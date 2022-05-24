https://ria.ru/20220524/evakuatsiya-1790325275.html

Боевики "Азова" отказали беременной в эвакуации, заявила глава Мелитополя

Боевики "Азова" отказали беременной в эвакуации, заявила глава Мелитополя - РИА Новости, 24.05.2022

Боевики "Азова" отказали беременной в эвакуации, заявила глава Мелитополя

И.о. главы военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко рассказала РИА Новости, как боевики "Азова" (против членов этого формирования в РФ... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T10:51

2022-05-24T10:51

2022-05-24T11:35

специальная военная операция на украине

в мире

волноваха

мелитополь

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789157984_0:261:2048:1413_1920x0_80_0_0_bcc0ed3e316609534edffb8b386f0d1d.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. И.о. главы военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко рассказала РИА Новости, как боевики "Азова" (против членов этого формирования в РФ возбуждено уголовное дело) отказали беременной в эвакуации из города."Была одна история, которая поразила больше всего. К нам приехали беженцы из Волновахи. Девушка была беременна, муж обратился к боевикам из "Азова" с просьбой вывести беременную жену с опасной территории, а ему отказали, сказав: умрет мать, умрет и ее ребенок", - сказала она.По словам Данильченко, "когда российские военные освободили город, мужчина обратился к ним". "Они организовали им вертолет, который привез их сюда. Здесь им оказали всю необходимую помощь и поддержку. Семья была очень благодарна российским военным и мелитопольцам за то, что мы их так радушно приняли", - отметила мэр.Она сообщила, что несколько дней назад у молодой семьи родился мальчик, они приняли решение остаться в Мелитополе, жить и работать на благо города.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20220523/mariupol-1790137975.html

https://ria.ru/20220522/mariupol-1790012331.html

волноваха

мелитополь

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, волноваха, мелитополь, украина