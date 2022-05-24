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Прокуратура проверит, почему новый дом в Салехарде подпирают краном - РИА Новости, 24.05.2022
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Прокуратура проверит, почему новый дом в Салехарде подпирают краном
Прокуратура проверит, почему новый дом в Салехарде подпирают краном - РИА Новости, 24.05.2022
Прокуратура проверит, почему новый дом в Салехарде подпирают краном
Прокуратура проверит информацию о том, что жилой многоэтажный дом в Салехарде из-за сильного ветра подпирают краном, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T14:37
2022-05-24T14:37
происшествия
салехард
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая – РИА Новости, Ольга Ерачина. Прокуратура проверит информацию о том, что жилой многоэтажный дом в Салехарде из-за сильного ветра подпирают краном, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства ЯНАО.Ранее в группе "Подслушано в Салехарде" в соцсети "ВКонтакте" появилась информация, что недавно построенный дом второй год подряд при неблагоприятных погодных условиях подпирают краном. "Мы однозначно отреагируем, будем проводить проверку", - сказали в прокуратуре.Мэрия Салехарда в свою очередь сообщила, что таким образом застройщик принял предупредительные меры, чтобы ветер не повредил обшивку дома. "После того, как утихнет ветер, приступят к работам по укреплению обшивки в рамках гарантийных обязательств", - отметили в горадминистрации.Этот жилой дом был сдан в конце марта 2021 года. Ключи семьям сотрудников правоохранительных органов вручали губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и глава Салехарда Алексей Титовский.
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происшествия, салехард, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
14:37 24.05.2022
 
Прокуратура проверит, почему новый дом в Салехарде подпирают краном

Прокуратура проверит информацию о подпираемой краном стене нового жилого дома в Салехарде

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая – РИА Новости, Ольга Ерачина. Прокуратура проверит информацию о том, что жилой многоэтажный дом в Салехарде из-за сильного ветра подпирают краном, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства ЯНАО.
Ранее в группе "Подслушано в Салехарде" в соцсети "ВКонтакте" появилась информация, что недавно построенный дом второй год подряд при неблагоприятных погодных условиях подпирают краном. "Мы однозначно отреагируем, будем проводить проверку", - сказали в прокуратуре.
Мэрия Салехарда в свою очередь сообщила, что таким образом застройщик принял предупредительные меры, чтобы ветер не повредил обшивку дома. "После того, как утихнет ветер, приступят к работам по укреплению обшивки в рамках гарантийных обязательств", - отметили в горадминистрации.
Этот жилой дом был сдан в конце марта 2021 года. Ключи семьям сотрудников правоохранительных органов вручали губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и глава Салехарда Алексей Титовский.
 
ПроисшествияСалехардЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
 
 
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