https://ria.ru/20220524/embargo-1790421614.html

Орбан отказался обсуждать эмбарго на нефть из России на саммите лидеров ЕС

Орбан отказался обсуждать эмбарго на нефть из России на саммите лидеров ЕС - РИА Новости, 24.05.2022

Орбан отказался обсуждать эмбарго на нефть из России на саммите лидеров ЕС

Премьер Венгрии Виктор Орбан считает контрпродуктивным обсуждать пакет санкций ЕС против РФ на уровне лидеров при отсутствии консенсуса, поскольку это проявит... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T15:30

2022-05-24T15:30

2022-05-24T15:30

в мире

венгрия

виктор орбан

россия

экономика

евросоюз

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан считает контрпродуктивным обсуждать пакет санкций ЕС против РФ на уровне лидеров при отсутствии консенсуса, поскольку это проявит внутренние разногласия, пишет газета Financial Times.Страны Евросоюза последовательно ввели уже пять пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В рамках готовящегося шестого пакета ЕС рассматривает возможность отказаться от российской нефти. Некоторые страны союза, в частности Венгрия, блокируют его принятие из-за опасения негативного влияния данного шага на собственную экономику.Премьер Венгрии в письменном виде сообщил главе Евросовета Шарлю Мишелю, что его страна не может поддержать санкции, пока ей не предоставят больше сведений о финансировании для помощи Будапешту в случае отказа от российской нефти."Обсуждение пакета санкций на уровне лидеров в отсутствии консенсуса будет контрпродуктивным. Это только проявит внутренние разногласия без предоставления реальных шансов на разрешение несогласий. Поэтому я предлагаю не поднимать этот вопрос на следующей встрече Евросовета", - заявил Орбан в письме, имеющемся в распоряжении газеты.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он.

https://ria.ru/20220521/sanktsii-1789916570.html

https://ria.ru/20220524/es-1790420696.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, венгрия, виктор орбан, россия, экономика, евросоюз