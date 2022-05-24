https://ria.ru/20220524/britaniya-1790415544.html

Экономическая ситуация в Британии хуже некуда, заявил Келин

Экономическая ситуация в Британии хуже некуда, заявил Келин - РИА Новости, 24.05.2022

Экономическая ситуация в Британии хуже некуда, заявил Келин

Экономическая ситуация в Великобритании хуже некуда, однако местные политики только сейчас начали переключать свое внимание на эту тему, до этого они были... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T15:11

2022-05-24T15:11

2022-05-24T15:11

великобритания

украина

андрей келин

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Экономическая ситуация в Великобритании хуже некуда, однако местные политики только сейчас начали переключать свое внимание на эту тему, до этого они были заняты только Украиной, заявил во вторник посол РФ в Лондоне Андрей Келин."С экономикой хуже некуда… Здесь несколько факторов действуют, в первую очередь, brexit, второе – пандемия, когда деньги раздавались налево и направо", - сказал Келин в эфире телеканала "Россия 24"."Правительство что-то пытается делать, здесь считают, что вообще надо пересматривать основы деятельности… Но политики здесь занимаются Украиной, а на остальное только-только сейчас (предпринимаются – ред.) какие-то попытки, когда премьер-министр начал несколько переключать свое внимание на экономику. Критики раздается много, путей выхода пока не видно", - отметил Келин.По его словам, экономическая ситуация в Великобритании "самая плохая в "семерке"."Британия здесь на последнем месте, и в Еврозоне тоже по уровню своего ожидаемого развития", - резюмировал посол.

https://ria.ru/20220524/posol-1790412290.html

https://ria.ru/20220523/butylki-1790282714.html

великобритания

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

великобритания, украина, андрей келин