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Виртуальный завод по производству меда открылся в экоцентре "Пчеловодство"
Виртуальный завод по производству меда открылся в экоцентре "Пчеловодство" - РИА Новости, 06.06.2022
Виртуальный завод по производству меда открылся в экоцентре "Пчеловодство"
Виртуальный завод по производству меда открылся в экоцентре "Пчеловодство" на ВДНХ в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 06.06.2022
2022-05-24T13:29
2022-05-24T13:29
2022-06-06T16:16
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Виртуальный завод по производству меда открылся в экоцентре "Пчеловодство" на ВДНХ в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."Виртуальный завод по производству меда открылся в экоцентре "Пчеловодство". Благодаря VR-очкам гости экоцентра перенесутся на цветочную поляну, а после на пчелиный "завод", где поучаствуют в откачке и розливе меда. Пока посетители проходят задания на меткость и ловкость, им расскажут о тонкостях ремесла пчеловода", - сказано в сообщении.В комплексе городского хозяйства добавили, что одна игра занимает 15-20 минут. Принять участие в ней могут дети от семи лет. После посетители смогут самостоятельно изучить экспонаты экоцентра и посмотреть эколого-просветительские фильм и мультфильм о мире пчел, а также сделать фото на фоне огромного макета пчелы.Сообщается, что виртуальный завод открыт для посещений по четвергам с 13.00 до 17.00.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, вднх
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости.
Виртуальный завод по производству меда открылся в экоцентре "Пчеловодство" на ВДНХ
в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
"Виртуальный завод по производству меда открылся в экоцентре "Пчеловодство". Благодаря VR-очкам гости экоцентра перенесутся на цветочную поляну, а после на пчелиный "завод", где поучаствуют в откачке и розливе меда. Пока посетители проходят задания на меткость и ловкость, им расскажут о тонкостях ремесла пчеловода", - сказано в сообщении.
В комплексе городского хозяйства добавили, что одна игра занимает 15-20 минут. Принять участие в ней могут дети от семи лет. После посетители смогут самостоятельно изучить экспонаты экоцентра и посмотреть эколого-просветительские фильм и мультфильм о мире пчел, а также сделать фото на фоне огромного макета пчелы.
Сообщается, что виртуальный завод открыт для посещений по четвергам с 13.00 до 17.00.