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Силы ДНР за сутки уничтожили 39 украинских военных - РИА Новости, 24.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Силы ДНР за сутки уничтожили 39 украинских военных
Силы ДНР за сутки уничтожили 39 украинских военных - РИА Новости, 24.05.2022
Силы ДНР за сутки уничтожили 39 украинских военных
Народная милиция Донецкой народной республики заявила во вторник, что за сутки уничтожены 39 украинских националистов, 12 огневых точек и два танка. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T10:36
2022-05-24T10:42
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики заявила во вторник, что за сутки уничтожены 39 украинских националистов, 12 огневых точек и два танка.В понедельник Народная милиция ДНР заявляла, что за сутки уничтожила 35 украинских националистов."За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 39 украинских националистов, 12 огневых точек, два танка, командно-штабную машину и три бронированных машины. Захватили одну БПМ, зенитную установку ЗУ-30 и два бронетранспортера", - говорится в сообщении Народной милиции ДНР, опубликованном в ее Telegram-канале.
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
10:36 24.05.2022 (обновлено: 10:42 24.05.2022)
 
Силы ДНР за сутки уничтожили 39 украинских военных

Народная милиция ДНР оценила потери противника за сутки в 39 человек

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР в Мариуполе
Бойцы Народной милиции ДНР в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бойцы Народной милиции ДНР в Мариуполе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики заявила во вторник, что за сутки уничтожены 39 украинских националистов, 12 огневых точек и два танка.
В понедельник Народная милиция ДНР заявляла, что за сутки уничтожила 35 украинских националистов.
"За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 39 украинских националистов, 12 огневых точек, два танка, командно-штабную машину и три бронированных машины. Захватили одну БПМ, зенитную установку ЗУ-30 и два бронетранспортера", - говорится в сообщении Народной милиции ДНР, опубликованном в ее Telegram-канале.
Военнослужащий армии ДНР - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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