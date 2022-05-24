https://ria.ru/20220524/dokhod-1790457089.html
Доходы губернатора Белгородской области сократились на семь процентов
Доходы губернатора Белгородской области сократились на семь процентов - РИА Новости, 24.05.2022
Доходы губернатора Белгородской области сократились на семь процентов
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков по итогам 2021 года задекларировал доход в 3,5 миллиона рублей, что на 260 тысяч рублей меньше, чем в прошлом... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T17:37
2022-05-24T17:37
2022-05-24T17:37
вячеслав гладков
белгородская область
экономика
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БЕЛГОРОД, 24 мая – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков по итогам 2021 года задекларировал доход в 3,5 миллиона рублей, что на 260 тысяч рублей меньше, чем в прошлом году, при этом объем имущества не изменился, сообщается на сайте регионального правительства."Доход губернатора Белгородской области в прошлом году составил 3 506 487,66 рублей. В собственности Вячеслава Гладкова находятся: 1/3 доля квартиры площадью 60,7 квадратных метра; гараж площадью 75,2 квадратных метра; резиновая моторная лодка. Кроме того, в пользовании главы региона есть земельный участок площадью 24,9 квадратных метра" - говорится в сообщении.Доход супруги губернатора уменьшился почти в сто раз и составил 17,6 тысяч рублей против 1,7 миллиона рублей в 2020 году."Доход супруги Вячеслава Гладкова за прошлый год составил 17 604,05 рублей. Она владеет 1/4 долей квартиры площадью 62,0 квадратных метра и автомобилем Лексус NX-300", - написано в пресс-релизе.Также совместно с семьей губернатор арендует квартиру.Имущество несовершеннолетнего сына главы региона не изменилось, он владеет 1/4 доли квартиры площадью 62 квадратных метра.
https://ria.ru/20220517/dokhody-1789125294.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав гладков, белгородская область, экономика
Доходы губернатора Белгородской области сократились на семь процентов
Доходы белгородского губернатора Гладкова сократились на семь процентов
БЕЛГОРОД, 24 мая – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков по итогам 2021 года задекларировал доход в 3,5 миллиона рублей, что на 260 тысяч рублей меньше, чем в прошлом году, при этом объем имущества не изменился, сообщается на сайте регионального правительства.
"Доход губернатора Белгородской области
в прошлом году составил 3 506 487,66 рублей. В собственности Вячеслава Гладкова
находятся: 1/3 доля квартиры площадью 60,7 квадратных метра; гараж площадью 75,2 квадратных метра; резиновая моторная лодка. Кроме того, в пользовании главы региона есть земельный участок площадью 24,9 квадратных метра" - говорится в сообщении.
Доход супруги губернатора уменьшился почти в сто раз и составил 17,6 тысяч рублей против 1,7 миллиона рублей в 2020 году.
"Доход супруги Вячеслава Гладкова за прошлый год составил 17 604,05 рублей. Она владеет 1/4 долей квартиры площадью 62,0 квадратных метра и автомобилем Лексус NX-300", - написано в пресс-релизе.
Также совместно с семьей губернатор арендует квартиру.
Имущество несовершеннолетнего сына главы региона не изменилось, он владеет 1/4 доли квартиры площадью 62 квадратных метра.