https://ria.ru/20220524/es-1790420696.html

Страны ЕС не согласовали условия макрофинансовой помощи Украине

Страны ЕС не согласовали условия макрофинансовой помощи Украине - РИА Новости, 24.05.2022

Страны ЕС не согласовали условия макрофинансовой помощи Украине

Совет министров экономики и финансов стран Евросоюза (Экофин) во вторник не согласовал технические условия дополнительной макрофинансовой помощи Украине на 9... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T15:25

2022-05-24T15:25

2022-05-24T15:49

в мире

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788339923_0:19:3185:1811_1920x0_80_0_0_af65ee98bfefa4929c6f58c63523f142.jpg

БРЮССЕЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Совет министров экономики и финансов стран Евросоюза (Экофин) во вторник не согласовал технические условия дополнительной макрофинансовой помощи Украине на 9 миллиардов евро, но поддержал необходимость выделения стране значительной финансовой поддержки, сказал министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр на пресс-конференции."Мы внимательно изучили финансовый пакет, который был предложен Еврокомиссией, который может достигнуть 9 миллиардов евро. Остаются технические модальности, которые нужно определить. Мы еще не договорились о технических условиях", - сказал он.Однако, по его словам, "есть единогласие стран-членов" Евросоюза об оказании "массивной финансовой поддержки" Украине.Ранее в мае Еврокомиссия предложила выделить стране дополнительную макрофинансовую помощь на 9 миллиардов евро в 2022 году.

https://ria.ru/20220524/pomosch-1790360855.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия