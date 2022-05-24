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Ситуация в глобальной экономике стремительно меняется, заявил Путин - РИА Новости, 24.05.2022
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Ситуация в глобальной экономике стремительно меняется, заявил Путин
Ситуация в глобальной экономике стремительно меняется, заявил Путин - РИА Новости, 24.05.2022
Ситуация в глобальной экономике стремительно меняется, заявил Путин
Российский бизнес адаптируется к изменениям и налаживает новые связи в новых условиях, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T12:53
2022-05-24T13:04
экономика
владимир путин
украина
европа
россия
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СОЧИ, 24 мая - РИА Новости. Российский бизнес адаптируется к изменениям и налаживает новые связи в новых условиях, сообщил президент РФ Владимир Путин."Ситуация в глобальной экономике, в системе мировых хозяйственных связей меняется. Стремительно меняется. Мы это все видим. Российский бизнес адаптируется к этим изменениям. Перестраивает производственные и логистические цепочки, активно налаживает новые связи с зарубежными партнерами", - сказал он на совещании по развитию транспортной сферы.Путин подчеркнул, что таким же высоким, динамичным темпом должны продвигаться и планы по развитию транспортной инфраструктуры.Страны Запада объявили серию новых санкций против РФ из-за Украины, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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экономика, владимир путин, украина, европа, россия
12:53 24.05.2022 (обновлено: 13:04 24.05.2022)
 
Ситуация в глобальной экономике стремительно меняется, заявил Путин

Президент Путин заявил, что ситуация в глобальной экономике стремительно меняется

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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СОЧИ, 24 мая - РИА Новости. Российский бизнес адаптируется к изменениям и налаживает новые связи в новых условиях, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Ситуация в глобальной экономике, в системе мировых хозяйственных связей меняется. Стремительно меняется. Мы это все видим. Российский бизнес адаптируется к этим изменениям. Перестраивает производственные и логистические цепочки, активно налаживает новые связи с зарубежными партнерами", - сказал он на совещании по развитию транспортной сферы.
Путин подчеркнул, что таким же высоким, динамичным темпом должны продвигаться и планы по развитию транспортной инфраструктуры.
Страны Запада объявили серию новых санкций против РФ из-за Украины, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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