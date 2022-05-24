https://ria.ru/20220524/gaz-1790467069.html

Испания вызвалась заменить поставки российского газа в Европу

Испания вызвалась заменить поставки российского газа в Европу - РИА Новости, 24.05.2022

Испания вызвалась заменить поставки российского газа в Европу

Испания сможет заменить российский газ в Европе своими поставками, заявил премьер-министр Педро Санчес в интервью телеканалу CNBC. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T18:07

2022-05-24T18:07

2022-05-24T21:17

экономика

испания

евросоюз

природный газ

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Испания сможет заменить российский газ в Европе своими поставками, заявил премьер-министр Педро Санчес в интервью телеканалу CNBC.Он сообщил корреспонденту, что недра Пиренейского полуострова содержат около половины запасов сжиженного газа в Евросоюзе. По его словам, доля Испании в регазификации — процессе преобразования газа из жидкого состояния в газообразное — в Европе достигает 37 процентов.Мадрид активнее прочих столиц ЕС призывает к снижению цен на энергию, выросших более чем в три раза в связи с наложенными на Россию санкциями. Вместе с Португалией страна ввела временное ограничение стоимости природного газа и угля. Правительство Испании в мае приняло указ, устанавливающий плату за газ для электростанций в размере 40 евро за мегаватт-час. Предлагаемый механизм будет действовать в течение года, и благодаря ему среднегодовая цена составит 48,8 евро за мегаватт. Рыночная цена голубого топлива 11 мая составляла 72 евро, тогда как средний показатель за первый квартал этого года достиг 80 евро.В мае дизельное топливо и бензин в Испании подорожали на два процента за неделю и достигли нового исторического максимума. Средняя стоимость литра бензина на испанских заправках составляла 1,87 евро, тогда как дизель стоил 1,91 евро за литр.Москва с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Владимир Путин подчеркивал, что отказ от операций в российской валюте будут рассматривать как неисполнение обязательств по договорам.В конце апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива. С 21 мая прекратились поставки в Финляндию.Как сообщило агентство Bloomberg, Еврокомиссия выпустила несколько разъяснений по новой системе оплаты российского газа, но ни разу прямо не указала, противоречит ли введенным санкциям открытие рублевого счета.

https://ria.ru/20220326/gaz-1780239643.html

https://ria.ru/20220427/alzhir-1785835187.html

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экономика, испания, евросоюз, природный газ