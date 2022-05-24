07:56 24.05.2022 (обновлено: 10:26 24.05.2022)
Экс-президента Молдавии Додона подозревают в предательстве родины
Экс-президента Молдавии Додона подозревают в предательстве родины
Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 24 мая — РИА Новости. Бывшего президента Молдавии Игоря Додона подозревают по нескольким уголовным статьям, в том числе о предательстве родины, сообщила РИА Новости глава пресс-службы Генпрокуратуры республики Марианна Керпек.
Утром 24 мая стало известно, что сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Службы информации и безопасности Молдавии проводят обыски у политика.
"Обыски проходят в рамках дела, открытого на основании обоснованного подозрения о совершении преступлений, предусмотренных статьей 324 ("Пассивная коррупция"), статьей 181 пункт 2 ("Финансирование политической партии со стороны криминальной организации"), статьей 337 ("Предательство родины") и статьей 330 пункт 2 ("Незаконное обогащение") Уголовного кодекса Молдавии", — сообщила собеседница агентства.
Игорь Додон занимал пост президента Молдавии с декабря 2016-го по декабрь 2020 года.
В 2020 году бывший депутат Юрий Реницэ опубликовал видеозапись встречи Додона с одним из богатейших бизнесменов Молдавии и лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком и его заместителем Сергеем Яраловым в июне 2019-го. На этих кадрах видно, как Плахотнюк передал главе государства пакет, по утверждению Реницэ, с большой суммой денег.
В июне 2020 года Антикоррупционная прокуратура объявила, что не выявила признаков преступления, и отказалась возбуждать дело против Додона. Это решение поддержал суд Кишинева, но Апелляционная палата отменила постановление суда первой инстанции.
Самого Плахотнюка в Молдавии обвиняют в отмывании денег, незаконном обогащении и в выводе миллиарда долларов из банковской системы. В июне 2019 года, через несколько дней после снятой на видео встречи с Додоном, он незаконно покинул республику. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции.
В России молдавского олигарха в ноябре 2017 года заочно арестовали и объявили в международный розыск по делу о покушении на убийство. Кроме того, в апреле 2020 года Плахотнюку и другому молдавскому политику Ренато Усатому заочно предъявили обвинения в выводе из России 500 миллиардов рублей.