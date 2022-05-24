https://ria.ru/20220524/dialog-1790295162.html

МККК заявил, что ведет открытый и конструктивный диалог с Москальковой

МККК заявил, что ведет открытый и конструктивный диалог с Москальковой - РИА Новости, 24.05.2022

МККК заявил, что ведет открытый и конструктивный диалог с Москальковой

Международный Комитет Красного Креста ведет открытый и конструктивный диалог с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, заявили РИА Новости РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T05:43

2022-05-24T05:43

2022-05-24T05:43

специальная военная операция на украине

в мире

татьяна москалькова

россия

украина

донбасс

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста ведет открытый и конструктивный диалог с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, заявили РИА Новости в пресс-службе организации.Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обратилась к президенту Международного Комитета Красного Креста Петеру Мауреру с просьбой предоставить информацию о российских военнопленных на Украине и помочь посетить их.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220524/dezertirstvo-1790294268.html

россия

украина

донбасс

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Максим Горбачев

в мире, татьяна москалькова, россия, украина, донбасс