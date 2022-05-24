https://ria.ru/20220524/dezertiry-1790290176.html
В Раде предложили разрешить украинским офицерам убивать дезертиров
В Раде предложили разрешить украинским офицерам убивать дезертиров - РИА Новости, 24.05.2022
В Раде предложили разрешить украинским офицерам убивать дезертиров
Депутат Верховной рады, член партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Марьяна Безуглая внесла законопроект, предлагающий разрешить украинским офицерам убивать РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T02:01
2022-05-24T02:01
2022-05-24T10:16
вооруженные силы украины
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украина
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Депутат Верховной рады, член партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Марьяна Безуглая внесла законопроект, предлагающий разрешить украинским офицерам убивать солдат, самовольно покинувших позиции или отказавшихся выполнять приказ.Законопроект есть в базе данных Рады. Изменения предлагается внести в статут внутренней службы вооруженных сил Украины об обеспечении возможности прекращения криминальных правонарушений в условиях особого периода.В нынешней версии документа указано, что "в боевой обстановке командир (начальник) может применить оружие или отдать подчиненным приказ о его применении, если иным способом невозможно прекратить криминальное правонарушение, при этом не причиняя смерти военнослужащему".Проектом предлагается исключить из документа последнюю часть фразы – "при этом не причиняя смерти военнослужащему".
https://radiosputnik.ria.ru/20220523/britantsy-1790256627.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, в мире, украина
02:01 24.05.2022 (обновлено: 10:16 24.05.2022)
В Раде предложили разрешить украинским офицерам убивать дезертиров
Депутат Рады Безуглая внесла законопроект, разрешающий офицерам ВСУ убийство дезертиров
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Депутат Верховной рады, член партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Марьяна Безуглая внесла законопроект, предлагающий разрешить украинским офицерам убивать солдат, самовольно покинувших позиции или отказавшихся выполнять приказ.
Законопроект есть в базе данных Рады. Изменения предлагается внести в статут внутренней службы вооруженных сил Украины
об обеспечении возможности прекращения криминальных правонарушений в условиях особого периода.
В нынешней версии документа указано, что "в боевой обстановке командир (начальник) может применить оружие или отдать подчиненным приказ о его применении, если иным способом невозможно прекратить криминальное правонарушение, при этом не причиняя смерти военнослужащему".
Проектом предлагается исключить из документа последнюю часть фразы – "при этом не причиняя смерти военнослужащему".