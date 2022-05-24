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"Газпром" подает газ через Украину на ГИС Суджа в подтвержденном объеме
"Газпром" подает газ через Украину на ГИС Суджа в подтвержденном объеме - РИА Новости, 24.05.2022
"Газпром" подает газ через Украину на ГИС Суджа в подтвержденном объеме
"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на ГИС "Суджа" - 46,1 миллиона кубометров на 24 мая, на ГИС "Сохрановка" заявка... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T10:03
2022-05-24T10:03
2022-05-24T10:15
экономика
газпром
россия
украина
луганская народная республика
европа
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на ГИС "Суджа" - 46,1 миллиона кубометров на 24 мая, на ГИС "Сохрановка" заявка снова отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов."Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 46,1 миллиона кубометров на 24 мая. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сказал он журналистам.Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход - ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.
россия
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, газпром, россия, украина, луганская народная республика, европа
10:03 24.05.2022 (обновлено: 10:15 24.05.2022)
"Газпром" подает газ через Украину на ГИС Суджа в подтвержденном объеме
"Газпром" подает газ через Украину на ГИС Суджа в объеме 46,1 миллиона кубометров