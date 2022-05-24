Рейтинг@Mail.ru
Греческие импортеры перешли на оплату газа рублями - РИА Новости, 24.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220524/gaz-1790307279.html
Греческие импортеры перешли на оплату газа рублями
Греческие импортеры перешли на оплату газа рублями - РИА Новости, 24.05.2022
Греческие импортеры перешли на оплату газа рублями
Все греческие компании — импортеры российского газа перешли на новый порядок оплаты "Газпрому", прекращения поставок не будет, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T09:15
2022-05-24T10:22
греция
в мире
владимир путин
россия
газпром
depa
газпромбанк
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781257441_0:124:3076:1854_1920x0_80_0_0_7835dc6c274399eaedd07fdde7d8b5c8.jpg
АФИНЫ, 24 мая — РИА Новости. Все греческие компании — импортеры российского газа перешли на новый порядок оплаты "Газпрому", прекращения поставок не будет, сообщил РИА Новости источник в отрасли."Все греческие компании-покупатели перешли на оплату в рублях", — сказал собеседник агентства.В стране три основных импортера — DEPA Commerce, Mytilineos, Prometheus Gas. На поставки из России приходится от 45% до 55% импорта в зависимости от сезона. По мнению специалистов, заменить российский газ какими-либо другими источниками в ближайшие годы не удастся.Накануне Афинское агентство новостей АМНА сообщило, что DEPA рассчиталась с "Газпромом" за апрельские поставки в евро в соответствии с указаниями Еврокомиссии от 19 мая. Комментируя публикации греческой прессы, что в случае прекращения поставок российского газа греческие власти вынуждены будут отключать электричество из-за нехватки мощностей, собеседник агентства сказал: "Прекращения поставок не будет, все хорошо".Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Москва будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.Согласно новой схеме, Газпромбанк открывает специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных клиентов. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку голубого топлива, банк будет продавать ее на Московской бирже, после чего зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с него рассчитываться с "Газпромом".Прежде чем согласиться с новой схемой оплаты, правительство Греции и компании — импортеры природного газа ждали решения Еврокомиссии.
https://ria.ru/20220524/gaz-1790303512.html
https://ria.ru/20220523/gaz-1790279789.html
греция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781257441_3:0:2732:2047_1920x0_80_0_0_490cdacef778841afb5333a06b2dd5f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
греция, в мире, владимир путин, россия, газпром, depa, газпромбанк, санкции в отношении россии
09:15 24.05.2022 (обновлено: 10:22 24.05.2022)
 
Греческие импортеры перешли на оплату газа рублями

Источник: все греческие импортеры газа перешли на новый порядок оплаты "Газпрому" рублями

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГазораспределительная станция
Газораспределительная станция - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Газораспределительная станция. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 24 мая — РИА Новости. Все греческие компании — импортеры российского газа перешли на новый порядок оплаты "Газпрому", прекращения поставок не будет, сообщил РИА Новости источник в отрасли.
"Все греческие компании-покупатели перешли на оплату в рублях", — сказал собеседник агентства.
Газокомпрессорная станция. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
08:46
Болгария ждет инструкций от ЕК по поводу оплаты российского газа в рублях
В стране три основных импортера — DEPA Commerce, Mytilineos, Prometheus Gas. На поставки из России приходится от 45% до 55% импорта в зависимости от сезона. По мнению специалистов, заменить российский газ какими-либо другими источниками в ближайшие годы не удастся.

"Срок оплаты за апрельские поставки газа наступает 25 мая. Поэтому нужно, чтобы деньги поступили на спецсчет 23 мая. Два дня требуется на конвертацию в рубли и для перевода денег с одного счета на другой. Для этого оплата в евро должна поступить 23 мая", — пояснил источник.

Накануне Афинское агентство новостей АМНА сообщило, что DEPA рассчиталась с "Газпромом" за апрельские поставки в евро в соответствии с указаниями Еврокомиссии от 19 мая.
Комментируя публикации греческой прессы, что в случае прекращения поставок российского газа греческие власти вынуждены будут отключать электричество из-за нехватки мощностей, собеседник агентства сказал: "Прекращения поставок не будет, все хорошо".
Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Москва будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
Согласно новой схеме, Газпромбанк открывает специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных клиентов. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку голубого топлива, банк будет продавать ее на Московской бирже, после чего зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с него рассчитываться с "Газпромом".
Прежде чем согласиться с новой схемой оплаты, правительство Греции и компании — импортеры природного газа ждали решения Еврокомиссии.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 22:19
Премьер Нидерландов призвал ЕК прояснить вопрос с оплатой российского газа
 
ГрецияВ миреВладимир ПутинРоссияГазпромDEPAГазпромбанкСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала