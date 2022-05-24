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Болгария ждет инструкций от ЕК по поводу оплаты российского газа в рублях - РИА Новости, 24.05.2022
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Болгария ждет инструкций от ЕК по поводу оплаты российского газа в рублях
Болгария ждет инструкций от ЕК по поводу оплаты российского газа в рублях - РИА Новости, 24.05.2022
Болгария ждет инструкций от ЕК по поводу оплаты российского газа в рублях
Представители Болгарии в ближайшее время обсудят с Еврокомиссией вопрос об оплате российского газа в рублях, сообщил глава Минэнерго республики Александр... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T08:46
2022-05-24T09:00
экономика
владимир путин
польша
финляндия
болгария
еврокомиссия
евросоюз
газпром
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Представители Болгарии в ближайшее время обсудят с Еврокомиссией вопрос об оплате российского газа в рублях, сообщил глава Минэнерго республики Александр Николов в интервью bTV.Репортер спросил у министра, стоит ли странам вроде Болгарии, Польши и Финляндии по-прежнему отказываться от открытия рублевых счетов даже после того, как это сделают немецкие и итальянские импортеры. Николов подчеркнул, что в такой ситуации следует различать частные и государственные компании, однако этот вопрос требует уточнения.По его словам, София ожидает дополнительных инструкций от Брюсселя по поводу того, какие поставки нарушают антироссийские санкции ЕС, а какие — нет.Москва с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Владимир Путин подчеркивал, что отказ от операций в российской валюте будут рассматривать как неисполнение обязательств по договорам.В конце апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива. С 21 мая прекратились поставки в Финляндию.Как сообщило агентство Bloomberg, Еврокомиссия выпустила несколько разъяснений по новой системе оплаты российского газа, но ни разу прямо не указала, противоречит ли введенным санкциям открытие рублевого счета.
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экономика, владимир путин, польша, финляндия, болгария, еврокомиссия, евросоюз, газпром
08:46 24.05.2022 (обновлено: 09:00 24.05.2022)
 
Болгария ждет инструкций от ЕК по поводу оплаты российского газа в рублях

BTV: Болгария поднимет на уровне Еврокомиссии вопрос об оплате российского газа в рублях

© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция. Архивное фото
Газокомпрессорная станция. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Иван Руднев
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Газокомпрессорная станция. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Представители Болгарии в ближайшее время обсудят с Еврокомиссией вопрос об оплате российского газа в рублях, сообщил глава Минэнерго республики Александр Николов в интервью bTV.
Репортер спросил у министра, стоит ли странам вроде Болгарии, Польши и Финляндии по-прежнему отказываться от открытия рублевых счетов даже после того, как это сделают немецкие и итальянские импортеры. Николов подчеркнул, что в такой ситуации следует различать частные и государственные компании, однако этот вопрос требует уточнения.
"Это очень хороший вопрос, который мы поднимем на уровне Еврокомиссии. Уровень солидарности и единства должен быть максимально высоким. Если же есть какие-то исключения, мы их изучим и поймем, как это повлияет на всю систему", — заявил глава ведомства.
По его словам, София ожидает дополнительных инструкций от Брюсселя по поводу того, какие поставки нарушают антироссийские санкции ЕС, а какие — нет.
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Москва с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Владимир Путин подчеркивал, что отказ от операций в российской валюте будут рассматривать как неисполнение обязательств по договорам.
В конце апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива. С 21 мая прекратились поставки в Финляндию.
Как сообщило агентство Bloomberg, Еврокомиссия выпустила несколько разъяснений по новой системе оплаты российского газа, но ни разу прямо не указала, противоречит ли введенным санкциям открытие рублевого счета.
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ЭкономикаВладимир ПутинПольшаФинляндияБолгарияЕврокомиссияЕвросоюзГазпром
 
 
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