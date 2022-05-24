18:11 24.05.2022 (обновлено: 19:31 24.05.2022)
Предприятие "Роскосмоса" будет производить детали для Ту-214 и Ил-96
Предприятие "Роскосмоса" будет производить детали для Ту-214 и Ил-96 в три смены
Самолет ИЛ-96. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Пермское предприятие "Протон-ПМ", входящее в контур "Роскосмоса" и производящее космические двигатели, организует работу в три смены в своем литейном цехе, чтобы производить детали для двигателей самолетов Ту-214 и Ил-96, сообщил замдиректора по производству этого предприятия Андрей Подгорнов.
Ранее в "Ростехе" на фоне санкций заявили, что рассматривается возможность возобновления серийного производства среднемагистральных самолетов Ту-204/214 и широкофюзеляжного Ил-96. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров затем говорил, что возобновлять производство Ту-204 нет смысла, но акцент и так сделан на Ту-214. Строительство первого Ил-96-400 (ранее для госструктур выпускалась версия Ил-96-300) завершится в 2022 году. Как заявлял вице-премьер РФ Юрий Борисов, при необходимости Ил-96 может быть запущен в ограниченную серию по 2-3 самолета в год.
"Нам предстоит организовать трёхсменный режим работы на каждом рабочем месте литейного цеха и обеспечить выпуск требуемого объёма литых заготовок. Успех этой работы напрямую зависит от усилий служб главного металлурга, персонала и материально-технического снабжения", - приводятся слова Подгорнова на сайте "Роскосмоса".
Он уточнил, что сейчас "Протон-ПМ" получили на проработку модуль реверса двигателя ПС-90А для самолётов этих семейств. Подгорнов подчеркнул, что детали этого узла — створки предприятие уже изготавливает на своем металлургическом производстве.
По словам замдиректора "Протон-ПМ", в ближайшее время также ожидается рост объёмов производства газотурбинной продукции наземной тематики. В частности, он ожидает расширения производства литых заготовок для газотурбинных установок.
"Кроме того, объекты газотранспортной системы надо обеспечивать электроэнергией, а значит, будут востребованы газотурбинные электростанции, которые мы собираем для "ОДК-Авиадвигатель". Думаю, объёмы в 4–6 ГТЭС "Урал" в год сохранятся", - добавил Подгорнов.
По словам главного металлурга "Протон-ПМ" Алексея Шумкова, в литейном цехе сейчас перестали применять американский модельный воск, который используется для создания литейных форм. Сейчас для этих целей закуплен отечественный. Также отказались от пенокерамических фильтров из США – пробную партию специалисты получили от компании из Тольятти. Шумков отметил, что отечественную замену нашли рентгеновской плёнке бельгийского производства, английским связующим компонентам и украинскому дистенсиллиманитовому концентрату для керамических форм.