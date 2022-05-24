https://ria.ru/20220524/dnr-1790321036.html
Силы ДНР за сутки уничтожили 39 украинских военных
Силы ДНР за сутки уничтожили 39 украинских военных - РИА Новости, 24.05.2022
Силы ДНР за сутки уничтожили 39 украинских военных
Народная милиция Донецкой народной республики заявила во вторник, что за сутки уничтожены 39 украинских националистов, 12 огневых точек и два танка. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T10:36
2022-05-24T10:36
2022-05-24T10:42
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики заявила во вторник, что за сутки уничтожены 39 украинских националистов, 12 огневых точек и два танка.В понедельник Народная милиция ДНР заявляла, что за сутки уничтожила 35 украинских националистов."За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 39 украинских националистов, 12 огневых точек, два танка, командно-штабную машину и три бронированных машины. Захватили одну БПМ, зенитную установку ЗУ-30 и два бронетранспортера", - говорится в сообщении Народной милиции ДНР, опубликованном в ее Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
10:36 24.05.2022 (обновлено: 10:42 24.05.2022)
Силы ДНР за сутки уничтожили 39 украинских военных
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