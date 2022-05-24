https://ria.ru/20220524/dnr-1790482736.html

Украинские войска за сутки выпустили более 200 снарядов по ДНР

Украинские войска за сутки выпустили более 200 снарядов по ДНР - РИА Новости, 24.05.2022

Украинские войска за сутки выпустили более 200 снарядов по ДНР

Украинские войска с начала суток выпустили более 200 снарядов по шести населённым пунктам ДНР, заявляет Народная милиция республики. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T19:17

2022-05-24T19:17

2022-05-24T19:17

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили более 200 снарядов по шести населённым пунктам ДНР, заявляет Народная милиция республики."С начала текущих суток противник выпустил более двухсот снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 122-мм ствольной артиллерии, 120 и 82-мм миномётов. Были обстреляны районы шести населённых пунктов Республики", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220524/natsionalisty-1790481627.html

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украина

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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр