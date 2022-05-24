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ФБР предотвратило попытку покушения на Джорджа Буша-младшего, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.05.2022
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ФБР предотвратило попытку покушения на Джорджа Буша-младшего, сообщили СМИ
ФБР предотвратило попытку покушения на Джорджа Буша-младшего, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.05.2022
ФБР предотвратило попытку покушения на Джорджа Буша-младшего, сообщили СМИ
ФБР предотвратило попытку покушения на экс-президента США Джорджа Буша-младшего, американские власти следили за перепиской предполагаемого организатора в... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T18:46
2022-05-24T18:46
в мире
сша
федеральное бюро расследований сша
исламское государство
whatsapp inc.
огайо
ирак
джордж буш (младший)
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ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. ФБР предотвратило попытку покушения на экс-президента США Джорджа Буша-младшего, американские власти следили за перепиской предполагаемого организатора в WhatsApp (мессенджер принадлежит компании Meta*), сообщает во вторник издание Forbes.Согласно полученным изданием данным, покушение планировал проживающий в штате Огайо выходец из Ирака, предположительно, связанный с террористической группировкой ИГ**. Отмечается, что он прибыл в США в 2020 году, подав документы на предоставление убежища. Издание не называет его имени и не располагает информацией о том, арестован ли он в настоящее время, официальных обвинений против него выдвинуто пока не было.Согласно попавшим в распоряжение Forbes данным, подозреваемый планировал покушение с 2021 года. Сообщается, что для этого он совершил поездку в Даллас (Техас) для проведения видеосъемки дома Буша, а также пытался привезти в США соотечественников для участия в покушении на экс-президента.По данным издания, ФБР получило сведения о готовящемся покушении через доверенных информаторов, а также в результате мониторинга переписки подозреваемого в приложении WhatsApp. Как сообщает издание со ссылкой на подписанное 23 марта разрешение на обыск, подозреваемый "рассказал, что хотел совершить убийство Буша из-за того, что считал его ответственным за убийства большого числа иракцев и раскол страны после военного вторжения США в 2003 году". "Хотя подозреваемый был уверен, что его аккаунт в WhatsApp безопасен, он не знал, что следователи могли видеть каждое сообщение, отправленное им конфиденциальным источникам. Он также не знал, что начиная с октября (2021 года - ред.) он использовал телефон, предоставленный информатором по требованию ФБР", - пишет издание.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.** Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20220520/ukraina-1789647154.html
https://ria.ru/20220519/bush-1789492824.html
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огайо
ирак
даллас
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в мире, сша, федеральное бюро расследований сша, исламское государство, whatsapp inc., огайо, ирак, джордж буш (младший), фбр, даллас, техас
18:46 24.05.2022
 
ФБР предотвратило попытку покушения на Джорджа Буша-младшего, сообщили СМИ

Forbes: ФБР предотвратило попытку покушения на экс-президента США Джорджа Буша-младшего

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкСотрудники ФБР и полиции в США
Сотрудники ФБР и полиции в США - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Сотрудники ФБР и полиции в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. ФБР предотвратило попытку покушения на экс-президента США Джорджа Буша-младшего, американские власти следили за перепиской предполагаемого организатора в WhatsApp (мессенджер принадлежит компании Meta*), сообщает во вторник издание Forbes.
Согласно полученным изданием данным, покушение планировал проживающий в штате Огайо выходец из Ирака, предположительно, связанный с террористической группировкой ИГ**. Отмечается, что он прибыл в США в 2020 году, подав документы на предоставление убежища. Издание не называет его имени и не располагает информацией о том, арестован ли он в настоящее время, официальных обвинений против него выдвинуто пока не было.
Джордж Буш — младший, 43-й президент США. - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 09:18
"Исповедь по Фрейду". Известные американцы высмеяли оговорку Буша об Ираке
Согласно попавшим в распоряжение Forbes данным, подозреваемый планировал покушение с 2021 года. Сообщается, что для этого он совершил поездку в Даллас (Техас) для проведения видеосъемки дома Буша, а также пытался привезти в США соотечественников для участия в покушении на экс-президента.
По данным издания, ФБР получило сведения о готовящемся покушении через доверенных информаторов, а также в результате мониторинга переписки подозреваемого в приложении WhatsApp. Как сообщает издание со ссылкой на подписанное 23 марта разрешение на обыск, подозреваемый "рассказал, что хотел совершить убийство Буша из-за того, что считал его ответственным за убийства большого числа иракцев и раскол страны после военного вторжения США в 2003 году". "Хотя подозреваемый был уверен, что его аккаунт в WhatsApp безопасен, он не знал, что следователи могли видеть каждое сообщение, отправленное им конфиденциальным источникам. Он также не знал, что начиная с октября (2021 года - ред.) он использовал телефон, предоставленный информатором по требованию ФБР", - пишет издание.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
** Террористическая организация, запрещенная в России.
Джордж Буш — младший - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 16:09
Джордж Буш вывел из себя американцев словами об Украине
 
В миреСШАФедеральное бюро расследований СШАИсламское государствоWhatsApp Inc.ОгайоИракДжордж Буш (младший)ФБРДалласТехас
 
 
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