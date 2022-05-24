https://ria.ru/20220524/dodon-1790300537.html

Экс-президента Молдавии Додона подозревают в предательстве родины

Экс-президента Молдавии Додона подозревают в предательстве родины - РИА Новости, 24.05.2022

Экс-президента Молдавии Додона подозревают в предательстве родины

Бывшего президента Молдавии Игоря Додона подозревают по нескольким уголовным статьям, в том числе о предательстве родины, сообщила РИА Новости глава... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T07:56

2022-05-24T07:56

2022-05-24T10:26

в мире

молдавия

игорь додон

владимир плахотнюк

ренато усатый

кишинев

россия

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КИШИНЕВ, 24 мая — РИА Новости. Бывшего президента Молдавии Игоря Додона подозревают по нескольким уголовным статьям, в том числе о предательстве родины, сообщила РИА Новости глава пресс-службы Генпрокуратуры республики Марианна Керпек.Утром 24 мая стало известно, что сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Службы информации и безопасности Молдавии проводят обыски у политика.Игорь Додон занимал пост президента Молдавии с декабря 2016-го по декабрь 2020 года.В 2020 году бывший депутат Юрий Реницэ опубликовал видеозапись встречи Додона с одним из богатейших бизнесменов Молдавии и лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком и его заместителем Сергеем Яраловым в июне 2019-го. На этих кадрах видно, как Плахотнюк передал главе государства пакет, по утверждению Реницэ, с большой суммой денег.В июне 2020 года Антикоррупционная прокуратура объявила, что не выявила признаков преступления, и отказалась возбуждать дело против Додона. Это решение поддержал суд Кишинева, но Апелляционная палата отменила постановление суда первой инстанции.Самого Плахотнюка в Молдавии обвиняют в отмывании денег, незаконном обогащении и в выводе миллиарда долларов из банковской системы. В июне 2019 года, через несколько дней после снятой на видео встречи с Додоном, он незаконно покинул республику. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции.В России молдавского олигарха в ноябре 2017 года заочно арестовали и объявили в международный розыск по делу о покушении на убийство. Кроме того, в апреле 2020 года Плахотнюку и другому молдавскому политику Ренато Усатому заочно предъявили обвинения в выводе из России 500 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20220524/obyski-1790299817.html

https://ria.ru/20220522/pomosch-1790011713.html

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Максим Горбачев

в мире, молдавия, игорь додон, владимир плахотнюк, ренато усатый, кишинев, россия