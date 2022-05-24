https://ria.ru/20220524/eksport-1790488027.html

Минторг США исключил скорое снятие экспортных ограничений против России

Минторг США исключил скорое снятие экспортных ограничений против России - РИА Новости, 24.05.2022

Минторг США исключил скорое снятие экспортных ограничений против России

Министр торговли США Джина Раймондо исключила возможность скорого снятия экспортных ограничений, введенных против России в связи с проводимой ею специальной... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T19:48

2022-05-24T19:48

2022-05-24T19:58

экономика

в мире

экспорт

сша

министерство торговли сша

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ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Министр торговли США Джина Раймондо исключила возможность скорого снятия экспортных ограничений, введенных против России в связи с проводимой ею специальной военной операцией на Украине.Американский министр также призвала мировое сообщество "надолго лишить Россию преимуществ мировой экономики и глобального экономического порядка".Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, в мире, экспорт, сша, министерство торговли сша, россия