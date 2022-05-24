Рейтинг@Mail.ru
Экономическая ситуация в Британии хуже некуда, заявил Келин - РИА Новости, 24.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220524/britaniya-1790415544.html
Экономическая ситуация в Британии хуже некуда, заявил Келин
Экономическая ситуация в Британии хуже некуда, заявил Келин - РИА Новости, 24.05.2022
Экономическая ситуация в Британии хуже некуда, заявил Келин
Экономическая ситуация в Великобритании хуже некуда, однако местные политики только сейчас начали переключать свое внимание на эту тему, до этого они были... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T15:11
2022-05-24T15:11
великобритания
украина
андрей келин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156312/37/1563123776_0:0:2934:1650_1920x0_80_0_0_defeca673eae56d9009b82d15c2a77f7.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Экономическая ситуация в Великобритании хуже некуда, однако местные политики только сейчас начали переключать свое внимание на эту тему, до этого они были заняты только Украиной, заявил во вторник посол РФ в Лондоне Андрей Келин."С экономикой хуже некуда… Здесь несколько факторов действуют, в первую очередь, brexit, второе – пандемия, когда деньги раздавались налево и направо", - сказал Келин в эфире телеканала "Россия 24"."Правительство что-то пытается делать, здесь считают, что вообще надо пересматривать основы деятельности… Но политики здесь занимаются Украиной, а на остальное только-только сейчас (предпринимаются – ред.) какие-то попытки, когда премьер-министр начал несколько переключать свое внимание на экономику. Критики раздается много, путей выхода пока не видно", - отметил Келин.По его словам, экономическая ситуация в Великобритании "самая плохая в "семерке"."Британия здесь на последнем месте, и в Еврозоне тоже по уровню своего ожидаемого развития", - резюмировал посол.
https://ria.ru/20220524/posol-1790412290.html
https://ria.ru/20220523/butylki-1790282714.html
великобритания
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156312/37/1563123776_205:0:2934:2047_1920x0_80_0_0_5bd355bf6761542798df4fc070f28b22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
великобритания, украина, андрей келин
15:11 24.05.2022
 
Экономическая ситуация в Британии хуже некуда, заявил Келин

Российский посол Келин заявил, что экономическая ситуация в Британии хуже некуда

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкВестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Экономическая ситуация в Великобритании хуже некуда, однако местные политики только сейчас начали переключать свое внимание на эту тему, до этого они были заняты только Украиной, заявил во вторник посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
"С экономикой хуже некуда… Здесь несколько факторов действуют, в первую очередь, brexit, второе – пандемия, когда деньги раздавались налево и направо", - сказал Келин в эфире телеканала "Россия 24".
Корабли НАТО в Черном море - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
Вчера, 15:00
Посол Келин прокомментировал обсуждение Черного моря Британией и Литвой
"Правительство что-то пытается делать, здесь считают, что вообще надо пересматривать основы деятельности… Но политики здесь занимаются Украиной, а на остальное только-только сейчас (предпринимаются – ред.) какие-то попытки, когда премьер-министр начал несколько переключать свое внимание на экономику. Критики раздается много, путей выхода пока не видно", - отметил Келин.
По его словам, экономическая ситуация в Великобритании "самая плохая в "семерке".
"Британия здесь на последнем месте, и в Еврозоне тоже по уровню своего ожидаемого развития", - резюмировал посол.
Разливное пиво - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 22:56
В Великобритании из-за энергокризиса заканчиваются бутылки для пива
 
ВеликобританияУкраинаАндрей Келин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала