https://ria.ru/20220524/dollar-1790288823.html
Эксперт рассказал, какие новые валюты “подрежут крылья” доллару
Эксперт рассказал, какие новые валюты “подрежут крылья” доллару - РИА Новости, 24.05.2022
Эксперт рассказал, какие новые валюты “подрежут крылья” доллару
После “заморозки” российских валютных резервов вера в доллар, евро и другие резервные валюты пошатнулась. США давно грозили отключить “неугодных” от долларовой... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T02:17
2022-05-24T02:17
2022-05-24T12:45
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
китай
россия
доллар
юань
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. После “заморозки” российских валютных резервов вера в доллар, евро и другие резервные валюты пошатнулась. США давно грозили отключить “неугодных” от долларовой системы, поэтому Китай, Россия и ряд других государств обошли Федрезерв и Европейский Центробанк в экспериментах с национальными цифровыми валютами, рассказал агентству “Прайм” главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.Лидером по внедрению собственной цифровой валюты является Китай. “Цифровой юань тестируется с 2020 года и охватывает уже 140 млн человек или десятую часть населения КНР”, - указал эксперт.В текущем году тестирование платформы цифрового рубля стартовало и в некоторых российских банках. Позже Банк России представит план по внедрению нового платежного средства. Иными словами, Китай и Россия в ближайшие годы сделают национальные цифровые валюты массовым явлением, что приведет к значительному уменьшению влияния доллара, считает Васильев.
https://ria.ru/20220523/valyuta-1790065378.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, китай, россия, доллар, юань
02:17 24.05.2022 (обновлено: 12:45 24.05.2022)
Эксперт рассказал, какие новые валюты “подрежут крылья” доллару
Аналитик Васильев заявил, что цифровые валюты России и Китая серьезно потеснят доллар