Алан Гаглоев вступил в должность президента Южной Осетии
Избранный президент Южной Осетии Алан Гаглоев вступил в должность главы республики
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Президент Южной Осетии Алан Гаглоев. Архивное фото
ЦХИНВАЛ, 24 мая - РИА Новости. Избранный президент Южной Осетии Алан Гаглоев вступил во вторник в должность главы республики, присягнув на конституции.
Торжественная церемония инаугурации Гаглоева началась в госдрамтеатре в полдень, она транслировалась в прямом эфире республиканского телевидения.
Избранный президент прошёл по красной ковровой дорожке по центральной площади Цхинвала к зданию госдрамтеатра, где стоял почетный караул военнослужащих специальной роты минобороны республики. После официального объявления начала церемонии вступления в должность президента Южной Осетии военные роты почетного караула внесли на сцену государственный флаг республики, штандарт президента и конституцию.
Штандарт президента, который представляет собой югоосетинский триколор с изображением государственного герба после инаугурации устанавливается в рабочем кабинете президента. Еще один символ власти – инаугурационный экземпляр конституции. Гаглоев в присутствии судей Конституционного суда и депутатов пообещал уважать права человека, соблюдать конституцию и защищать независимость Южной Осетии. После этого ему официально передали штандарт президента и вручили удостоверение главы государства.
Гаглоев во втором туре выборов, которые прошли 8 мая, обошел на тот момент действующего президента Анатолия Бибилова, набрав 56,09%, почти на 16% больше, чем у его оппонента. С 2004 по 2017 годы Гаглоев был сотрудником Комитета государственной безопасности Южной Осетии. Участвовал в боевых действиях в ходе грузино-южноосетинских конфликтов 2004 и 2008 годов. В 2017 году он уже пытался стать президентом. Тогда он набрал лишь 10,02% голосов, став третьим в предвыборной гонке. После выборов Гаглоев объявил о создании партии "Аланский союз", которой было отказано в регистрации в минюсте Южной Осетии. В 2020 году Гаглоев стал лидером оппозиционной политической партии "Ныхас".
Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.