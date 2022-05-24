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Эксперт рассказал, какие новые валюты “подрежут крылья” доллару - РИА Новости, 24.05.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220524/dollar-1790288823.html
Эксперт рассказал, какие новые валюты “подрежут крылья” доллару
Эксперт рассказал, какие новые валюты “подрежут крылья” доллару - РИА Новости, 24.05.2022
Эксперт рассказал, какие новые валюты “подрежут крылья” доллару
После “заморозки” российских валютных резервов вера в доллар, евро и другие резервные валюты пошатнулась. США давно грозили отключить “неугодных” от долларовой... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T02:17
2022-05-24T12:45
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
китай
россия
доллар
юань
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. После “заморозки” российских валютных резервов вера в доллар, евро и другие резервные валюты пошатнулась. США давно грозили отключить “неугодных” от долларовой системы, поэтому Китай, Россия и ряд других государств обошли Федрезерв и Европейский Центробанк в экспериментах с национальными цифровыми валютами, рассказал агентству “Прайм” главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.Лидером по внедрению собственной цифровой валюты является Китай. “Цифровой юань тестируется с 2020 года и охватывает уже 140 млн человек или десятую часть населения КНР”, - указал эксперт.В текущем году тестирование платформы цифрового рубля стартовало и в некоторых российских банках. Позже Банк России представит план по внедрению нового платежного средства. Иными словами, Китай и Россия в ближайшие годы сделают национальные цифровые валюты массовым явлением, что приведет к значительному уменьшению влияния доллара, считает Васильев.
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экономика, китай, россия, доллар, юань
02:17 24.05.2022 (обновлено: 12:45 24.05.2022)
 
Эксперт рассказал, какие новые валюты “подрежут крылья” доллару

Аналитик Васильев заявил, что цифровые валюты России и Китая серьезно потеснят доллар

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМужчина заходит в пункт обмена валют
Мужчина заходит в пункт обмена валют - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Мужчина заходит в пункт обмена валют. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. После “заморозки” российских валютных резервов вера в доллар, евро и другие резервные валюты пошатнулась. США давно грозили отключить “неугодных” от долларовой системы, поэтому Китай, Россия и ряд других государств обошли Федрезерв и Европейский Центробанк в экспериментах с национальными цифровыми валютами, рассказал агентству “Прайм” главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
Лидером по внедрению собственной цифровой валюты является Китай. “Цифровой юань тестируется с 2020 года и охватывает уже 140 млн человек или десятую часть населения КНР”, - указал эксперт.
Знаки доллара на табло курса валют - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 03:18
Предсказано будущее доллара в эпоху "третьей формы валюты"
В текущем году тестирование платформы цифрового рубля стартовало и в некоторых российских банках. Позже Банк России представит план по внедрению нового платежного средства. Иными словами, Китай и Россия в ближайшие годы сделают национальные цифровые валюты массовым явлением, что приведет к значительному уменьшению влияния доллара, считает Васильев.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаКитайРоссияДолларЮань
 
 
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