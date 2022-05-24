https://ria.ru/20220524/braziliya-1790400992.html

Болсонару второй раз за весну уволил главу Petrobras

Болсонару второй раз за весну уволил главу Petrobras - РИА Новости, 24.05.2022

Болсонару второй раз за весну уволил главу Petrobras

Бразильский президент Жаир Болсонару уволил уже второго генерального директора государственной нефтяной компании Petrobras за два месяца из-за недовольства... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T14:30

2022-05-24T14:30

2022-05-24T14:40

экономика

цены на нефть

жаир болсонару

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petrobras

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Бразильский президент Жаир Болсонару уволил уже второго генерального директора государственной нефтяной компании Petrobras за два месяца из-за недовольства высокими ценами на дизельное топливо, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление компании."Президент Бразилии Жаир Болсонару уволил генерального директора нефтедобывающей компании Petrobras - во второй раз за два месяца - после того как компания отказалась продавать топливо со скидкой потребителям, предупредив, что это приведет к нехватке дизельного топлива", - передаёт агентство.Болсонару считает, что Petrobras следует использовать свою прибыль для снижения цен на топливо и помощи в сдерживании инфляции, отмечает агентство.Жозе Мауру Феррейра Коэлью - третий генеральный директор Petrobras, который был уволен из-за недовольства руководства страны ценовой политикой госкомпании. Его предшественника сняли с должности в марте этого года, то есть два месяца назад. Первый уволенный из-за роста цен на топливо генеральный директор был отправлен в отставку в начале прошлого года.Особенно критичной нехватка дизельного топлива может быть в следующем квартале года, когда начинается сбор сои и прогнозируется рост спроса, сообщает агентство со ссылкой на майскую презентацию компании. А согласно отчету минсельхоза США, в этом сельхозсезоне Бразилия по выращиванию сои на первом месте - 125 миллионов тонн.По словам источников агентства, Petrobras совместно с другими импортерами намерена бороться за обеспечение страны дизельным топливом в условиях самой острого дефицита за 14 лет. Перебои с поставками этого топлива стали глобальной проблемой после введения санкций против России, мировые запасы упали до исторического минимума.

https://radiosputnik.ria.ru/20220510/neft-1787761419.html

https://ria.ru/20220505/stavka-1786900978.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, цены на нефть, жаир болсонару, бразилия, petrobras, сша, россия