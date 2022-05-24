https://ria.ru/20220524/gaz-1790288941.html

"Польский стиль": Пушков высмеял отказ Варшавы от российского газа

"Польский стиль": Пушков высмеял отказ Варшавы от российского газа - РИА Новости, 24.05.2022

"Польский стиль": Пушков высмеял отказ Варшавы от российского газа

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение Польши досрочно разорвать межправительственное "ямальское" соглашение на поставку российского газа. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T01:10

2022-05-24T01:10

2022-05-24T02:20

в мире

польша

россия

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

петр наимский

газпром

алексей пушков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147885/29/1478852945_294:485:2500:1726_1920x0_80_0_0_db074cfc2e42ecb48a6b1c5e61e517ed.jpg

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение Польши досрочно разорвать межправительственное "ямальское" соглашение на поставку российского газа.Ранее Варшава заявила о досрочном выходе из соглашения, подписанного в 1993 году. Говоря о судьбе польского участка газопровода "Ямал-Европа", по которому осуществлялась транспортировка топлива, уполномоченный кабмина страны Петр Наимский заявил, что инфраструктуру можно переориентировать на поставки из Германии."Польша досрочно расторгла соглашение с Газпромом о поставке газа и делает вид, что ей наш газ не нужен. При этом получает его реверсом из Германии, то есть на деле подтверждает, что нужен. Чисто польский стиль", - написал Пушков в своем Telegram-канале.Как ранее заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, Польша занимает в отношении России "оголтелую позицию на грани сумасшествия", поэтому делать прогнозы по ситуации с транзитом российского газа по трубопроводу "Ямал — Европа" сейчас бессмысленно.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против Москвы, в рубли. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Московской бирже, после чего зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с него рассчитываться с поставщиком газа - "Газпромом". Из-за отказа Болгарии и Польши перейти на эту схему "Газпром" 27 апреля остановил поставки этим странам.

https://ria.ru/20220523/polsha-1790197059.html

https://ria.ru/20220523/bolgariya-1790279400.html

польша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента), петр наимский, газпром, алексей пушков