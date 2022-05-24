https://ria.ru/20220524/erevan-1790303067.html

Протестующие в Ереване окружают здание МИД

Протестующие в Ереване окружают здание МИД - РИА Новости, 24.05.2022

Протестующие в Ереване окружают здание МИД

Протестующие в Ереване окружают здание МИД Армении, чтобы заблокировать входы и выходы в него, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T08:35

2022-05-24T08:35

2022-05-24T09:52

в мире

никол пашинян

армения

нагорно-карабахская республика

ереван

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ЕРЕВАН, 24 мая - РИА Новости. Протестующие в Ереване окружают здание МИД Армении, чтобы заблокировать входы и выходы в него, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Утром протестующие, прорвав оцепление полиции перед МИД, на некоторое время заблокировали входы в правительственные здания рядом с министерством иностранных дел, в данный момент они окружают здание МИД после того, как один из лидеров протеста, вице-спикер парламента Ишхам Сагателян, сообщил, что полиция концентрирует силы и поэтому протестующие тоже должны собраться вместе.Полиция пока бездействует, только наблюдает за происходящим, также присутствуют "чёрные береты" - спецназ полиции.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. Их участники убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

https://ria.ru/20220522/aktsiya-1790003029.html

армения

нагорно-карабахская республика

ереван

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Митингующие в Ереване прорвали полицейское оцепление у здания МИД Участники шествия в Ереване начали прорывать полицейское оцепление и блокировать входы в здание МИД. 2022-05-24T08:35 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, никол пашинян, армения, нагорно-карабахская республика, ереван