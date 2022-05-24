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В Раде предложили разрешить украинским офицерам убивать дезертиров - РИА Новости, 24.05.2022
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В Раде предложили разрешить украинским офицерам убивать дезертиров
В Раде предложили разрешить украинским офицерам убивать дезертиров - РИА Новости, 24.05.2022
В Раде предложили разрешить украинским офицерам убивать дезертиров
Депутат Верховной рады, член партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Марьяна Безуглая внесла законопроект, предлагающий разрешить украинским офицерам убивать РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T02:01
2022-05-24T10:16
вооруженные силы украины
в мире
украина
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Депутат Верховной рады, член партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Марьяна Безуглая внесла законопроект, предлагающий разрешить украинским офицерам убивать солдат, самовольно покинувших позиции или отказавшихся выполнять приказ.Законопроект есть в базе данных Рады. Изменения предлагается внести в статут внутренней службы вооруженных сил Украины об обеспечении возможности прекращения криминальных правонарушений в условиях особого периода.В нынешней версии документа указано, что "в боевой обстановке командир (начальник) может применить оружие или отдать подчиненным приказ о его применении, если иным способом невозможно прекратить криминальное правонарушение, при этом не причиняя смерти военнослужащему".Проектом предлагается исключить из документа последнюю часть фразы – "при этом не причиняя смерти военнослужащему".
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вооруженные силы украины, в мире, украина
02:01 24.05.2022 (обновлено: 10:16 24.05.2022)
 
В Раде предложили разрешить украинским офицерам убивать дезертиров

Депутат Рады Безуглая внесла законопроект, разрешающий офицерам ВСУ убийство дезертиров

© AFP 2022 / Aris MessinisУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© AFP 2022 / Aris Messinis
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Депутат Верховной рады, член партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Марьяна Безуглая внесла законопроект, предлагающий разрешить украинским офицерам убивать солдат, самовольно покинувших позиции или отказавшихся выполнять приказ.
Законопроект есть в базе данных Рады. Изменения предлагается внести в статут внутренней службы вооруженных сил Украины об обеспечении возможности прекращения криминальных правонарушений в условиях особого периода.
В нынешней версии документа указано, что "в боевой обстановке командир (начальник) может применить оружие или отдать подчиненным приказ о его применении, если иным способом невозможно прекратить криминальное правонарушение, при этом не причиняя смерти военнослужащему".
Проектом предлагается исключить из документа последнюю часть фразы – "при этом не причиняя смерти военнослужащему".
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