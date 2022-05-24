https://ria.ru/20220524/forum-1790303224.html
Международный форум "Новые смыслы новой реальности". Прямая трансляция
Международный форум "Новые смыслы новой реальности". Прямая трансляция - РИА Новости, 24.05.2022
Международный форум "Новые смыслы новой реальности". Прямая трансляция
В Москве проходит международный форум "Новые смыслы новой реальности", участники которого обсудят вызовы, риски и точки роста меняющейся ситуации в мире. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T10:12
2022-05-24T10:12
2022-05-24T10:32
москва
международный форум "новые смыслы новой реальности"
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В Москве проходит международный форум "Новые смыслы новой реальности", участники которого обсудят вызовы, риски и точки роста меняющейся ситуации в мире.
москва
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: Международный форум "Новые смыслы новой реальности"
LIVE: Международный форум "Новые смыслы новой реальности"
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PT1S
РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
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москва, видео, международный форум "новые смыслы новой реальности"
Международный форум "Новые смыслы новой реальности". Прямая трансляция
В Москве проходит международный форум "Новые смыслы новой реальности", участники которого обсудят вызовы, риски и точки роста меняющейся ситуации в мире.
2022-05-24T10:12
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PT1S
10:12 24.05.2022 (обновлено: 10:32 24.05.2022)
Международный форум "Новые смыслы новой реальности". Прямая трансляция
В Москве проходит международный форум "Новые смыслы новой реальности", участники которого обсудят вызовы, риски и точки роста меняющейся ситуации в мире.