https://ria.ru/20220524/ekonomika-1790367653.html
Ситуация в глобальной экономике стремительно меняется, заявил Путин
Ситуация в глобальной экономике стремительно меняется, заявил Путин - РИА Новости, 24.05.2022
Ситуация в глобальной экономике стремительно меняется, заявил Путин
Российский бизнес адаптируется к изменениям и налаживает новые связи в новых условиях, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T12:53
2022-05-24T12:53
2022-05-24T13:04
экономика
владимир путин
украина
европа
россия
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СОЧИ, 24 мая - РИА Новости. Российский бизнес адаптируется к изменениям и налаживает новые связи в новых условиях, сообщил президент РФ Владимир Путин."Ситуация в глобальной экономике, в системе мировых хозяйственных связей меняется. Стремительно меняется. Мы это все видим. Российский бизнес адаптируется к этим изменениям. Перестраивает производственные и логистические цепочки, активно налаживает новые связи с зарубежными партнерами", - сказал он на совещании по развитию транспортной сферы.Путин подчеркнул, что таким же высоким, динамичным темпом должны продвигаться и планы по развитию транспортной инфраструктуры.Страны Запада объявили серию новых санкций против РФ из-за Украины, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220523/sanktsii-1790198707.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, владимир путин, украина, европа, россия
12:53 24.05.2022 (обновлено: 13:04 24.05.2022)
Ситуация в глобальной экономике стремительно меняется, заявил Путин
Президент Путин заявил, что ситуация в глобальной экономике стремительно меняется
СОЧИ, 24 мая - РИА Новости. Российский бизнес адаптируется к изменениям и налаживает новые связи в новых условиях, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Ситуация в глобальной экономике, в системе мировых хозяйственных связей меняется. Стремительно меняется. Мы это все видим. Российский бизнес адаптируется к этим изменениям. Перестраивает производственные и логистические цепочки, активно налаживает новые связи с зарубежными партнерами", - сказал он на совещании по развитию транспортной сферы.
Путин подчеркнул, что таким же высоким, динамичным темпом должны продвигаться и планы по развитию транспортной инфраструктуры.
Страны Запада объявили серию новых санкций против РФ
из-за Украины
, а в Европе
громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Президент РФ Владимир Путин
заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.