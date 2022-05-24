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Делегация Китая прокомментировала заявления об уходе с форума в Давосе - РИА Новости, 24.05.2022
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Делегация Китая прокомментировала заявления об уходе с форума в Давосе
Делегация Китая прокомментировала заявления об уходе с форума в Давосе - РИА Новости, 24.05.2022
Делегация Китая прокомментировала заявления об уходе с форума в Давосе
Агентство Синьхуа опровергло сообщения о том, что делегация Китая на Всемирном экономическом форуме в Давосе без аплодисментов покинула зал после выступления... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T08:47
2022-05-24T13:59
владимир зеленский
майкл маккол
фатих бирол
сша
россия
китай
в мире
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ПЕКИН, 24 мая — РИА Новости. Агентство Синьхуа опровергло сообщения о том, что делегация Китая на Всемирном экономическом форуме в Давосе без аплодисментов покинула зал после выступления президента Украины Владимира Зеленского.О том, что делегаты от Китая не присоединились к овациям после выступления Зеленского и вскоре покинули зал, накануне сообщил член палаты представителей США республиканец Майкл Маккол.В эфире CNN он показал фотографию, на которой можно увидеть сидящих представителей Китая в окружении аплодирующих людей. Маккол пришел к выводу, что Пекин таким образом послал "четкий сигнал" — "они не поддерживают Украину, они не поддерживают Зеленского".Зеленский в своем выступлении призвал страны участвовать в восстановлении Украины, ввести запрет на покупку российской нефти, полностью заблокировать российскую банковскую систему и IT-сектор, а также прекратить бизнес в России.
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владимир зеленский, майкл маккол, фатих бирол, сша, россия, китай, в мире
08:47 24.05.2022 (обновлено: 13:59 24.05.2022)
 
Делегация Китая прокомментировала заявления об уходе с форума в Давосе

Делегация Китая опровергла слова об уходе из зала после выступления Зеленского в Давосе

© AP Photo / Markus SchreiberУчастники экономического форума в Давосе
Участники экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Участники экономического форума в Давосе. Архивное фото
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ПЕКИН, 24 мая — РИА Новости. Агентство Синьхуа опровергло сообщения о том, что делегация Китая на Всемирном экономическом форуме в Давосе без аплодисментов покинула зал после выступления президента Украины Владимира Зеленского.
"Представители Китая заявили, что эта информация не соответствует действительности. Как сообщила Синьхуа китайская делегация на Всемирном экономическом форуме, во время выступления Владимира Зеленского она вела переговоры с главой Международного энергетического агентства Фатихом Биролем", — говорится в публикации.
О том, что делегаты от Китая не присоединились к овациям после выступления Зеленского и вскоре покинули зал, накануне сообщил член палаты представителей США республиканец Майкл Маккол.
В эфире CNN он показал фотографию, на которой можно увидеть сидящих представителей Китая в окружении аплодирующих людей. Маккол пришел к выводу, что Пекин таким образом послал "четкий сигнал" — "они не поддерживают Украину, они не поддерживают Зеленского".
Зеленский в своем выступлении призвал страны участвовать в восстановлении Украины, ввести запрет на покупку российской нефти, полностью заблокировать российскую банковскую систему и IT-сектор, а также прекратить бизнес в России.
Выступление президента Украины Владимира Зеленского во время Всемирного экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
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