https://ria.ru/20220524/dollar-1790314451.html
Курс доллара упал ниже 57 рублей впервые с марта 2018 года
Курс доллара упал ниже 57 рублей впервые с марта 2018 года - РИА Новости, 24.05.2022
Курс доллара упал ниже 57 рублей впервые с марта 2018 года
Рубль растет в начале дня: доллар тестирует поддержку 57 рублей, евро - 59 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T10:05
2022-05-24T10:05
2022-05-24T10:21
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Рубль растет в начале дня: доллар тестирует поддержку 57 рублей, евро - 59 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск падал на 73 копейки, до 57,14 рубля, евро - на 71 копейку, до 59,39 рубля.Минутами ранее доллар опускался до 56,61 рубля (минимума с марта 2018 года), евро - до 58,59 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
10:05 24.05.2022 (обновлено: 10:21 24.05.2022)
Курс доллара упал ниже 57 рублей впервые с марта 2018 года
Курс доллара на Мосбирже упал ниже 57 рублей впервые с марта 2018 года
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости.
Рубль растет в начале дня: доллар тестирует поддержку 57 рублей, евро - 59 рублей, следует из данных
Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск падал на 73 копейки, до 57,14 рубля, евро - на 71 копейку, до 59,39 рубля.
Минутами ранее доллар опускался до 56,61 рубля (минимума с марта 2018 года), евро - до 58,59 рубля.