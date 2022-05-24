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Минторг США исключил скорое снятие экспортных ограничений против России - РИА Новости, 24.05.2022
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Минторг США исключил скорое снятие экспортных ограничений против России
Минторг США исключил скорое снятие экспортных ограничений против России - РИА Новости, 24.05.2022
Минторг США исключил скорое снятие экспортных ограничений против России
Министр торговли США Джина Раймондо исключила возможность скорого снятия экспортных ограничений, введенных против России в связи с проводимой ею специальной... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T19:48
2022-05-24T19:58
экономика
в мире
экспорт
сша
министерство торговли сша
россия
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ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Министр торговли США Джина Раймондо исключила возможность скорого снятия экспортных ограничений, введенных против России в связи с проводимой ею специальной военной операцией на Украине.Американский министр также призвала мировое сообщество "надолго лишить Россию преимуществ мировой экономики и глобального экономического порядка".Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
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экономика, в мире, экспорт, сша, министерство торговли сша, россия
19:48 24.05.2022 (обновлено: 19:58 24.05.2022)
 
Минторг США исключил скорое снятие экспортных ограничений против России

Глава Минторга США Раймондо исключила скорое снятие экспортных ограничений против России

© Фото : U.S. Department of CommerceЗдание Министерства торговли США в Вашингтоне
Здание Министерства торговли США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© Фото : U.S. Department of Commerce
Здание Министерства торговли США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Министр торговли США Джина Раймондо исключила возможность скорого снятия экспортных ограничений, введенных против России в связи с проводимой ею специальной военной операцией на Украине.
"Что касается этих мер экспортного контроля, то в ближнесрочной перспективе они сняты не будут", - сказала Раймондо, выступая на экономическом форуме в Давосе. Трансляция ее выступления велась на сайте мероприятия.
Американский министр также призвала мировое сообщество "надолго лишить Россию преимуществ мировой экономики и глобального экономического порядка".
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
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