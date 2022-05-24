01:10 24.05.2022 (обновлено: 02:20 24.05.2022)
"Польский стиль": Пушков высмеял отказ Варшавы от российского газа
Сенатор Пушков: Польша разорвала "ямальский" контракт, но получает газ из России через ФРГ
Газокомпрессорная станция "Несвижская". Архивное фото
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение Польши досрочно разорвать межправительственное "ямальское" соглашение на поставку российского газа.
Ранее Варшава заявила о досрочном выходе из соглашения, подписанного в 1993 году. Говоря о судьбе польского участка газопровода "Ямал-Европа", по которому осуществлялась транспортировка топлива, уполномоченный кабмина страны Петр Наимский заявил, что инфраструктуру можно переориентировать на поставки из Германии.
"Польша досрочно расторгла соглашение с Газпромом о поставке газа и делает вид, что ей наш газ не нужен. При этом получает его реверсом из Германии, то есть на деле подтверждает, что нужен. Чисто польский стиль", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Как ранее заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, Польша занимает в отношении России "оголтелую позицию на грани сумасшествия", поэтому делать прогнозы по ситуации с транзитом российского газа по трубопроводу "Ямал — Европа" сейчас бессмысленно.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против Москвы, в рубли. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Московской бирже, после чего зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с него рассчитываться с поставщиком газа - "Газпромом". Из-за отказа Болгарии и Польши перейти на эту схему "Газпром" 27 апреля остановил поставки этим странам.