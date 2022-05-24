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Deloitte будет работать в России под новым брендом - РИА Новости, 24.05.2022
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Deloitte будет работать в России под новым брендом
Deloitte будет работать в России под новым брендом - РИА Новости, 24.05.2022
Deloitte будет работать в России под новым брендом
Представительство международной консалтинговой компании Deloitte в России и Белоруссии с 24 мая продолжит работу под новым брендом "Деловые Решения и... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T11:44
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экономика
россия
белоруссия
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Представительство международной консалтинговой компании Deloitte в России и Белоруссии с 24 мая продолжит работу под новым брендом "Деловые Решения и Технологии", говорится в сообщении компании."С 24 мая 2022 года российская компания, ранее входившая в международную сеть "Делойт", продолжит работу в России и Беларуси под собственным брендом "Деловые Решения и Технологии", - сообщила компания.При этом она подчёркивает, что продолжит оказывать клиентам аудиторские и консалтинговые услуги в полном объеме.Группа специализируется на услугах в области аудита, консалтинга, управления рисками, а также финансового, налогового и юридического консультирования.
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экономика, россия, белоруссия
11:44 24.05.2022 (обновлено: 11:45 24.05.2022)
 
Deloitte будет работать в России под новым брендом

Международная консалтинговая компания Deloitte будет работать в России под новым брендом

CC BY-SA 2.0 / Benson Kua / DeloitteВывеска компании Deloitte на здании
Вывеска компании Deloitte на здании - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
CC BY-SA 2.0 / Benson Kua / Deloitte
Вывеска компании Deloitte на здании. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Представительство международной консалтинговой компании Deloitte в России и Белоруссии с 24 мая продолжит работу под новым брендом "Деловые Решения и Технологии", говорится в сообщении компании.
"С 24 мая 2022 года российская компания, ранее входившая в международную сеть "Делойт", продолжит работу в России и Беларуси под собственным брендом "Деловые Решения и Технологии", - сообщила компания.
При этом она подчёркивает, что продолжит оказывать клиентам аудиторские и консалтинговые услуги в полном объеме.
Группа специализируется на услугах в области аудита, консалтинга, управления рисками, а также финансового, налогового и юридического консультирования.
 
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