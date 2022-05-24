https://ria.ru/20220524/ekonomika-1790289099.html

В Германии признали, что Запад не смог сломить Россию

В Германии признали, что Запад не смог сломить Россию - РИА Новости, 24.05.2022

В Германии признали, что Запад не смог сломить Россию

Западу так и не удалось сломить российскую экономику. Финансовая система страны продолжает функционировать, а курс рубля по отношению к евро достиг рекордно... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T01:11

2022-05-24T01:11

2022-05-24T02:25

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донбасс

санкции

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Западу так и не удалось сломить российскую экономику. Финансовая система страны продолжает функционировать, а курс рубля по отношению к евро достиг рекордно высокого за последние семь лет значения, пишет немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.Многие западные аналитики после начала российской специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины прогнозировали полный обвал рубля и рецессию, но их выводы оказались ошибочными, отмечает DWN.Причиной такого положения дел издание называет высокую готовность России к экономическому противостоянию. В частности, официальная Москва получает большие доходы от продаж нефти и газа. Евросоюз, в отличие от стран G7, обязавшихся отказаться от российского "черного золота", не может пойти на такой шаг. Кроме того, Россия компенсировала большую часть своих потерь по продажам благодаря Индии и Китаю.Ранее китайское издание Global Times напомнило, что многие страны Азии, Южной Америки и Африки, традиционно придерживающиеся внеблокового подхода во внешней политике, решительно отказались поддержать антироссийские санкции. Большинство государств Ближнего Востока также выступают со сдержанных позиций по ситуации на Украине.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Западные страны в ответ ввели против России санкции. Они коснулись в основном банковского сектора и сферы высоких технологий. Также регулярно звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение технологических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего, к повышению цен на продукты и топливо.

https://ria.ru/20220513/sanktsiy-1788281038.html

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украина

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в мире, россия, украина, европа, донбасс, санкции