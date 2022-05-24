https://ria.ru/20220524/dodon-1790357261.html

Молдавская оппозиция анонсировала акцию протеста в поддержку Додона

Молдавская оппозиция анонсировала акцию протеста в поддержку Додона - РИА Новости, 24.05.2022

Молдавская оппозиция анонсировала акцию протеста в поддержку Додона

Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов объявила об акциях протеста в поддержку экс-президента Игоря Додона, митинг пройдет перед зданием парламента в 13.00 РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T12:27

2022-05-24T12:27

2022-05-24T12:27

в мире

игорь додон

молдавия

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КИШИНЕВ, 24 мая - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов объявила об акциях протеста в поддержку экс-президента Игоря Додона, митинг пройдет перед зданием парламента в 13.00 (совпадает с мск), сообщили корреспонденту РИА Новости пресс-службе партии.Ранее глава пресс-службы генпрокуратуры Марианна Керпек сообщила, что в доме Додона сотрудники антикорруцпионной прокуратуры и службы информации и безопасности проводят обыски. Его подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и измене родине.В беседе с корреспондентом РИА Новости депутат-социалист Григоре Новак рассказал, что руководство Партии социалистов в ходе совещания приняло решение организовать акцию в поддержку Додона."Акция пройдет в 13.00 перед зданием парламента", — уточнили в пресс-службе партии.

https://ria.ru/20220513/moldaviya-1788334837.html

молдавия

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Ольга Маркова

в мире, игорь додон, молдавия