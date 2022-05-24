МККК заявил, что ведет открытый и конструктивный диалог с Москальковой
Международный Комитет Красного Креста заявил, что ведет открытый диалог с Москальковой
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста ведет открытый и конструктивный диалог с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, заявили РИА Новости в пресс-службе организации.
"У нас открытый и конструктивный диалог с госпожой Москальковой и ее командой", - говорится в сообщении, полученном агентством.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обратилась к президенту Международного Комитета Красного Креста Петеру Мауреру с просьбой предоставить информацию о российских военнопленных на Украине и помочь посетить их.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.