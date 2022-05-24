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Проект, разрешающий офицерам ВСУ убивать дезертиров, отозвали из Рады - РИА Новости, 24.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220524/dezertiry-1790429664.html
Проект, разрешающий офицерам ВСУ убивать дезертиров, отозвали из Рады
Проект, разрешающий офицерам ВСУ убивать дезертиров, отозвали из Рады - РИА Новости, 24.05.2022
Проект, разрешающий офицерам ВСУ убивать дезертиров, отозвали из Рады
Законопроект, разрешающий украинским офицерам убивать дезертиров, отозван из Верховной рады. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T15:55
2022-05-24T15:55
специальная военная операция на украине
владимир путин
в мире
украина
россия
донбасс
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Законопроект, разрешающий украинским офицерам убивать дезертиров, отозван из Верховной рады.Ранее депутат от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая внесла законопроект, предлагавший разрешить украинским офицерам убивать солдат, самовольно покинувших позиции или отказавшихся выполнять приказ. Изменения предлагалось внести в статут внутренней службы вооруженных сил Украины об обеспечении возможности прекращения криминальных правонарушений в условиях особого периода. В нынешней версии документа указано, что "в боевой обстановке командир (начальник) может применить оружие или отдать подчиненным приказ о его применении, если иным способом невозможно прекратить криминальное правонарушение, при этом не причиняя смерти военнослужащему". Проектом предлагалось исключить из документа последнюю часть фразы – "при этом не причиняя смерти военнослужащему". Депутат Рады Александр Бакумов позже заявил, что украинский парламент не будет рассматривать этот законопроект.Согласно данным на сайте украинского парламента законопроект отозван во вторник.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220524/severodonetsk-1790420513.html
https://ria.ru/20220523/komandiry-1790148327.html
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владимир путин, в мире, украина, россия, донбасс, вооруженные силы украины, верховная рада украины
15:55 24.05.2022
 
Проект, разрешающий офицерам ВСУ убивать дезертиров, отозвали из Рады

Законопроект, разрешающий украинским офицерам убивать дезертиров, отозвали из Рады

© AP Photo / Petros GiannakourisВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Законопроект, разрешающий украинским офицерам убивать дезертиров, отозван из Верховной рады.
Ранее депутат от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая внесла законопроект, предлагавший разрешить украинским офицерам убивать солдат, самовольно покинувших позиции или отказавшихся выполнять приказ. Изменения предлагалось внести в статут внутренней службы вооруженных сил Украины об обеспечении возможности прекращения криминальных правонарушений в условиях особого периода. В нынешней версии документа указано, что "в боевой обстановке командир (начальник) может применить оружие или отдать подчиненным приказ о его применении, если иным способом невозможно прекратить криминальное правонарушение, при этом не причиняя смерти военнослужащему". Проектом предлагалось исключить из документа последнюю часть фразы – "при этом не причиняя смерти военнослужащему". Депутат Рады Александр Бакумов позже заявил, что украинский парламент не будет рассматривать этот законопроект.
Украинский танк в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
Вчера, 15:25Специальная военная операция на Украине
Украинские военные в Северодонецке отказались выполнять приказ
Согласно данным на сайте украинского парламента законопроект отозван во вторник.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 13:28Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинВ миреУкраинаРоссияДонбассВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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