22:22 24.05.2022 (обновлено: 23:34 24.05.2022)
Минфин США не продлит лицензию на обслуживание внешнего долга России
Минфин США заявил, что не продлит лицензию на обслуживание внешнего долга России
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости. Министерство финансов США не продлит лицензию, позволяющую России обслуживать внешний долг в условиях санкций, после 25 мая.
Согласно распространенному уведомлению, управление по контролю над иностранными активами ведомства "не будет продлевать положения генеральной лицензии 9C, <…> срок действия которой истекает 25 мая 2022 года в 00.01 по восточноевропейскому времени (07:01 мск)".
России 27 мая предстоит платеж по еврооблигациям.
В апреле западные СМИ писали, что Россия может объявить дефолт по долговым обязательствам, поскольку иностранные банки из-за санкций отказывались исполнять в валюте поручение по суверенным еврооблигациям выпусков "Россия-2022" и "Россия-2042". При этом российские власти заявляли о готовности выплатить инвесторам необходимые суммы в рублях. В Минфине отмечали, что все претензии в этой ситуации следует адресовать властям государств, которые незаконно создают препятствия для осуществления платежей. Там также уточнили, что инвесторы — держатели облигаций смогут конвертировать эти деньги в валюту сразу после того, как России вернут доступ к замороженным счетам.
Глава российского Министерства финансов Антон Силуанов, в свою очередь, подчеркивал, что Москва готова в судах доказывать, что сделала все возможное для выполнения обязательств.
Однако это санкционное давление уже обернулось экономическими проблемами для самих западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.