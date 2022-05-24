https://ria.ru/20220524/britaniya-1790415544.html
Экономическая ситуация в Британии хуже некуда, заявил Келин
Экономическая ситуация в Британии хуже некуда, заявил Келин - РИА Новости, 24.05.2022
Экономическая ситуация в Британии хуже некуда, заявил Келин
Экономическая ситуация в Великобритании хуже некуда, однако местные политики только сейчас начали переключать свое внимание на эту тему, до этого они были... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T15:11
2022-05-24T15:11
2022-05-24T15:11
великобритания
украина
андрей келин
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Экономическая ситуация в Великобритании хуже некуда, однако местные политики только сейчас начали переключать свое внимание на эту тему, до этого они были заняты только Украиной, заявил во вторник посол РФ в Лондоне Андрей Келин."С экономикой хуже некуда… Здесь несколько факторов действуют, в первую очередь, brexit, второе – пандемия, когда деньги раздавались налево и направо", - сказал Келин в эфире телеканала "Россия 24"."Правительство что-то пытается делать, здесь считают, что вообще надо пересматривать основы деятельности… Но политики здесь занимаются Украиной, а на остальное только-только сейчас (предпринимаются – ред.) какие-то попытки, когда премьер-министр начал несколько переключать свое внимание на экономику. Критики раздается много, путей выхода пока не видно", - отметил Келин.По его словам, экономическая ситуация в Великобритании "самая плохая в "семерке"."Британия здесь на последнем месте, и в Еврозоне тоже по уровню своего ожидаемого развития", - резюмировал посол.
https://ria.ru/20220524/posol-1790412290.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, украина, андрей келин
Экономическая ситуация в Британии хуже некуда, заявил Келин
Российский посол Келин заявил, что экономическая ситуация в Британии хуже некуда