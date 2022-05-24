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Боевики "Азова" отказали беременной в эвакуации, заявила глава Мелитополя - РИА Новости, 24.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220524/evakuatsiya-1790325275.html
Боевики "Азова" отказали беременной в эвакуации, заявила глава Мелитополя
Боевики "Азова" отказали беременной в эвакуации, заявила глава Мелитополя - РИА Новости, 24.05.2022
Боевики "Азова" отказали беременной в эвакуации, заявила глава Мелитополя
И.о. главы военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко рассказала РИА Новости, как боевики "Азова" (против членов этого формирования в РФ... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T10:51
2022-05-24T11:35
специальная военная операция на украине
в мире
волноваха
мелитополь
украина
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МЕЛИТОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. И.о. главы военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко рассказала РИА Новости, как боевики "Азова" (против членов этого формирования в РФ возбуждено уголовное дело) отказали беременной в эвакуации из города."Была одна история, которая поразила больше всего. К нам приехали беженцы из Волновахи. Девушка была беременна, муж обратился к боевикам из "Азова" с просьбой вывести беременную жену с опасной территории, а ему отказали, сказав: умрет мать, умрет и ее ребенок", - сказала она.По словам Данильченко, "когда российские военные освободили город, мужчина обратился к ним". "Они организовали им вертолет, который привез их сюда. Здесь им оказали всю необходимую помощь и поддержку. Семья была очень благодарна российским военным и мелитопольцам за то, что мы их так радушно приняли", - отметила мэр.Она сообщила, что несколько дней назад у молодой семьи родился мальчик, они приняли решение остаться в Мелитополе, жить и работать на благо города.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20220523/mariupol-1790137975.html
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в мире, волноваха, мелитополь, украина
10:51 24.05.2022 (обновлено: 11:35 24.05.2022)
 
Боевики "Азова" отказали беременной в эвакуации, заявила глава Мелитополя

Глава Мелитополя Данильченко заявила, что боевики "Азова" отказали беременной в эвакуации

© РИА Новости / Перейти в фотобанкГлава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко
Глава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости
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Глава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. И.о. главы военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко рассказала РИА Новости, как боевики "Азова" (против членов этого формирования в РФ возбуждено уголовное дело) отказали беременной в эвакуации из города.
"Была одна история, которая поразила больше всего. К нам приехали беженцы из Волновахи. Девушка была беременна, муж обратился к боевикам из "Азова" с просьбой вывести беременную жену с опасной территории, а ему отказали, сказав: умрет мать, умрет и ее ребенок", - сказала она.
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По словам Данильченко, "когда российские военные освободили город, мужчина обратился к ним". "Они организовали им вертолет, который привез их сюда. Здесь им оказали всю необходимую помощь и поддержку. Семья была очень благодарна российским военным и мелитопольцам за то, что мы их так радушно приняли", - отметила мэр.
Она сообщила, что несколько дней назад у молодой семьи родился мальчик, они приняли решение остаться в Мелитополе, жить и работать на благо города.
Читайте полный текст интервью >>
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