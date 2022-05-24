https://ria.ru/20220524/gaz-1790307279.html
Греческие импортеры перешли на оплату газа рублями
Греческие импортеры перешли на оплату газа рублями - РИА Новости, 24.05.2022
Греческие импортеры перешли на оплату газа рублями
Все греческие компании — импортеры российского газа перешли на новый порядок оплаты "Газпрому", прекращения поставок не будет, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T09:15
2022-05-24T09:15
2022-05-24T10:22
греция
в мире
владимир путин
россия
газпром
depa
газпромбанк
санкции в отношении россии
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АФИНЫ, 24 мая — РИА Новости. Все греческие компании — импортеры российского газа перешли на новый порядок оплаты "Газпрому", прекращения поставок не будет, сообщил РИА Новости источник в отрасли."Все греческие компании-покупатели перешли на оплату в рублях", — сказал собеседник агентства.В стране три основных импортера — DEPA Commerce, Mytilineos, Prometheus Gas. На поставки из России приходится от 45% до 55% импорта в зависимости от сезона. По мнению специалистов, заменить российский газ какими-либо другими источниками в ближайшие годы не удастся.Накануне Афинское агентство новостей АМНА сообщило, что DEPA рассчиталась с "Газпромом" за апрельские поставки в евро в соответствии с указаниями Еврокомиссии от 19 мая. Комментируя публикации греческой прессы, что в случае прекращения поставок российского газа греческие власти вынуждены будут отключать электричество из-за нехватки мощностей, собеседник агентства сказал: "Прекращения поставок не будет, все хорошо".Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Москва будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.Согласно новой схеме, Газпромбанк открывает специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных клиентов. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку голубого топлива, банк будет продавать ее на Московской бирже, после чего зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с него рассчитываться с "Газпромом".Прежде чем согласиться с новой схемой оплаты, правительство Греции и компании — импортеры природного газа ждали решения Еврокомиссии.
https://ria.ru/20220524/gaz-1790303512.html
https://ria.ru/20220523/gaz-1790279789.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
греция, в мире, владимир путин, россия, газпром, depa, газпромбанк, санкции в отношении россии
09:15 24.05.2022 (обновлено: 10:22 24.05.2022)
Греческие импортеры перешли на оплату газа рублями
Источник: все греческие импортеры газа перешли на новый порядок оплаты "Газпрому" рублями
АФИНЫ, 24 мая — РИА Новости. Все греческие компании — импортеры российского газа перешли на новый порядок оплаты "Газпрому", прекращения поставок не будет, сообщил РИА Новости источник в отрасли.
"Все греческие компании-покупатели перешли на оплату в рублях", — сказал собеседник агентства.
В стране три основных импортера — DEPA Commerce, Mytilineos, Prometheus Gas. На поставки из России приходится от 45% до 55% импорта в зависимости от сезона. По мнению специалистов, заменить российский газ какими-либо другими источниками в ближайшие годы не удастся.
"Срок оплаты за апрельские поставки газа наступает 25 мая. Поэтому нужно, чтобы деньги поступили на спецсчет 23 мая. Два дня требуется на конвертацию в рубли и для перевода денег с одного счета на другой. Для этого оплата в евро должна поступить 23 мая", — пояснил источник.
Накануне Афинское агентство новостей АМНА сообщило, что DEPA
рассчиталась с "Газпромом
" за апрельские поставки в евро в соответствии с указаниями Еврокомиссии от 19 мая.
Комментируя публикации греческой прессы, что в случае прекращения поставок российского газа греческие власти вынуждены будут отключать электричество из-за нехватки мощностей, собеседник агентства сказал: "Прекращения поставок не будет, все хорошо".
Владимир Путин
23 марта заявил о переводе оплаты поставок газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Москва будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
Согласно новой схеме, Газпромбанк
открывает специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных клиентов. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку голубого топлива, банк будет продавать ее на Московской бирже
, после чего зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с него рассчитываться с "Газпромом".
Прежде чем согласиться с новой схемой оплаты, правительство Греции и компании — импортеры природного газа ждали решения Еврокомиссии
.