https://ria.ru/20220524/erevan-1790303067.html
Протестующие в Ереване окружают здание МИД
Протестующие в Ереване окружают здание МИД - РИА Новости, 24.05.2022
Протестующие в Ереване окружают здание МИД
Протестующие в Ереване окружают здание МИД Армении, чтобы заблокировать входы и выходы в него, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T08:35
2022-05-24T08:35
2022-05-24T09:52
в мире
никол пашинян
армения
нагорно-карабахская республика
ереван
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ЕРЕВАН, 24 мая - РИА Новости. Протестующие в Ереване окружают здание МИД Армении, чтобы заблокировать входы и выходы в него, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Утром протестующие, прорвав оцепление полиции перед МИД, на некоторое время заблокировали входы в правительственные здания рядом с министерством иностранных дел, в данный момент они окружают здание МИД после того, как один из лидеров протеста, вице-спикер парламента Ишхам Сагателян, сообщил, что полиция концентрирует силы и поэтому протестующие тоже должны собраться вместе.Полиция пока бездействует, только наблюдает за происходящим, также присутствуют "чёрные береты" - спецназ полиции.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. Их участники убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
https://ria.ru/20220522/aktsiya-1790003029.html
армения
нагорно-карабахская республика
ереван
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790311686_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6dbe181b98752eede01a2d2c718a15ec.jpg
Митингующие в Ереване прорвали полицейское оцепление у здания МИД
Участники шествия в Ереване начали прорывать полицейское оцепление и блокировать входы в здание МИД.
2022-05-24T08:35
true
PT0M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, никол пашинян, армения, нагорно-карабахская республика, ереван
08:35 24.05.2022 (обновлено: 09:52 24.05.2022)
Протестующие в Ереване окружают здание МИД
Протестующие в Ереване окружают здание МИД, блокируя его работу
ЕРЕВАН, 24 мая - РИА Новости. Протестующие в Ереване окружают здание МИД Армении, чтобы заблокировать входы и выходы в него, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Утром протестующие, прорвав оцепление полиции перед МИД, на некоторое время заблокировали входы в правительственные здания рядом с министерством иностранных дел, в данный момент они окружают здание МИД после того, как один из лидеров протеста, вице-спикер парламента Ишхам Сагателян, сообщил, что полиция концентрирует силы и поэтому протестующие тоже должны собраться вместе.
Полиция пока бездействует, только наблюдает за происходящим, также присутствуют "чёрные береты" - спецназ полиции.
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении
с требованием отставки премьера Никола Пашиняна
. Их участники убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики
.