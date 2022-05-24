https://ria.ru/20220524/gekra-1790304367.html

Беженцы заинтересованы в "дальневосточных гектарах", заявил Чекунков

Беженцы заинтересованы в "дальневосточных гектарах", заявил Чекунков - РИА Новости, 24.05.2022

Беженцы заинтересованы в "дальневосточных гектарах", заявил Чекунков

Среди вынужденных переселенцев с территорий Украины и Донбасса отмечается высокая заинтересованность в получении "дальневосточных гектаров" для ведения... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T08:49

2022-05-24T08:49

2022-05-24T08:49

экономика

украина

донбасс

дальний восток

дальневосточный гектар

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ВЛАДИВОСТОК, 24 мая – РИА Новости. Среди вынужденных переселенцев с территорий Украины и Донбасса отмечается высокая заинтересованность в получении "дальневосточных гектаров" для ведения фермерского хозяйства, сообщил РИА Новости министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков."Прибывшие получили статус временного убежища. Сейчас в МВД находятся документы на оформление статусов участников госпрограммы переселения соотечественников. Этот статус дает привилегии, в частности, возможность получить "дальневосточный гектар". Заинтересованность высокая, потому что многие люди жили в индивидуальных домах с приусадебными участками, знают и умеют заниматься сельским хозяйством и заинтересованы в том, чтобы развивать фермерские проекты. Будем их поддерживать", - сказал министр.Чекунков уточнил, что несколько семей уже предметно обсудили перспективы развития фермерского хозяйства с использованием программы "дальневосточный гектар". Министр напомнил, что при формировании групп в Таганроге и Ростове-на-Дону переселенцам разъясняются условия участия в этой программе.Всего в Хабаровский край, Приморье, Приамурье, Камчатку и Магаданскую область прибыли около 1 тысячи беженцев с Украины и из Донбасса.Программа "Дальневосточный гектар", позволяющая гражданам бесплатно получить до одного гектара земли на Дальнем Востоке, действует с 2016 года, а программа "Арктический гектар", распространяющая этот механизм на земли в Арктической зоне РФ, начала действовать в 2021 году. Эти программы направлены на создание таких условий, чтобы можно было комфортно жить, строить свой дом, вести подсобное хозяйство и организовать бизнес.

украина

донбасс

дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, украина, донбасс, дальний восток, дальневосточный гектар