переселения соотечественников. Этот статус дает привилегии, в частности, возможность получить "дальневосточный гектар". Заинтересованность высокая, потому что многие люди жили в индивидуальных домах с приусадебными участками, знают и умеют заниматься сельским хозяйством и заинтересованы в том, чтобы развивать фермерские проекты. Будем их поддерживать", - сказал министр.Чекунков уточнил, что несколько семей уже предметно обсудили перспективы развития фермерского хозяйства с использованием программы "дальневосточный гектар". Министр напомнил, что при формировании групп в Таганроге и Ростове-на-Дону переселенцам разъясняются условия участия в этой программе.Всего в Хабаровский край, Приморье, Приамурье, Камчатку и Магаданскую область прибыли около 1 тысячи беженцев с Украины и из Донбасса.Программа "Дальневосточный гектар", позволяющая гражданам бесплатно получить до одного гектара земли на Дальнем Востоке, действует с 2016 года, а программа "Арктический гектар", распространяющая этот механизм на земли в Арктической зоне РФ, начала действовать в 2021 году. Эти программы направлены на создание таких условий, чтобы можно было комфортно жить, строить свой дом, вести подсобное хозяйство и организовать бизнес.
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экономика, украина, донбасс, дальний восток, дальневосточный гектар
08:49 24.05.2022
 
Беженцы заинтересованы в "дальневосточных гектарах", заявил Чекунков

Глава Минвостокразвития Чекунков: беженцы заинтересованы в "дальневосточных гектарах"

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкДевушка выбирает участок земли
Девушка выбирает участок земли - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Девушка выбирает участок земли. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 24 мая – РИА Новости. Среди вынужденных переселенцев с территорий Украины и Донбасса отмечается высокая заинтересованность в получении "дальневосточных гектаров" для ведения фермерского хозяйства, сообщил РИА Новости министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
"Прибывшие получили статус временного убежища. Сейчас в МВД находятся документы на оформление статусов участников госпрограммы переселения соотечественников. Этот статус дает привилегии, в частности, возможность получить "дальневосточный гектар". Заинтересованность высокая, потому что многие люди жили в индивидуальных домах с приусадебными участками, знают и умеют заниматься сельским хозяйством и заинтересованы в том, чтобы развивать фермерские проекты. Будем их поддерживать", - сказал министр.
Чекунков уточнил, что несколько семей уже предметно обсудили перспективы развития фермерского хозяйства с использованием программы "дальневосточный гектар". Министр напомнил, что при формировании групп в Таганроге и Ростове-на-Дону переселенцам разъясняются условия участия в этой программе.
Всего в Хабаровский край, Приморье, Приамурье, Камчатку и Магаданскую область прибыли около 1 тысячи беженцев с Украины и из Донбасса.
Программа "Дальневосточный гектар", позволяющая гражданам бесплатно получить до одного гектара земли на Дальнем Востоке, действует с 2016 года, а программа "Арктический гектар", распространяющая этот механизм на земли в Арктической зоне РФ, начала действовать в 2021 году. Эти программы направлены на создание таких условий, чтобы можно было комфортно жить, строить свой дом, вести подсобное хозяйство и организовать бизнес.
 
ЭкономикаУкраинаДонбассДальний ВостокДальневосточный гектар
 
 
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