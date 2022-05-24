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При стрельбе в начальной школе в Техасе погибли несколько детей
При стрельбе в начальной школе в Техасе погибли несколько детей - РИА Новости, 24.05.2022
При стрельбе в начальной школе в Техасе погибли несколько детей
По меньшей мере несколько детей стали жертвами стрельбы, которая произошла во вторник в начальной школе города Ювалде в американском штате Техас, сообщает... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T23:18
2022-05-24T23:18
2022-05-24T23:21
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ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. По меньшей мере несколько детей стали жертвами стрельбы, которая произошла во вторник в начальной школе города Ювалде в американском штате Техас, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на правоохранителей.Другие подробности, как и точное число погибших, пока не приводятся. Между тем, по информации телеканала ABC, в результате инцидента со стрельбой в начальной школе погибли двое детей. При этом, по его данным, еще 13 учащимся медики оказывают помощь.Официально власти штата пока ничего не сообщали о возможных пострадавших. О мотивах преступника также пока ничего неизвестно.Ранее СМИ со ссылкой на мэра города сообщили, что инцидент со стрельбой произошел недалеко от школы, после чего нападавший забежал в здание учебного заведения и забаррикадировался там. Впоследствии стало известно, что преступника задержали.
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сша, в мире, техас
23:18 24.05.2022 (обновлено: 23:21 24.05.2022)
При стрельбе в начальной школе в Техасе погибли несколько детей
Fox News: при стрельбе в начальной школе в Техасе погибли несколько детей
ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. По меньшей мере несколько детей стали жертвами стрельбы, которая произошла во вторник в начальной школе города Ювалде в американском штате Техас, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на правоохранителей.
Другие подробности, как и точное число погибших, пока не приводятся. Между тем, по информации телеканала ABC, в результате инцидента со стрельбой в начальной школе погибли двое детей. При этом, по его данным, еще 13 учащимся медики оказывают помощь.
Официально власти штата пока ничего не сообщали о возможных пострадавших. О мотивах преступника также пока ничего неизвестно.
Ранее СМИ со ссылкой на мэра города сообщили, что инцидент со стрельбой произошел недалеко от школы, после чего нападавший забежал в здание учебного заведения и забаррикадировался там. Впоследствии стало известно, что преступника задержали.