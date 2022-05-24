16:37 24.05.2022 (обновлено: 17:10 24.05.2022)
ЕС вряд ли скоро договорится об эмбарго на российскую нефть, заявил Орбан
Орбан: скорое достижение договоренности в ЕС об эмбарго на российскую нефть маловероятно
© Sputnik / Виктор Толочко
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что достижение договоренности ЕС по поводу эмбарго на нефть из РФ в ближайшие дни "маловероятно", передает агентство Франс Пресс.
"С учетом серьезности этих все еще открытых вопросов всеобъемлющее решение вряд ли может быть найдено в преддверии особого заседания Европейского совета 30-31 мая", - приводит агентство слова из письма Орбана, которое он направил главе Евросовета Шарлю Мишелю.
Страны Евросоюза последовательно ввели уже пять пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В рамках готовящегося шестого пакета ЕС рассматривает возможность отказаться от российской нефти. Некоторые страны союза, в частности, Венгрия, блокируют его принятие из-за опасения негативного влияния данного шага на собственную экономику.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он.