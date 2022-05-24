https://ria.ru/20220524/dokhod-1790457089.html

Доходы губернатора Белгородской области сократились на семь процентов

Доходы губернатора Белгородской области сократились на семь процентов - РИА Новости, 24.05.2022

Доходы губернатора Белгородской области сократились на семь процентов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков по итогам 2021 года задекларировал доход в 3,5 миллиона рублей, что на 260 тысяч рублей меньше, чем в прошлом... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T17:37

2022-05-24T17:37

2022-05-24T17:37

вячеслав гладков

белгородская область

экономика

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БЕЛГОРОД, 24 мая – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков по итогам 2021 года задекларировал доход в 3,5 миллиона рублей, что на 260 тысяч рублей меньше, чем в прошлом году, при этом объем имущества не изменился, сообщается на сайте регионального правительства."Доход губернатора Белгородской области в прошлом году составил 3 506 487,66 рублей. В собственности Вячеслава Гладкова находятся: 1/3 доля квартиры площадью 60,7 квадратных метра; гараж площадью 75,2 квадратных метра; резиновая моторная лодка. Кроме того, в пользовании главы региона есть земельный участок площадью 24,9 квадратных метра" - говорится в сообщении.Доход супруги губернатора уменьшился почти в сто раз и составил 17,6 тысяч рублей против 1,7 миллиона рублей в 2020 году."Доход супруги Вячеслава Гладкова за прошлый год составил 17 604,05 рублей. Она владеет 1/4 долей квартиры площадью 62,0 квадратных метра и автомобилем Лексус NX-300", - написано в пресс-релизе.Также совместно с семьей губернатор арендует квартиру.Имущество несовершеннолетнего сына главы региона не изменилось, он владеет 1/4 доли квартиры площадью 62 квадратных метра.

https://ria.ru/20220517/dokhody-1789125294.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вячеслав гладков, белгородская область, экономика