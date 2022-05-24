15:25 24.05.2022 (обновлено: 15:49 24.05.2022)
Страны ЕС не согласовали условия макрофинансовой помощи Украине
Министр финансов Франции Ле Мэр: ЕС не согласовал условия макрофинансовой помощи Украине
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Совет министров экономики и финансов стран Евросоюза (Экофин) во вторник не согласовал технические условия дополнительной макрофинансовой помощи Украине на 9 миллиардов евро, но поддержал необходимость выделения стране значительной финансовой поддержки, сказал министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр на пресс-конференции.
"Мы внимательно изучили финансовый пакет, который был предложен Еврокомиссией, который может достигнуть 9 миллиардов евро. Остаются технические модальности, которые нужно определить. Мы еще не договорились о технических условиях", - сказал он.
Однако, по его словам, "есть единогласие стран-членов" Евросоюза об оказании "массивной финансовой поддержки" Украине.
Ранее в мае Еврокомиссия предложила выделить стране дополнительную макрофинансовую помощь на 9 миллиардов евро в 2022 году.