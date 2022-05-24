https://ria.ru/20220524/dollar-1790314451.html

Курс доллара упал ниже 57 рублей впервые с марта 2018 года

Курс доллара упал ниже 57 рублей впервые с марта 2018 года - РИА Новости, 24.05.2022

Курс доллара упал ниже 57 рублей впервые с марта 2018 года

Рубль растет в начале дня: доллар тестирует поддержку 57 рублей, евро - 59 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T10:05

2022-05-24T10:05

2022-05-24T10:21

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Рубль растет в начале дня: доллар тестирует поддержку 57 рублей, евро - 59 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск падал на 73 копейки, до 57,14 рубля, евро - на 71 копейку, до 59,39 рубля.Минутами ранее доллар опускался до 56,61 рубля (минимума с марта 2018 года), евро - до 58,59 рубля.

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия