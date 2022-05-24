https://ria.ru/20220524/deloitte-1790344083.html

Deloitte будет работать в России под новым брендом

Deloitte будет работать в России под новым брендом - РИА Новости, 24.05.2022

Deloitte будет работать в России под новым брендом

Представительство международной консалтинговой компании Deloitte в России и Белоруссии с 24 мая продолжит работу под новым брендом "Деловые Решения и... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T11:44

2022-05-24T11:44

2022-05-24T11:45

экономика

россия

белоруссия

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Представительство международной консалтинговой компании Deloitte в России и Белоруссии с 24 мая продолжит работу под новым брендом "Деловые Решения и Технологии", говорится в сообщении компании."С 24 мая 2022 года российская компания, ранее входившая в международную сеть "Делойт", продолжит работу в России и Беларуси под собственным брендом "Деловые Решения и Технологии", - сообщила компания.При этом она подчёркивает, что продолжит оказывать клиентам аудиторские и консалтинговые услуги в полном объеме.Группа специализируется на услугах в области аудита, консалтинга, управления рисками, а также финансового, налогового и юридического консультирования.

россия

белоруссия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, белоруссия