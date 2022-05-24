https://ria.ru/20220524/forum-1790303224.html

Международный форум "Новые смыслы новой реальности". Прямая трансляция

Международный форум "Новые смыслы новой реальности". Прямая трансляция - РИА Новости, 24.05.2022

Международный форум "Новые смыслы новой реальности". Прямая трансляция

В Москве проходит международный форум "Новые смыслы новой реальности", участники которого обсудят вызовы, риски и точки роста меняющейся ситуации в мире. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T10:12

2022-05-24T10:12

2022-05-24T10:32

москва

международный форум "новые смыслы новой реальности"

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В Москве проходит международный форум "Новые смыслы новой реальности", участники которого обсудят вызовы, риски и точки роста меняющейся ситуации в мире.

москва

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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