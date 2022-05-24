https://ria.ru/20220524/dnr-1790321036.html

Силы ДНР за сутки уничтожили 39 украинских военных

Силы ДНР за сутки уничтожили 39 украинских военных - РИА Новости, 24.05.2022

Силы ДНР за сутки уничтожили 39 украинских военных

Народная милиция Донецкой народной республики заявила во вторник, что за сутки уничтожены 39 украинских националистов, 12 огневых точек и два танка. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T10:36

2022-05-24T10:36

2022-05-24T10:42

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ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики заявила во вторник, что за сутки уничтожены 39 украинских националистов, 12 огневых точек и два танка.В понедельник Народная милиция ДНР заявляла, что за сутки уничтожила 35 украинских националистов."За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 39 украинских националистов, 12 огневых точек, два танка, командно-штабную машину и три бронированных машины. Захватили одну БПМ, зенитную установку ЗУ-30 и два бронетранспортера", - говорится в сообщении Народной милиции ДНР, опубликованном в ее Telegram-канале.

https://ria.ru/20220524/donetsk-1790172803.html

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Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр