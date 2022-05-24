https://ria.ru/20220524/ekotsentr-1793500522.html

Виртуальный завод по производству меда открылся в экоцентре "Пчеловодство"

Виртуальный завод по производству меда открылся в экоцентре "Пчеловодство" - РИА Новости, 06.06.2022

Виртуальный завод по производству меда открылся в экоцентре "Пчеловодство"

Виртуальный завод по производству меда открылся в экоцентре "Пчеловодство" на ВДНХ в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 06.06.2022

2022-05-24T13:29

2022-05-24T13:29

2022-06-06T16:16

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москва

вднх

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Виртуальный завод по производству меда открылся в экоцентре "Пчеловодство" на ВДНХ в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."Виртуальный завод по производству меда открылся в экоцентре "Пчеловодство". Благодаря VR-очкам гости экоцентра перенесутся на цветочную поляну, а после на пчелиный "завод", где поучаствуют в откачке и розливе меда. Пока посетители проходят задания на меткость и ловкость, им расскажут о тонкостях ремесла пчеловода", - сказано в сообщении.В комплексе городского хозяйства добавили, что одна игра занимает 15-20 минут. Принять участие в ней могут дети от семи лет. После посетители смогут самостоятельно изучить экспонаты экоцентра и посмотреть эколого-просветительские фильм и мультфильм о мире пчел, а также сделать фото на фоне огромного макета пчелы.Сообщается, что виртуальный завод открыт для посещений по четвергам с 13.00 до 17.00.

https://realty.ria.ru/20220520/vdnkh-1789793989.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, вднх