https://ria.ru/20220524/dodon-1790357261.html
Молдавская оппозиция анонсировала акцию протеста в поддержку Додона
Молдавская оппозиция анонсировала акцию протеста в поддержку Додона - РИА Новости, 24.05.2022
Молдавская оппозиция анонсировала акцию протеста в поддержку Додона
Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов объявила об акциях протеста в поддержку экс-президента Игоря Додона, митинг пройдет перед зданием парламента в 13.00 РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T12:27
2022-05-24T12:27
2022-05-24T12:27
в мире
игорь додон
молдавия
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КИШИНЕВ, 24 мая - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов объявила об акциях протеста в поддержку экс-президента Игоря Додона, митинг пройдет перед зданием парламента в 13.00 (совпадает с мск), сообщили корреспонденту РИА Новости пресс-службе партии.Ранее глава пресс-службы генпрокуратуры Марианна Керпек сообщила, что в доме Додона сотрудники антикорруцпионной прокуратуры и службы информации и безопасности проводят обыски. Его подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и измене родине.В беседе с корреспондентом РИА Новости депутат-социалист Григоре Новак рассказал, что руководство Партии социалистов в ходе совещания приняло решение организовать акцию в поддержку Додона."Акция пройдет в 13.00 перед зданием парламента", — уточнили в пресс-службе партии.
https://ria.ru/20220513/moldaviya-1788334837.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, игорь додон, молдавия
Молдавская оппозиция анонсировала акцию протеста в поддержку Додона
Партия социалистов анонсировала акцию протеста в поддержку экс-президента Молдавии Додона
КИШИНЕВ, 24 мая - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов объявила об акциях протеста в поддержку экс-президента Игоря Додона, митинг пройдет перед зданием парламента в 13.00 (совпадает с мск), сообщили корреспонденту РИА Новости пресс-службе партии.
Ранее глава пресс-службы генпрокуратуры Марианна Керпек сообщила, что в доме Додона
сотрудники антикорруцпионной прокуратуры и службы информации и безопасности проводят обыски. Его подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и измене родине.
В беседе с корреспондентом РИА Новости депутат-социалист Григоре Новак рассказал, что руководство Партии социалистов в ходе совещания приняло решение организовать акцию в поддержку Додона.
"Акция пройдет в 13.00 перед зданием парламента", — уточнили в пресс-службе партии.