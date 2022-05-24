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МККК заявил, что ведет открытый и конструктивный диалог с Москальковой - РИА Новости, 24.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220524/dialog-1790295162.html
МККК заявил, что ведет открытый и конструктивный диалог с Москальковой
МККК заявил, что ведет открытый и конструктивный диалог с Москальковой - РИА Новости, 24.05.2022
МККК заявил, что ведет открытый и конструктивный диалог с Москальковой
Международный Комитет Красного Креста ведет открытый и конструктивный диалог с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, заявили РИА Новости РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T05:43
2022-05-24T05:43
специальная военная операция на украине
в мире
татьяна москалькова
россия
украина
донбасс
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста ведет открытый и конструктивный диалог с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, заявили РИА Новости в пресс-службе организации.Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обратилась к президенту Международного Комитета Красного Креста Петеру Мауреру с просьбой предоставить информацию о российских военнопленных на Украине и помочь посетить их.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, татьяна москалькова, россия, украина, донбасс
05:43 24.05.2022
 
МККК заявил, что ведет открытый и конструктивный диалог с Москальковой

Международный Комитет Красного Креста заявил, что ведет открытый диалог с Москальковой

© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста ведет открытый и конструктивный диалог с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, заявили РИА Новости в пресс-службе организации.
"У нас открытый и конструктивный диалог с госпожой Москальковой и ее командой", - говорится в сообщении, полученном агентством.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обратилась к президенту Международного Комитета Красного Креста Петеру Мауреру с просьбой предоставить информацию о российских военнопленных на Украине и помочь посетить их.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
05:09Специальная военная операция на Украине
В Раде предложили разрешить офицерам ВСУ убивать дезертиров
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреТатьяна МоскальковаРоссияУкраинаДонбасс
 
 
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