https://ria.ru/20220524/fbr-1790475603.html

ФБР предотвратило попытку покушения на Джорджа Буша-младшего, сообщили СМИ

ФБР предотвратило попытку покушения на Джорджа Буша-младшего, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.05.2022

ФБР предотвратило попытку покушения на Джорджа Буша-младшего, сообщили СМИ

ФБР предотвратило попытку покушения на экс-президента США Джорджа Буша-младшего, американские власти следили за перепиской предполагаемого организатора в... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T18:46

2022-05-24T18:46

2022-05-24T18:46

в мире

сша

федеральное бюро расследований сша

исламское государство

whatsapp inc.

огайо

ирак

джордж буш (младший)

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ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. ФБР предотвратило попытку покушения на экс-президента США Джорджа Буша-младшего, американские власти следили за перепиской предполагаемого организатора в WhatsApp (мессенджер принадлежит компании Meta*), сообщает во вторник издание Forbes.Согласно полученным изданием данным, покушение планировал проживающий в штате Огайо выходец из Ирака, предположительно, связанный с террористической группировкой ИГ**. Отмечается, что он прибыл в США в 2020 году, подав документы на предоставление убежища. Издание не называет его имени и не располагает информацией о том, арестован ли он в настоящее время, официальных обвинений против него выдвинуто пока не было.Согласно попавшим в распоряжение Forbes данным, подозреваемый планировал покушение с 2021 года. Сообщается, что для этого он совершил поездку в Даллас (Техас) для проведения видеосъемки дома Буша, а также пытался привезти в США соотечественников для участия в покушении на экс-президента.По данным издания, ФБР получило сведения о готовящемся покушении через доверенных информаторов, а также в результате мониторинга переписки подозреваемого в приложении WhatsApp. Как сообщает издание со ссылкой на подписанное 23 марта разрешение на обыск, подозреваемый "рассказал, что хотел совершить убийство Буша из-за того, что считал его ответственным за убийства большого числа иракцев и раскол страны после военного вторжения США в 2003 году". "Хотя подозреваемый был уверен, что его аккаунт в WhatsApp безопасен, он не знал, что следователи могли видеть каждое сообщение, отправленное им конфиденциальным источникам. Он также не знал, что начиная с октября (2021 года - ред.) он использовал телефон, предоставленный информатором по требованию ФБР", - пишет издание.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.** Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220520/ukraina-1789647154.html

https://ria.ru/20220519/bush-1789492824.html

сша

огайо

ирак

даллас

техас

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сша, федеральное бюро расследований сша, исламское государство, whatsapp inc., огайо, ирак, джордж буш (младший), фбр, даллас, техас