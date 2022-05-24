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Экс-президента Молдавии Додона подозревают в предательстве родины - РИА Новости, 24.05.2022
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Экс-президента Молдавии Додона подозревают в предательстве родины
Экс-президента Молдавии Додона подозревают в предательстве родины - РИА Новости, 24.05.2022
Экс-президента Молдавии Додона подозревают в предательстве родины
Бывшего президента Молдавии Игоря Додона подозревают по нескольким уголовным статьям, в том числе о предательстве родины, сообщила РИА Новости глава... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T07:56
2022-05-24T10:26
в мире
молдавия
игорь додон
владимир плахотнюк
ренато усатый
кишинев
россия
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КИШИНЕВ, 24 мая — РИА Новости. Бывшего президента Молдавии Игоря Додона подозревают по нескольким уголовным статьям, в том числе о предательстве родины, сообщила РИА Новости глава пресс-службы Генпрокуратуры республики Марианна Керпек.Утром 24 мая стало известно, что сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Службы информации и безопасности Молдавии проводят обыски у политика.Игорь Додон занимал пост президента Молдавии с декабря 2016-го по декабрь 2020 года.В 2020 году бывший депутат Юрий Реницэ опубликовал видеозапись встречи Додона с одним из богатейших бизнесменов Молдавии и лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком и его заместителем Сергеем Яраловым в июне 2019-го. На этих кадрах видно, как Плахотнюк передал главе государства пакет, по утверждению Реницэ, с большой суммой денег.В июне 2020 года Антикоррупционная прокуратура объявила, что не выявила признаков преступления, и отказалась возбуждать дело против Додона. Это решение поддержал суд Кишинева, но Апелляционная палата отменила постановление суда первой инстанции.Самого Плахотнюка в Молдавии обвиняют в отмывании денег, незаконном обогащении и в выводе миллиарда долларов из банковской системы. В июне 2019 года, через несколько дней после снятой на видео встречи с Додоном, он незаконно покинул республику. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции.В России молдавского олигарха в ноябре 2017 года заочно арестовали и объявили в международный розыск по делу о покушении на убийство. Кроме того, в апреле 2020 года Плахотнюку и другому молдавскому политику Ренато Усатому заочно предъявили обвинения в выводе из России 500 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20220524/obyski-1790299817.html
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в мире, молдавия, игорь додон, владимир плахотнюк, ренато усатый, кишинев, россия
07:56 24.05.2022 (обновлено: 10:26 24.05.2022)
 
Экс-президента Молдавии Додона подозревают в предательстве родины

Экс-президента Молдавии Додона подозревают в предательстве родины

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 24 мая — РИА Новости. Бывшего президента Молдавии Игоря Додона подозревают по нескольким уголовным статьям, в том числе о предательстве родины, сообщила РИА Новости глава пресс-службы Генпрокуратуры республики Марианна Керпек.
Утром 24 мая стало известно, что сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Службы информации и безопасности Молдавии проводят обыски у политика.

"Обыски проходят в рамках дела, открытого на основании обоснованного подозрения о совершении преступлений, предусмотренных статьей 324 ("Пассивная коррупция"), статьей 181 пункт 2 ("Финансирование политической партии со стороны криминальной организации"), статьей 337 ("Предательство родины") и статьей 330 пункт 2 ("Незаконное обогащение") Уголовного кодекса Молдавии", — сообщила собеседница агентства.

Игорь Додон занимал пост президента Молдавии с декабря 2016-го по декабрь 2020 года.
Антикоррупционная прокуратура Молдавии и служба информации и безопасности проводят обыски в доме бывшего президента страны Игоря Додона - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
07:44
В доме экс-президента Молдавии Додона идут обыски
В 2020 году бывший депутат Юрий Реницэ опубликовал видеозапись встречи Додона с одним из богатейших бизнесменов Молдавии и лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком и его заместителем Сергеем Яраловым в июне 2019-го. На этих кадрах видно, как Плахотнюк передал главе государства пакет, по утверждению Реницэ, с большой суммой денег.
В июне 2020 года Антикоррупционная прокуратура объявила, что не выявила признаков преступления, и отказалась возбуждать дело против Додона. Это решение поддержал суд Кишинева, но Апелляционная палата отменила постановление суда первой инстанции.
Самого Плахотнюка в Молдавии обвиняют в отмывании денег, незаконном обогащении и в выводе миллиарда долларов из банковской системы. В июне 2019 года, через несколько дней после снятой на видео встречи с Додоном, он незаконно покинул республику. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции.
В России молдавского олигарха в ноябре 2017 года заочно арестовали и объявили в международный розыск по делу о покушении на убийство. Кроме того, в апреле 2020 года Плахотнюку и другому молдавскому политику Ренато Усатому заочно предъявили обвинения в выводе из России 500 миллиардов рублей.
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В миреМолдавияИгорь ДодонВладимир ПлахотнюкРенато УсатыйКишиневРоссия
 
 
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