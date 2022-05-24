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Глава Мурманской области получил звание "Губернатор литературной России" - РИА Новости, 24.05.2022
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Мурманская область
https://ria.ru/20220524/chibis-1790445600.html
Глава Мурманской области получил звание "Губернатор литературной России"
Глава Мурманской области получил звание "Губернатор литературной России" - РИА Новости, 24.05.2022
Глава Мурманской области получил звание "Губернатор литературной России"
Союз писателей России принял решение присудить главе Мурманской области Андрею Чибису звание "Губернатор литературной России" за поддержку крупных литературных... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T17:00
2022-05-24T17:00
мурманская область
общество
мурманская область
андрей чибис
россия
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МУРМАНСК, 24 мая – РИА Новости. Союз писателей России принял решение присудить главе Мурманской области Андрею Чибису звание "Губернатор литературной России" за поддержку крупных литературных проектов в регионе, передает корреспондент РИА Новости.Такое решение было озвучено на церемонии вручения арктической литературной премии имени Виталия Маслова, приуроченной к празднованию Дня славянской письменности и культуры. Звание "Литературный губернатор России" - это высшая награда Союза писателей России для руководителей субъектов Российской Федерации, учрежденная в 2018 году."Это почетное звание присуждается руководителям субъектов РФ, в которых проводятся самые крупные литературные проекты. Мурманское отделение Союза писателей России, помимо Арктической премии, при поддержке властей проводит один из крупнейших в стране литературных фестивалей, "Капитан Грэй", и многие другие проекты", - пояснил председатель Мурманского отделения Союза писателей России Илья Виноградов.Он отметил, что почётное звание присвоено главе Мурманской области за активную жизненную позицию, внимание к проблемам региональной писательской организации, помощь в решении задач, стоящих перед творческим союзом."Мурманская область в последнее время становится одним из крупных центров литературной жизни, причем активно развивающихся. Это стало возможным благодаря тому, что опыт Союза писателей России и активность нашего регионального отделения в Мурманске получили масштабную поддержку главы региона. Вместе нам удалось реализовать сразу несколько больших, не имеющих аналогов проектов", - отметил председатель Союза писателей России Николай Иванов.Сам глава региона, который не смог лично присутствовать на церемонии, поблагодарил Союз писателей за присуждение звания. "Приятно, что профессиональное сообщество высоко оценило наши проекты и ту работу, которую мы проводим для поиска и поддержки талантливых писателей. Слово - это великая сила, это основа человеческого общения. Считаю, что важно умело использовать его для создания достойных произведений, которые воспитывают душу читателей", - сообщил Чибис РИА Новости.Проводимый Мурманским отделением Союза писателей России фестиваль-форум "Капитан Грэй", который в последние два года получил поддержку региональный властей и вырос в один из крупнейших в России. Уникальной является и разработанная правительством области субсидия для творческих союзов – эффективная мера поддержки, которая позволила Мурманскому отделению Союза писателей России провести большую работу по развитию и поддержке литературы региона.
https://ria.ru/20220524/orden-1790431417.html
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общество, мурманская область, андрей чибис, россия
17:00 24.05.2022
 
Глава Мурманской области получил звание "Губернатор литературной России"

Глава Мурманской области Чибис получил звание "Губернатор литературной России"

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГубернатор Мурманской области Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 24 мая – РИА Новости. Союз писателей России принял решение присудить главе Мурманской области Андрею Чибису звание "Губернатор литературной России" за поддержку крупных литературных проектов в регионе, передает корреспондент РИА Новости.
Такое решение было озвучено на церемонии вручения арктической литературной премии имени Виталия Маслова, приуроченной к празднованию Дня славянской письменности и культуры. Звание "Литературный губернатор России" - это высшая награда Союза писателей России для руководителей субъектов Российской Федерации, учрежденная в 2018 году.
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"Это почетное звание присуждается руководителям субъектов РФ, в которых проводятся самые крупные литературные проекты. Мурманское отделение Союза писателей России, помимо Арктической премии, при поддержке властей проводит один из крупнейших в стране литературных фестивалей, "Капитан Грэй", и многие другие проекты", - пояснил председатель Мурманского отделения Союза писателей России Илья Виноградов.
Он отметил, что почётное звание присвоено главе Мурманской области за активную жизненную позицию, внимание к проблемам региональной писательской организации, помощь в решении задач, стоящих перед творческим союзом.
"Мурманская область в последнее время становится одним из крупных центров литературной жизни, причем активно развивающихся. Это стало возможным благодаря тому, что опыт Союза писателей России и активность нашего регионального отделения в Мурманске получили масштабную поддержку главы региона. Вместе нам удалось реализовать сразу несколько больших, не имеющих аналогов проектов", - отметил председатель Союза писателей России Николай Иванов.
Сам глава региона, который не смог лично присутствовать на церемонии, поблагодарил Союз писателей за присуждение звания. "Приятно, что профессиональное сообщество высоко оценило наши проекты и ту работу, которую мы проводим для поиска и поддержки талантливых писателей. Слово - это великая сила, это основа человеческого общения. Считаю, что важно умело использовать его для создания достойных произведений, которые воспитывают душу читателей", - сообщил Чибис РИА Новости.
Проводимый Мурманским отделением Союза писателей России фестиваль-форум "Капитан Грэй", который в последние два года получил поддержку региональный властей и вырос в один из крупнейших в России. Уникальной является и разработанная правительством области субсидия для творческих союзов – эффективная мера поддержки, которая позволила Мурманскому отделению Союза писателей России провести большую работу по развитию и поддержке литературы региона.
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Мурманская областьОбществоМурманская областьАндрей ЧибисРоссия
 
 
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