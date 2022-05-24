https://ria.ru/20220524/dollar-1790288823.html

Эксперт рассказал, какие новые валюты “подрежут крылья” доллару

Эксперт рассказал, какие новые валюты “подрежут крылья” доллару - РИА Новости, 24.05.2022

Эксперт рассказал, какие новые валюты “подрежут крылья” доллару

После “заморозки” российских валютных резервов вера в доллар, евро и другие резервные валюты пошатнулась. США давно грозили отключить “неугодных” от долларовой... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T02:17

2022-05-24T02:17

2022-05-24T12:45

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

китай

россия

доллар

юань

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. После “заморозки” российских валютных резервов вера в доллар, евро и другие резервные валюты пошатнулась. США давно грозили отключить “неугодных” от долларовой системы, поэтому Китай, Россия и ряд других государств обошли Федрезерв и Европейский Центробанк в экспериментах с национальными цифровыми валютами, рассказал агентству “Прайм” главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.Лидером по внедрению собственной цифровой валюты является Китай. “Цифровой юань тестируется с 2020 года и охватывает уже 140 млн человек или десятую часть населения КНР”, - указал эксперт.В текущем году тестирование платформы цифрового рубля стартовало и в некоторых российских банках. Позже Банк России представит план по внедрению нового платежного средства. Иными словами, Китай и Россия в ближайшие годы сделают национальные цифровые валюты массовым явлением, что приведет к значительному уменьшению влияния доллара, считает Васильев.

https://ria.ru/20220523/valyuta-1790065378.html

китай

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, китай, россия, доллар, юань