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Посольство ФРГ в Москве отрицает дискриминацию русской культуры - РИА Новости, 24.05.2022
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Посольство ФРГ в Москве отрицает дискриминацию русской культуры
Посольство ФРГ в Москве отрицает дискриминацию русской культуры - РИА Новости, 24.05.2022
Посольство ФРГ в Москве отрицает дискриминацию русской культуры
Посольство Германии в Москве не согласно с тем, что Берлин дискриминирует русскую культуру. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T17:17
2022-05-24T17:20
ольга любимова
германия
украина
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Посольство Германии в Москве не согласно с тем, что Берлин дискриминирует русскую культуру.Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что санкции, вызванные текущими событиями на Украине, ударят по международному культурному сотрудничеству России и других стран, и ответственность за это лежит на зарубежных политиках. Она подчеркнула, что "никакой отмены культуры быть не может"."Часто утверждается, что в настоящее время в Германии существует дискриминация в отношении русской культуры. Однако реальность показывает обратное. К примеру, в предстоящие выходные берлинская публика стоит перед непростым выбором: во Дворце Глинике 28 и 29 мая исполнят "Времена года" Чайковского и "Картинки с выставки" Мусоргского, в те же дни "Спящая красавица" Чайковского прозвучит в Немецкой опере, а "Шесть романсов" Рахманинова - в Зале гобеленов музея Боде", - говорится в заявлении посольства ФРГ.Кроме того, по данным диппредставительства, в Берлинском Дойчес театер в грядущие выходные пройдет германо-российский спектакль "Декамерон" - совместный проект, поставленный в сотрудничестве с московским Гоголь-центром.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.
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ольга любимова, германия, украина
17:17 24.05.2022 (обновлено: 17:20 24.05.2022)
 
Посольство ФРГ в Москве отрицает дискриминацию русской культуры

Посольство в Москве отрицает дискриминацию русской культуры в Германии

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЗдание посольства Германии в Москве
Здание посольства Германии в Москве - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Здание посольства Германии в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Посольство Германии в Москве не согласно с тем, что Берлин дискриминирует русскую культуру.
Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что санкции, вызванные текущими событиями на Украине, ударят по международному культурному сотрудничеству России и других стран, и ответственность за это лежит на зарубежных политиках. Она подчеркнула, что "никакой отмены культуры быть не может".
"Часто утверждается, что в настоящее время в Германии существует дискриминация в отношении русской культуры. Однако реальность показывает обратное. К примеру, в предстоящие выходные берлинская публика стоит перед непростым выбором: во Дворце Глинике 28 и 29 мая исполнят "Времена года" Чайковского и "Картинки с выставки" Мусоргского, в те же дни "Спящая красавица" Чайковского прозвучит в Немецкой опере, а "Шесть романсов" Рахманинова - в Зале гобеленов музея Боде", - говорится в заявлении посольства ФРГ.
Кроме того, по данным диппредставительства, в Берлинском Дойчес театер в грядущие выходные пройдет германо-российский спектакль "Декамерон" - совместный проект, поставленный в сотрудничестве с московским Гоголь-центром.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Эксперты ЭИСИ во время круглого стола о Культуре отмены в отношении России - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля, 19:02
Эксперты ЭИСИ провели круглый стол о культуре отмены в отношении России
 
Ольга ЛюбимоваГерманияУкраина
 
 
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