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Алан Гаглоев вступил в должность президента Южной Осетии - РИА Новости, 24.05.2022
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Алан Гаглоев вступил в должность президента Южной Осетии
Алан Гаглоев вступил в должность президента Южной Осетии - РИА Новости, 24.05.2022
Алан Гаглоев вступил в должность президента Южной Осетии
Избранный президент Южной Осетии Алан Гаглоев вступил во вторник в должность главы республики, присягнув на конституции. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T12:41
2022-05-24T12:41
в мире
справки
анатолий бибилов
россия
абхазия
южная осетия
алан гаглоев
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ЦХИНВАЛ, 24 мая - РИА Новости. Избранный президент Южной Осетии Алан Гаглоев вступил во вторник в должность главы республики, присягнув на конституции.Торжественная церемония инаугурации Гаглоева началась в госдрамтеатре в полдень, она транслировалась в прямом эфире республиканского телевидения.Избранный президент прошёл по красной ковровой дорожке по центральной площади Цхинвала к зданию госдрамтеатра, где стоял почетный караул военнослужащих специальной роты минобороны республики. После официального объявления начала церемонии вступления в должность президента Южной Осетии военные роты почетного караула внесли на сцену государственный флаг республики, штандарт президента и конституцию.Штандарт президента, который представляет собой югоосетинский триколор с изображением государственного герба после инаугурации устанавливается в рабочем кабинете президента. Еще один символ власти – инаугурационный экземпляр конституции. Гаглоев в присутствии судей Конституционного суда и депутатов пообещал уважать права человека, соблюдать конституцию и защищать независимость Южной Осетии. После этого ему официально передали штандарт президента и вручили удостоверение главы государства.В церемонии приняли участие гости из России, Абхазии, ЛНР и ДНР, Никарагуа и ряда других дружественных стран.Гаглоев во втором туре выборов, которые прошли 8 мая, обошел на тот момент действующего президента Анатолия Бибилова, набрав 56,09%, почти на 16% больше, чем у его оппонента. С 2004 по 2017 годы Гаглоев был сотрудником Комитета государственной безопасности Южной Осетии. Участвовал в боевых действиях в ходе грузино-южноосетинских конфликтов 2004 и 2008 годов. В 2017 году он уже пытался стать президентом. Тогда он набрал лишь 10,02% голосов, став третьим в предвыборной гонке. После выборов Гаглоев объявил о создании партии "Аланский союз", которой было отказано в регистрации в минюсте Южной Осетии. В 2020 году Гаглоев стал лидером оппозиционной политической партии "Ныхас".Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
https://ria.ru/20220514/gagloev-1788474180.html
https://ria.ru/20220524/prisoedinenie-1790359369.html
https://ria.ru/20220523/grazhdanstvo-1790202361.html
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в мире, справки, анатолий бибилов, россия, абхазия, южная осетия, алан гаглоев
12:41 24.05.2022
 
Алан Гаглоев вступил в должность президента Южной Осетии

Избранный президент Южной Осетии Алан Гаглоев вступил в должность главы республики

© Sputnik / Наталья Айриян / Перейти в фотобанкПрезидент Южной Осетии Алан Гаглоев
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© Sputnik / Наталья Айриян
Перейти в фотобанк
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев. Архивное фото
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ЦХИНВАЛ, 24 мая - РИА Новости. Избранный президент Южной Осетии Алан Гаглоев вступил во вторник в должность главы республики, присягнув на конституции.
Торжественная церемония инаугурации Гаглоева началась в госдрамтеатре в полдень, она транслировалась в прямом эфире республиканского телевидения.
Алан Гаглоев на избирательном участке № 23 в Цхинвале - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
14 мая, 08:51
Гаглоев победил на выборах главы Южной Осетии с 56,09 процента голосов
Избранный президент прошёл по красной ковровой дорожке по центральной площади Цхинвала к зданию госдрамтеатра, где стоял почетный караул военнослужащих специальной роты минобороны республики. После официального объявления начала церемонии вступления в должность президента Южной Осетии военные роты почетного караула внесли на сцену государственный флаг республики, штандарт президента и конституцию.
Штандарт президента, который представляет собой югоосетинский триколор с изображением государственного герба после инаугурации устанавливается в рабочем кабинете президента. Еще один символ власти – инаугурационный экземпляр конституции. Гаглоев в присутствии судей Конституционного суда и депутатов пообещал уважать права человека, соблюдать конституцию и защищать независимость Южной Осетии. После этого ему официально передали штандарт президента и вручили удостоверение главы государства.
В церемонии приняли участие гости из России, Абхазии, ЛНР и ДНР, Никарагуа и ряда других дружественных стран.
Флаг Южной Осетии - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
12:35
Россия не планирует шаги по присоединению Южной Осетии, заявил Песков
Гаглоев во втором туре выборов, которые прошли 8 мая, обошел на тот момент действующего президента Анатолия Бибилова, набрав 56,09%, почти на 16% больше, чем у его оппонента. С 2004 по 2017 годы Гаглоев был сотрудником Комитета государственной безопасности Южной Осетии. Участвовал в боевых действиях в ходе грузино-южноосетинских конфликтов 2004 и 2008 годов. В 2017 году он уже пытался стать президентом. Тогда он набрал лишь 10,02% голосов, став третьим в предвыборной гонке. После выборов Гаглоев объявил о создании партии "Аланский союз", которой было отказано в регистрации в минюсте Южной Осетии. В 2020 году Гаглоев стал лидером оппозиционной политической партии "Ныхас".
Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 16:15
Комитет Совфеда поддержал соглашение с Южной Осетией о двойном гражданстве
 
В миреСправкиАнатолий БибиловРоссияАбхазияЮжная ОсетияАлан Гаглоев
 
 
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