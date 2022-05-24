Рейтинг@Mail.ru
Виртуальный завод по производству меда открылся в экоцентре "Пчеловодство" - РИА Новости, 06.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20220524/ekotsentr-1793500522.html
Виртуальный завод по производству меда открылся в экоцентре "Пчеловодство"
Виртуальный завод по производству меда открылся в экоцентре "Пчеловодство" - РИА Новости, 06.06.2022
Виртуальный завод по производству меда открылся в экоцентре "Пчеловодство"
Виртуальный завод по производству меда открылся в экоцентре "Пчеловодство" на ВДНХ в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 06.06.2022
2022-05-24T13:29
2022-06-06T16:16
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
вднх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793513014_0:92:1200:768_1920x0_80_0_0_9279c856ddcd7afc1975b0148f918b79.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Виртуальный завод по производству меда открылся в экоцентре "Пчеловодство" на ВДНХ в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."Виртуальный завод по производству меда открылся в экоцентре "Пчеловодство". Благодаря VR-очкам гости экоцентра перенесутся на цветочную поляну, а после на пчелиный "завод", где поучаствуют в откачке и розливе меда. Пока посетители проходят задания на меткость и ловкость, им расскажут о тонкостях ремесла пчеловода", - сказано в сообщении.В комплексе городского хозяйства добавили, что одна игра занимает 15-20 минут. Принять участие в ней могут дети от семи лет. После посетители смогут самостоятельно изучить экспонаты экоцентра и посмотреть эколого-просветительские фильм и мультфильм о мире пчел, а также сделать фото на фоне огромного макета пчелы.Сообщается, что виртуальный завод открыт для посещений по четвергам с 13.00 до 17.00.
https://realty.ria.ru/20220520/vdnkh-1789793989.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793513014_8:0:1075:800_1920x0_80_0_0_473e6cc57f2eafe81fe028759d744dca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, вднх
13:29 24.05.2022 (обновлено: 16:16 06.06.2022)
 

Виртуальный завод по производству меда открылся в экоцентре "Пчеловодство"

© Фото : Официальный сайт Мэра МосквыЭкоцентр "Пчеловодство"
Экоцентр Пчеловодство - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© Фото : Официальный сайт Мэра Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Виртуальный завод по производству меда открылся в экоцентре "Пчеловодство" на ВДНХ в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
"Виртуальный завод по производству меда открылся в экоцентре "Пчеловодство". Благодаря VR-очкам гости экоцентра перенесутся на цветочную поляну, а после на пчелиный "завод", где поучаствуют в откачке и розливе меда. Пока посетители проходят задания на меткость и ловкость, им расскажут о тонкостях ремесла пчеловода", - сказано в сообщении.
Всероссийский выставочный центр в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 17:38Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Работы в павильоне ВДНХ, где будет экспозиция Политеха, завершат в 2023 г
В комплексе городского хозяйства добавили, что одна игра занимает 15-20 минут. Принять участие в ней могут дети от семи лет. После посетители смогут самостоятельно изучить экспонаты экоцентра и посмотреть эколого-просветительские фильм и мультфильм о мире пчел, а также сделать фото на фоне огромного макета пчелы.
Сообщается, что виртуальный завод открыт для посещений по четвергам с 13.00 до 17.00.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваВДНХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала