https://ria.ru/20220524/gaz-1790303512.html

Болгария ждет инструкций от ЕК по поводу оплаты российского газа в рублях

Болгария ждет инструкций от ЕК по поводу оплаты российского газа в рублях - РИА Новости, 24.05.2022

Болгария ждет инструкций от ЕК по поводу оплаты российского газа в рублях

Представители Болгарии в ближайшее время обсудят с Еврокомиссией вопрос об оплате российского газа в рублях, сообщил глава Минэнерго республики Александр... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T08:46

2022-05-24T08:46

2022-05-24T09:00

экономика

владимир путин

польша

финляндия

болгария

еврокомиссия

евросоюз

газпром

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Представители Болгарии в ближайшее время обсудят с Еврокомиссией вопрос об оплате российского газа в рублях, сообщил глава Минэнерго республики Александр Николов в интервью bTV.Репортер спросил у министра, стоит ли странам вроде Болгарии, Польши и Финляндии по-прежнему отказываться от открытия рублевых счетов даже после того, как это сделают немецкие и итальянские импортеры. Николов подчеркнул, что в такой ситуации следует различать частные и государственные компании, однако этот вопрос требует уточнения.По его словам, София ожидает дополнительных инструкций от Брюсселя по поводу того, какие поставки нарушают антироссийские санкции ЕС, а какие — нет.Москва с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Владимир Путин подчеркивал, что отказ от операций в российской валюте будут рассматривать как неисполнение обязательств по договорам.В конце апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива. С 21 мая прекратились поставки в Финляндию.Как сообщило агентство Bloomberg, Еврокомиссия выпустила несколько разъяснений по новой системе оплаты российского газа, но ни разу прямо не указала, противоречит ли введенным санкциям открытие рублевого счета.

https://ria.ru/20220518/gaz-1789310424.html

https://ria.ru/20220524/gaz-1790288941.html

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Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

экономика, владимир путин, польша, финляндия, болгария, еврокомиссия, евросоюз, газпром