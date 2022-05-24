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Первый детский сад откроют в Мариуполе в ближайшие дни
Первый детский сад откроют в Мариуполе в ближайшие дни - РИА Новости, 24.05.2022
Первый детский сад откроют в Мариуполе в ближайшие дни
Первый детский сад планируется открыть в Мариуполе в ближайшие дни при поддержке Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН), заявил журналистам... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T21:23
2022-05-24T21:23
2022-05-24T21:23
мариуполь
россия
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Первый детский сад планируется открыть в Мариуполе в ближайшие дни при поддержке Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН), заявил журналистам глава агентства Игорь Баринов, который побывал в Донбассе с рабочей поездкой.Как сообщалось ранее, Баринов с главами ряда национально-культурных автономий России доставил в Мариуполь гуманитарную помощь. Глава ФАДН намерен организовывать контакты с диаспорами на освобожденных территориях."Мы помогаем первый детский садик запускать. Там уже наводят порядок, парты стоят, застелены кроватки детские. Я думаю, в ближайшие дни планируем открыть", - сказал Баринов.
https://radiosputnik.ria.ru/20220524/mariupol-1790359709.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мариуполь, россия, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
Первый детский сад откроют в Мариуполе в ближайшие дни
Глава ФАДН Баринов: первый детский сад планируется открыть в Мариуполе в ближайшие дни