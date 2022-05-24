08:47 24.05.2022 (обновлено: 13:59 24.05.2022)
Делегация Китая прокомментировала заявления об уходе с форума в Давосе
Делегация Китая опровергла слова об уходе из зала после выступления Зеленского в Давосе
© AP Photo / Markus SchreiberУчастники экономического форума в Давосе
© AP Photo / Markus Schreiber
Участники экономического форума в Давосе. Архивное фото
ПЕКИН, 24 мая — РИА Новости. Агентство Синьхуа опровергло сообщения о том, что делегация Китая на Всемирном экономическом форуме в Давосе без аплодисментов покинула зал после выступления президента Украины Владимира Зеленского.
"Представители Китая заявили, что эта информация не соответствует действительности. Как сообщила Синьхуа китайская делегация на Всемирном экономическом форуме, во время выступления Владимира Зеленского она вела переговоры с главой Международного энергетического агентства Фатихом Биролем", — говорится в публикации.
О том, что делегаты от Китая не присоединились к овациям после выступления Зеленского и вскоре покинули зал, накануне сообщил член палаты представителей США республиканец Майкл Маккол.
В эфире CNN он показал фотографию, на которой можно увидеть сидящих представителей Китая в окружении аплодирующих людей. Маккол пришел к выводу, что Пекин таким образом послал "четкий сигнал" — "они не поддерживают Украину, они не поддерживают Зеленского".