10:38 24.05.2022 (обновлено: 10:47 24.05.2022)
Молдавская прокуратура не подтвердила задержание Додона
Молдавская прокуратура опровергла сообщения о задержании экс-президента страны Додона
© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанкПочетный председатель Партии социалистов Республики Молдова, бывший президент Игорь Додон
© Sputnik / Михай Карауш
Почетный председатель Партии социалистов Республики Молдова, бывший президент Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 24 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь Генпрокуратуры Молдавии Марианна Керпек в комментарии РИА Новости не подтвердила распространенные молдавскими СМИ данные о задержании на 72 часа экс-президента Игоря Додона.
Ранее глава пресс-службы генпрокуратуры Марианна Керпек сообщила, что в доме Додона сотрудники антикорруцпионной прокуратуры и службы информации и безопасности проводят обыски. Его подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. При этом ряд молдавских СМИ со ссылкой на свои источники заявили, что Додон был задержан на 72 часа. "Мы не можем подтвердить, что Додон был задержан", - заявила Керпек.
В 2020 году бывший депутат Юрий Реницэ опубликовал видеозапись, на которой занимавший тогда пост президента Игорь Додон в встречался с лидером Демпартии Владимиром Плахотнюком и его заместителем Сергеем Яраловым. На видео Додон получил от Плахотнюка пакет, в котором, по словам депутата, находилась крупная сумма денег. Встреча проходила в июне 2019 года, через несколько дней Плахотнюк покинул страну.
В июне 2020 года Антикоррупционная прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело против Додона, поскольку не выявила признаков преступления. Это решение поддержал суд Кишинева, но 17 мая Апелляционная палата Кишинева отменила решение суда первой инстанции.
Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с олигархом Владимиром Плахотнюком 500 миллиардов рублей. На родине Плахотнюка обвиняют в отмывании денег и незаконном обогащении, а также выводе миллиарда долларов из банковской системы страны, олигарх незаконно покинул Молдавию в июне 2019 года. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.