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Страны ЕС не согласовали условия макрофинансовой помощи Украине - РИА Новости, 24.05.2022
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Страны ЕС не согласовали условия макрофинансовой помощи Украине
Страны ЕС не согласовали условия макрофинансовой помощи Украине - РИА Новости, 24.05.2022
Страны ЕС не согласовали условия макрофинансовой помощи Украине
Совет министров экономики и финансов стран Евросоюза (Экофин) во вторник не согласовал технические условия дополнительной макрофинансовой помощи Украине на 9... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T15:25
2022-05-24T15:49
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БРЮССЕЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Совет министров экономики и финансов стран Евросоюза (Экофин) во вторник не согласовал технические условия дополнительной макрофинансовой помощи Украине на 9 миллиардов евро, но поддержал необходимость выделения стране значительной финансовой поддержки, сказал министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр на пресс-конференции."Мы внимательно изучили финансовый пакет, который был предложен Еврокомиссией, который может достигнуть 9 миллиардов евро. Остаются технические модальности, которые нужно определить. Мы еще не договорились о технических условиях", - сказал он.Однако, по его словам, "есть единогласие стран-членов" Евросоюза об оказании "массивной финансовой поддержки" Украине.Ранее в мае Еврокомиссия предложила выделить стране дополнительную макрофинансовую помощь на 9 миллиардов евро в 2022 году.
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в мире, украина, россия
15:25 24.05.2022 (обновлено: 15:49 24.05.2022)
 
Страны ЕС не согласовали условия макрофинансовой помощи Украине

Министр финансов Франции Ле Мэр: ЕС не согласовал условия макрофинансовой помощи Украине

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Совет министров экономики и финансов стран Евросоюза (Экофин) во вторник не согласовал технические условия дополнительной макрофинансовой помощи Украине на 9 миллиардов евро, но поддержал необходимость выделения стране значительной финансовой поддержки, сказал министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр на пресс-конференции.
"Мы внимательно изучили финансовый пакет, который был предложен Еврокомиссией, который может достигнуть 9 миллиардов евро. Остаются технические модальности, которые нужно определить. Мы еще не договорились о технических условиях", - сказал он.
Однако, по его словам, "есть единогласие стран-членов" Евросоюза об оказании "массивной финансовой поддержки" Украине.
Ранее в мае Еврокомиссия предложила выделить стране дополнительную макрофинансовую помощь на 9 миллиардов евро в 2022 году.
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