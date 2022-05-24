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Прокуратура проверит, почему новый дом в Салехарде подпирают краном

Прокуратура проверит, почему новый дом в Салехарде подпирают краном - РИА Новости, 24.05.2022

Прокуратура проверит, почему новый дом в Салехарде подпирают краном

Прокуратура проверит информацию о том, что жилой многоэтажный дом в Салехарде из-за сильного ветра подпирают краном, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T14:37

2022-05-24T14:37

2022-05-24T14:37

происшествия

салехард

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая – РИА Новости, Ольга Ерачина. Прокуратура проверит информацию о том, что жилой многоэтажный дом в Салехарде из-за сильного ветра подпирают краном, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства ЯНАО.Ранее в группе "Подслушано в Салехарде" в соцсети "ВКонтакте" появилась информация, что недавно построенный дом второй год подряд при неблагоприятных погодных условиях подпирают краном. "Мы однозначно отреагируем, будем проводить проверку", - сказали в прокуратуре.Мэрия Салехарда в свою очередь сообщила, что таким образом застройщик принял предупредительные меры, чтобы ветер не повредил обшивку дома. "После того, как утихнет ветер, приступят к работам по укреплению обшивки в рамках гарантийных обязательств", - отметили в горадминистрации.Этот жилой дом был сдан в конце марта 2021 года. Ключи семьям сотрудников правоохранительных органов вручали губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и глава Салехарда Алексей Титовский.

салехард

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, салехард, ямало-ненецкий автономный округ (янао)