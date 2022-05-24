https://ria.ru/20220524/evrosoyuz-1790482027.html

Евросоюз должен изучить "язык силы", заявил Боррель

Евросоюз должен изучить "язык силы", заявил Боррель - РИА Новости, 24.05.2022

Евросоюз должен изучить "язык силы", заявил Боррель

ЕС должен изучить "язык силы", включая способность реагировать на внешние угрозы, и искать партнеров не только среди единомышленников, считает глава дипломатии... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T19:14

2022-05-24T19:14

2022-05-24T21:23

в мире

жозеп боррель

евросоюз

европа

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БРЮССЕЛЬ, 24 мая – РИА Новости. ЕС должен изучить "язык силы", включая способность реагировать на внешние угрозы, и искать партнеров не только среди единомышленников, считает глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель."Европа должна научиться использовать язык силы… Это способность реагировать на угрозы, отвечать, преследуя наши интересы. Это не просто "мягкая сила" правовой системы, но использование тяжелой силы, не обязательно военной, но тяжелой", - сказал он, выступая на мероприятии, организованном Исследовательским центром европейской политики (CEPS).Боррель также призвал европейские страны "проявлять инициативу и строить коалиции", искать партнеров "не только среди стран-единомышленников".Кроме того, Боррель заявил, что ЕС в современном мире должен разработать "собственный нарратив", чтобы убеждать людей."Нам необходимо построить собственный нарратив, собственную историю… Политики сражаются за поддержку людей, рассказывая им истории, это своего рода театр. А мы в институтах ЕС слишком технократичны, не касаемся эмоций, у нас нет нарратива, поскольку мы привыкли решать политическую проблему через технократические процедуры. Нам надо переосмыслить это и создать нарратив, как это сделали русские", - сказал он, выступая на мероприятии, организованном Исследовательским центром европейской политики (CEPS).Он также подчеркнул, что "битва нарративов может быть эффективной" в современных международных условиях. "Мы не знаем, сколько людей в мире поддерживают нас… Мы сейчас находимся в условиях, когда влияние на людей оказывается не только благами или оружием, но и нарративами… Я даже считаю, что нарратив – это своего рода валюта мирового влияния", - добавил Боррель.

https://ria.ru/20220524/ukraina-1790423150.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, жозеп боррель, евросоюз, европа