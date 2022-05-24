https://ria.ru/20220524/ekonomika-1790367653.html

Ситуация в глобальной экономике стремительно меняется, заявил Путин

Ситуация в глобальной экономике стремительно меняется, заявил Путин - РИА Новости, 24.05.2022

Ситуация в глобальной экономике стремительно меняется, заявил Путин

Российский бизнес адаптируется к изменениям и налаживает новые связи в новых условиях, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T12:53

2022-05-24T12:53

2022-05-24T13:04

экономика

владимир путин

украина

европа

россия

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СОЧИ, 24 мая - РИА Новости. Российский бизнес адаптируется к изменениям и налаживает новые связи в новых условиях, сообщил президент РФ Владимир Путин."Ситуация в глобальной экономике, в системе мировых хозяйственных связей меняется. Стремительно меняется. Мы это все видим. Российский бизнес адаптируется к этим изменениям. Перестраивает производственные и логистические цепочки, активно налаживает новые связи с зарубежными партнерами", - сказал он на совещании по развитию транспортной сферы.Путин подчеркнул, что таким же высоким, динамичным темпом должны продвигаться и планы по развитию транспортной инфраструктуры.Страны Запада объявили серию новых санкций против РФ из-за Украины, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220523/sanktsii-1790198707.html

украина

европа

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, владимир путин, украина, европа, россия