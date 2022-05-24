https://ria.ru/20220524/gaz-1790305984.html

Заявка на транзит газа через Украину составила 46,1 миллиона кубометров

Заявка на транзит газа через Украину составила 46,1 миллиона кубометров - РИА Новости, 24.05.2022

Заявка на транзит газа через Украину составила 46,1 миллиона кубометров

Заявка на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему во вторник остается на уровне, близком к 45 миллионам кубометров, свидетельствуют... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T09:02

2022-05-24T09:02

2022-05-24T09:02

экономика

украина

европа

луганская народная республика

газпром

северный поток

россия

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Заявка на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему во вторник остается на уровне, близком к 45 миллионам кубометров, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).По информации ОГТСУ, объем заявок на прокачку газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" на 24 мая составляет 46,1 миллиона кубометров, что в целом аналогично предыдущим трём дням. А заявки в отношении ГИС "Сохрановка" остаются на нуле.Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход - ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.В результате транзит российского газа через Украину, который с начала месяца держался на уровне выше 90 миллионов кубометров в сутки, с 11 мая резко снизился. "Газпром" с тех пор ежедневно сообщает, что поставляет газ через Украину в подтвержденном ею на ГИС "Суджа" объеме, а заявки на ГИС "Сохрановка" украинский оператор ГТС отклоняет.Вместе с тем стабильно высока прокачка по "Северному потоку" — главному маршруту экспорта газа из России в Европу. Поставки по нему, как свидетельствуют данные оператора Nord Stream AG, держатся на уровне около 170 миллионов кубометров в сутки. Что касается транзита по "Ямалу - Европе", то российскими санкциями "Газпрому" теперь запрещено использовать польский участок магистрали.Несмотря на ограничения в поставках российского трубопроводного газа, пополнение запасов подземных хранилищ Европы продолжается. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 22 мая европейские ПХГ заполнены на 43,21% (рост за сутки составил 0,5 процентного пункта). Это всего примерно на 3 процентных пункта ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет.

https://ria.ru/20220524/gaz-1790303512.html

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европа

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, украина, европа, луганская народная республика, газпром, северный поток, россия