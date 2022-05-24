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ЕС вряд ли скоро договорится об эмбарго на российскую нефть, заявил Орбан - РИА Новости, 24.05.2022
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ЕС вряд ли скоро договорится об эмбарго на российскую нефть, заявил Орбан
ЕС вряд ли скоро договорится об эмбарго на российскую нефть, заявил Орбан - РИА Новости, 24.05.2022
ЕС вряд ли скоро договорится об эмбарго на российскую нефть, заявил Орбан
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что достижение договоренности ЕС по поводу эмбарго на нефть из РФ в ближайшие дни "маловероятно", передает агентство Франс... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T16:37
2022-05-24T17:10
цены на нефть
санкции в отношении россии
в мире
евросоюз
венгрия
россия
виктор орбан
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что достижение договоренности ЕС по поводу эмбарго на нефть из РФ в ближайшие дни "маловероятно", передает агентство Франс Пресс.Ранее газета Financial Times сообщила, что Орбан считает контрпродуктивным обсуждать пакет санкций ЕС против РФ на уровне лидеров при отсутствии консенсуса, поскольку это проявит внутренние разногласия."С учетом серьезности этих все еще открытых вопросов всеобъемлющее решение вряд ли может быть найдено в преддверии особого заседания Европейского совета 30-31 мая", - приводит агентство слова из письма Орбана, которое он направил главе Евросовета Шарлю Мишелю.Страны Евросоюза последовательно ввели уже пять пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В рамках готовящегося шестого пакета ЕС рассматривает возможность отказаться от российской нефти. Некоторые страны союза, в частности, Венгрия, блокируют его принятие из-за опасения негативного влияния данного шага на собственную экономику.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он.
https://ria.ru/20220523/neft-1790221043.html
https://ria.ru/20220523/afrika-1789288563.html
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цены на нефть, санкции в отношении россии, в мире, евросоюз, венгрия, россия, виктор орбан
16:37 24.05.2022 (обновлено: 17:10 24.05.2022)
 
ЕС вряд ли скоро договорится об эмбарго на российскую нефть, заявил Орбан

Орбан: скорое достижение договоренности в ЕС об эмбарго на российскую нефть маловероятно

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что достижение договоренности ЕС по поводу эмбарго на нефть из РФ в ближайшие дни "маловероятно", передает агентство Франс Пресс.
Ранее газета Financial Times сообщила, что Орбан считает контрпродуктивным обсуждать пакет санкций ЕС против РФ на уровне лидеров при отсутствии консенсуса, поскольку это проявит внутренние разногласия.
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"С учетом серьезности этих все еще открытых вопросов всеобъемлющее решение вряд ли может быть найдено в преддверии особого заседания Европейского совета 30-31 мая", - приводит агентство слова из письма Орбана, которое он направил главе Евросовета Шарлю Мишелю.
Страны Евросоюза последовательно ввели уже пять пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В рамках готовящегося шестого пакета ЕС рассматривает возможность отказаться от российской нефти. Некоторые страны союза, в частности, Венгрия, блокируют его принятие из-за опасения негативного влияния данного шага на собственную экономику.
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Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он.
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Цены на нефтьСанкции в отношении РоссииВ миреЕвросоюзВенгрияРоссияВиктор Орбан
 
 
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