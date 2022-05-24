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Молдавская оппозиция анонсировала акцию протеста в поддержку Додона - РИА Новости, 24.05.2022
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Молдавская оппозиция анонсировала акцию протеста в поддержку Додона
Молдавская оппозиция анонсировала акцию протеста в поддержку Додона - РИА Новости, 24.05.2022
Молдавская оппозиция анонсировала акцию протеста в поддержку Додона
Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов объявила об акциях протеста в поддержку экс-президента Игоря Додона, митинг пройдет перед зданием парламента в 13.00 РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T12:27
2022-05-24T12:27
в мире
игорь додон
молдавия
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КИШИНЕВ, 24 мая - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов объявила об акциях протеста в поддержку экс-президента Игоря Додона, митинг пройдет перед зданием парламента в 13.00 (совпадает с мск), сообщили корреспонденту РИА Новости пресс-службе партии.Ранее глава пресс-службы генпрокуратуры Марианна Керпек сообщила, что в доме Додона сотрудники антикорруцпионной прокуратуры и службы информации и безопасности проводят обыски. Его подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и измене родине.В беседе с корреспондентом РИА Новости депутат-социалист Григоре Новак рассказал, что руководство Партии социалистов в ходе совещания приняло решение организовать акцию в поддержку Додона."Акция пройдет в 13.00 перед зданием парламента", — уточнили в пресс-службе партии.
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в мире, игорь додон, молдавия
12:27 24.05.2022
 
Молдавская оппозиция анонсировала акцию протеста в поддержку Додона

Партия социалистов анонсировала акцию протеста в поддержку экс-президента Молдавии Додона

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 24 мая - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов объявила об акциях протеста в поддержку экс-президента Игоря Додона, митинг пройдет перед зданием парламента в 13.00 (совпадает с мск), сообщили корреспонденту РИА Новости пресс-службе партии.
Ранее глава пресс-службы генпрокуратуры Марианна Керпек сообщила, что в доме Додона сотрудники антикорруцпионной прокуратуры и службы информации и безопасности проводят обыски. Его подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и измене родине.
В беседе с корреспондентом РИА Новости депутат-социалист Григоре Новак рассказал, что руководство Партии социалистов в ходе совещания приняло решение организовать акцию в поддержку Додона.
"Акция пройдет в 13.00 перед зданием парламента", — уточнили в пресс-службе партии.
Бывший президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 14:38
Додон: Молдавию ждет экономическая катастрофа, если цена на газ утроится
 
В миреИгорь ДодонМолдавия
 
 
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