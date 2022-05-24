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Минфин США не продлит лицензию на обслуживание внешнего долга России - РИА Новости, 24.05.2022
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Минфин США не продлит лицензию на обслуживание внешнего долга России
Минфин США не продлит лицензию на обслуживание внешнего долга России - РИА Новости, 24.05.2022
Минфин США не продлит лицензию на обслуживание внешнего долга России
Министерство финансов США не продлит лицензию, позволяющую России обслуживать внешний долг в условиях санкций, после 25 мая. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T22:22
2022-05-24T23:34
экономика
сша
россия
владимир путин
европа
антон силуанов
украина
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ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости. Министерство финансов США не продлит лицензию, позволяющую России обслуживать внешний долг в условиях санкций, после 25 мая.Согласно распространенному уведомлению, управление по контролю над иностранными активами ведомства "не будет продлевать положения генеральной лицензии 9C, &lt;…&gt; срок действия которой истекает 25 мая 2022 года в 00.01 по восточноевропейскому времени (07:01 мск)".России 27 мая предстоит платеж по еврооблигациям.В апреле западные СМИ писали, что Россия может объявить дефолт по долговым обязательствам, поскольку иностранные банки из-за санкций отказывались исполнять в валюте поручение по суверенным еврооблигациям выпусков "Россия-2022" и "Россия-2042". При этом российские власти заявляли о готовности выплатить инвесторам необходимые суммы в рублях. В Минфине отмечали, что все претензии в этой ситуации следует адресовать властям государств, которые незаконно создают препятствия для осуществления платежей. Там также уточнили, что инвесторы — держатели облигаций смогут конвертировать эти деньги в валюту сразу после того, как России вернут доступ к замороженным счетам.Глава российского Министерства финансов Антон Силуанов, в свою очередь, подчеркивал, что Москва готова в судах доказывать, что сделала все возможное для выполнения обязательств.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад объявил о новых санкциях против России. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие бренды объявили об уходе из страны.Однако это санкционное давление уже обернулось экономическими проблемами для самих западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.
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экономика, сша, россия, владимир путин, европа, антон силуанов, украина, москва, министерство финансов рф (минфин россии)
22:22 24.05.2022 (обновлено: 23:34 24.05.2022)
 
Минфин США не продлит лицензию на обслуживание внешнего долга России

Минфин США заявил, что не продлит лицензию на обслуживание внешнего долга России

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости. Министерство финансов США не продлит лицензию, позволяющую России обслуживать внешний долг в условиях санкций, после 25 мая.
Согласно распространенному уведомлению, управление по контролю над иностранными активами ведомства "не будет продлевать положения генеральной лицензии 9C, <…> срок действия которой истекает 25 мая 2022 года в 00.01 по восточноевропейскому времени (07:01 мск)".
России 27 мая предстоит платеж по еврооблигациям.
В апреле западные СМИ писали, что Россия может объявить дефолт по долговым обязательствам, поскольку иностранные банки из-за санкций отказывались исполнять в валюте поручение по суверенным еврооблигациям выпусков "Россия-2022" и "Россия-2042". При этом российские власти заявляли о готовности выплатить инвесторам необходимые суммы в рублях. В Минфине отмечали, что все претензии в этой ситуации следует адресовать властям государств, которые незаконно создают препятствия для осуществления платежей. Там также уточнили, что инвесторы — держатели облигаций смогут конвертировать эти деньги в валюту сразу после того, как России вернут доступ к замороженным счетам.
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Глава российского Министерства финансов Антон Силуанов, в свою очередь, подчеркивал, что Москва готова в судах доказывать, что сделала все возможное для выполнения обязательств.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад объявил о новых санкциях против России. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие бренды объявили об уходе из страны.
Однако это санкционное давление уже обернулось экономическими проблемами для самих западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.
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ЭкономикаСШАРоссияВладимир ПутинЕвропаАнтон СилуановУкраинаМоскваМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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