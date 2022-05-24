https://ria.ru/20220524/davos-1790304125.html

Делегация Китая прокомментировала заявления об уходе с форума в Давосе

Делегация Китая прокомментировала заявления об уходе с форума в Давосе - РИА Новости, 24.05.2022

Делегация Китая прокомментировала заявления об уходе с форума в Давосе

Агентство Синьхуа опровергло сообщения о том, что делегация Китая на Всемирном экономическом форуме в Давосе без аплодисментов покинула зал после выступления... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T08:47

2022-05-24T08:47

2022-05-24T13:59

владимир зеленский

майкл маккол

фатих бирол

сша

россия

китай

в мире

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ПЕКИН, 24 мая — РИА Новости. Агентство Синьхуа опровергло сообщения о том, что делегация Китая на Всемирном экономическом форуме в Давосе без аплодисментов покинула зал после выступления президента Украины Владимира Зеленского.О том, что делегаты от Китая не присоединились к овациям после выступления Зеленского и вскоре покинули зал, накануне сообщил член палаты представителей США республиканец Майкл Маккол.В эфире CNN он показал фотографию, на которой можно увидеть сидящих представителей Китая в окружении аплодирующих людей. Маккол пришел к выводу, что Пекин таким образом послал "четкий сигнал" — "они не поддерживают Украину, они не поддерживают Зеленского".Зеленский в своем выступлении призвал страны участвовать в восстановлении Украины, ввести запрет на покупку российской нефти, полностью заблокировать российскую банковскую систему и IT-сектор, а также прекратить бизнес в России.

https://ria.ru/20220523/zelenskiy-1790213725.html

сша

россия

китай

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Дарья Буймова

владимир зеленский, майкл маккол, фатих бирол, сша, россия, китай, в мире