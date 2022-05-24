Рейтинг@Mail.ru
"Польский стиль": Пушков высмеял отказ Варшавы от российского газа - РИА Новости, 24.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220524/gaz-1790288941.html
"Польский стиль": Пушков высмеял отказ Варшавы от российского газа
"Польский стиль": Пушков высмеял отказ Варшавы от российского газа - РИА Новости, 24.05.2022
"Польский стиль": Пушков высмеял отказ Варшавы от российского газа
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение Польши досрочно разорвать межправительственное "ямальское" соглашение на поставку российского газа. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T01:10
2022-05-24T02:20
в мире
польша
россия
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
петр наимский
газпром
алексей пушков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147885/29/1478852945_294:485:2500:1726_1920x0_80_0_0_db074cfc2e42ecb48a6b1c5e61e517ed.jpg
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение Польши досрочно разорвать межправительственное "ямальское" соглашение на поставку российского газа.Ранее Варшава заявила о досрочном выходе из соглашения, подписанного в 1993 году. Говоря о судьбе польского участка газопровода "Ямал-Европа", по которому осуществлялась транспортировка топлива, уполномоченный кабмина страны Петр Наимский заявил, что инфраструктуру можно переориентировать на поставки из Германии."Польша досрочно расторгла соглашение с Газпромом о поставке газа и делает вид, что ей наш газ не нужен. При этом получает его реверсом из Германии, то есть на деле подтверждает, что нужен. Чисто польский стиль", - написал Пушков в своем Telegram-канале.Как ранее заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, Польша занимает в отношении России "оголтелую позицию на грани сумасшествия", поэтому делать прогнозы по ситуации с транзитом российского газа по трубопроводу "Ямал — Европа" сейчас бессмысленно.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против Москвы, в рубли. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Московской бирже, после чего зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с него рассчитываться с поставщиком газа - "Газпромом". Из-за отказа Болгарии и Польши перейти на эту схему "Газпром" 27 апреля остановил поставки этим странам.
https://ria.ru/20220523/polsha-1790197059.html
https://ria.ru/20220523/bolgariya-1790279400.html
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147885/29/1478852945_629:323:2500:1726_1920x0_80_0_0_9bbffa7716527b14327f255e85a033e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента), петр наимский, газпром, алексей пушков
01:10 24.05.2022 (обновлено: 02:20 24.05.2022)
 
"Польский стиль": Пушков высмеял отказ Варшавы от российского газа

Сенатор Пушков: Польша разорвала "ямальский" контракт, но получает газ из России через ФРГ

© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция "Несвижская"
Газокомпрессорная станция Несвижская - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Иван Руднев
Перейти в фотобанк
Газокомпрессорная станция "Несвижская". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение Польши досрочно разорвать межправительственное "ямальское" соглашение на поставку российского газа.
Ранее Варшава заявила о досрочном выходе из соглашения, подписанного в 1993 году. Говоря о судьбе польского участка газопровода "Ямал-Европа", по которому осуществлялась транспортировка топлива, уполномоченный кабмина страны Петр Наимский заявил, что инфраструктуру можно переориентировать на поставки из Германии.
Газовая станция недалеко от Варшавы - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 15:54Специальная военная операция на Украине
В Польше предрекли Европе страдания из-за российского газа
"Польша досрочно расторгла соглашение с Газпромом о поставке газа и делает вид, что ей наш газ не нужен. При этом получает его реверсом из Германии, то есть на деле подтверждает, что нужен. Чисто польский стиль", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Как ранее заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, Польша занимает в отношении России "оголтелую позицию на грани сумасшествия", поэтому делать прогнозы по ситуации с транзитом российского газа по трубопроводу "Ямал — Европа" сейчас бессмысленно.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против Москвы, в рубли. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Московской бирже, после чего зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с него рассчитываться с поставщиком газа - "Газпромом". Из-за отказа Болгарии и Польши перейти на эту схему "Газпром" 27 апреля остановил поставки этим странам.
Рабочий на газокомпрессорной станции газопровода Ямал-Европа - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 22:14
Премьер Болгарии призвал выработать общую позицию ЕС по российскому газу
 
В миреПольшаРоссияДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Петр НаимскийГазпромАлексей Пушков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала