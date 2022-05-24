https://ria.ru/20220524/dezertiry-1790290176.html

В Раде предложили разрешить украинским офицерам убивать дезертиров

В Раде предложили разрешить украинским офицерам убивать дезертиров - РИА Новости, 24.05.2022

В Раде предложили разрешить украинским офицерам убивать дезертиров

Депутат Верховной рады, член партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Марьяна Безуглая внесла законопроект, предлагающий разрешить украинским офицерам убивать РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T02:01

2022-05-24T02:01

2022-05-24T10:16

вооруженные силы украины

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украина

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Депутат Верховной рады, член партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Марьяна Безуглая внесла законопроект, предлагающий разрешить украинским офицерам убивать солдат, самовольно покинувших позиции или отказавшихся выполнять приказ.Законопроект есть в базе данных Рады. Изменения предлагается внести в статут внутренней службы вооруженных сил Украины об обеспечении возможности прекращения криминальных правонарушений в условиях особого периода.В нынешней версии документа указано, что "в боевой обстановке командир (начальник) может применить оружие или отдать подчиненным приказ о его применении, если иным способом невозможно прекратить криминальное правонарушение, при этом не причиняя смерти военнослужащему".Проектом предлагается исключить из документа последнюю часть фразы – "при этом не причиняя смерти военнослужащему".

https://radiosputnik.ria.ru/20220523/britantsy-1790256627.html

украина

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Максим Горбачев

вооруженные силы украины, в мире, украина