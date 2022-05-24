Рейтинг@Mail.ru
Протестующие в Ереване окружают здание МИД - РИА Новости, 24.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220524/erevan-1790303067.html
Протестующие в Ереване окружают здание МИД
Протестующие в Ереване окружают здание МИД - РИА Новости, 24.05.2022
Протестующие в Ереване окружают здание МИД
Протестующие в Ереване окружают здание МИД Армении, чтобы заблокировать входы и выходы в него, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T08:35
2022-05-24T09:52
в мире
никол пашинян
армения
нагорно-карабахская республика
ереван
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790311686_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_90555a0ea30c875a08d92683b6bc14af.jpg
ЕРЕВАН, 24 мая - РИА Новости. Протестующие в Ереване окружают здание МИД Армении, чтобы заблокировать входы и выходы в него, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Утром протестующие, прорвав оцепление полиции перед МИД, на некоторое время заблокировали входы в правительственные здания рядом с министерством иностранных дел, в данный момент они окружают здание МИД после того, как один из лидеров протеста, вице-спикер парламента Ишхам Сагателян, сообщил, что полиция концентрирует силы и поэтому протестующие тоже должны собраться вместе.Полиция пока бездействует, только наблюдает за происходящим, также присутствуют "чёрные береты" - спецназ полиции.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. Их участники убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
https://ria.ru/20220522/aktsiya-1790003029.html
армения
нагорно-карабахская республика
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Митингующие в Ереване прорвали полицейское оцепление у здания МИД
Участники шествия в Ереване начали прорывать полицейское оцепление и блокировать входы в здание МИД.
2022-05-24T08:35
true
PT0M29S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790311686_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6dbe181b98752eede01a2d2c718a15ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, никол пашинян, армения, нагорно-карабахская республика, ереван
08:35 24.05.2022 (обновлено: 09:52 24.05.2022)
 
Протестующие в Ереване окружают здание МИД

Протестующие в Ереване окружают здание МИД, блокируя его работу

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 24 мая - РИА Новости. Протестующие в Ереване окружают здание МИД Армении, чтобы заблокировать входы и выходы в него, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Утром протестующие, прорвав оцепление полиции перед МИД, на некоторое время заблокировали входы в правительственные здания рядом с министерством иностранных дел, в данный момент они окружают здание МИД после того, как один из лидеров протеста, вице-спикер парламента Ишхам Сагателян, сообщил, что полиция концентрирует силы и поэтому протестующие тоже должны собраться вместе.
Полиция пока бездействует, только наблюдает за происходящим, также присутствуют "чёрные береты" - спецназ полиции.
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. Их участники убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Акция в поддержку России в Ереване - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
22 мая, 13:06
Жители Еревана вынудили проукраинских активистов прекратить митинг
 
В миреНикол ПашинянАрменияНагорно-Карабахская РеспубликаЕреван
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала