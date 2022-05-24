https://ria.ru/20220524/gaz-1790307279.html

Греческие импортеры перешли на оплату газа рублями

Греческие импортеры перешли на оплату газа рублями - РИА Новости, 24.05.2022

Греческие импортеры перешли на оплату газа рублями

Все греческие компании — импортеры российского газа перешли на новый порядок оплаты "Газпрому", прекращения поставок не будет, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T09:15

2022-05-24T09:15

2022-05-24T10:22

греция

в мире

владимир путин

россия

газпром

depa

газпромбанк

санкции в отношении россии

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АФИНЫ, 24 мая — РИА Новости. Все греческие компании — импортеры российского газа перешли на новый порядок оплаты "Газпрому", прекращения поставок не будет, сообщил РИА Новости источник в отрасли."Все греческие компании-покупатели перешли на оплату в рублях", — сказал собеседник агентства.В стране три основных импортера — DEPA Commerce, Mytilineos, Prometheus Gas. На поставки из России приходится от 45% до 55% импорта в зависимости от сезона. По мнению специалистов, заменить российский газ какими-либо другими источниками в ближайшие годы не удастся.Накануне Афинское агентство новостей АМНА сообщило, что DEPA рассчиталась с "Газпромом" за апрельские поставки в евро в соответствии с указаниями Еврокомиссии от 19 мая. Комментируя публикации греческой прессы, что в случае прекращения поставок российского газа греческие власти вынуждены будут отключать электричество из-за нехватки мощностей, собеседник агентства сказал: "Прекращения поставок не будет, все хорошо".Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Москва будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.Согласно новой схеме, Газпромбанк открывает специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных клиентов. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку голубого топлива, банк будет продавать ее на Московской бирже, после чего зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с него рассчитываться с "Газпромом".Прежде чем согласиться с новой схемой оплаты, правительство Греции и компании — импортеры природного газа ждали решения Еврокомиссии.

https://ria.ru/20220524/gaz-1790303512.html

https://ria.ru/20220523/gaz-1790279789.html

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Дарья Буймова

греция, в мире, владимир путин, россия, газпром, depa, газпромбанк, санкции в отношении россии