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Первый детский сад откроют в Мариуполе в ближайшие дни - РИА Новости, 24.05.2022
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Первый детский сад откроют в Мариуполе в ближайшие дни
Первый детский сад откроют в Мариуполе в ближайшие дни - РИА Новости, 24.05.2022
Первый детский сад откроют в Мариуполе в ближайшие дни
Первый детский сад планируется открыть в Мариуполе в ближайшие дни при поддержке Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН), заявил журналистам... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T21:23
2022-05-24T21:23
мариуполь
россия
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Первый детский сад планируется открыть в Мариуполе в ближайшие дни при поддержке Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН), заявил журналистам глава агентства Игорь Баринов, который побывал в Донбассе с рабочей поездкой.Как сообщалось ранее, Баринов с главами ряда национально-культурных автономий России доставил в Мариуполь гуманитарную помощь. Глава ФАДН намерен организовывать контакты с диаспорами на освобожденных территориях."Мы помогаем первый детский садик запускать. Там уже наводят порядок, парты стоят, застелены кроватки детские. Я думаю, в ближайшие дни планируем открыть", - сказал Баринов.
https://radiosputnik.ria.ru/20220524/mariupol-1790359709.html
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мариуполь, россия, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
21:23 24.05.2022
 
Первый детский сад откроют в Мариуполе в ближайшие дни

Глава ФАДН Баринов: первый детский сад планируется открыть в Мариуполе в ближайшие дни

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкИгрушки в детском саду
Игрушки в детском саду - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Первый детский сад планируется открыть в Мариуполе в ближайшие дни при поддержке Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН), заявил журналистам глава агентства Игорь Баринов, который побывал в Донбассе с рабочей поездкой.
Как сообщалось ранее, Баринов с главами ряда национально-культурных автономий России доставил в Мариуполь гуманитарную помощь. Глава ФАДН намерен организовывать контакты с диаспорами на освобожденных территориях.
"Мы помогаем первый детский садик запускать. Там уже наводят порядок, парты стоят, застелены кроватки детские. Я думаю, в ближайшие дни планируем открыть", - сказал Баринов.
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МариупольРоссияФедеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России)
 
 
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