Рейтинг@Mail.ru
Болсонару второй раз за весну уволил главу Petrobras - РИА Новости, 24.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220524/braziliya-1790400992.html
Болсонару второй раз за весну уволил главу Petrobras
Болсонару второй раз за весну уволил главу Petrobras - РИА Новости, 24.05.2022
Болсонару второй раз за весну уволил главу Petrobras
Бразильский президент Жаир Болсонару уволил уже второго генерального директора государственной нефтяной компании Petrobras за два месяца из-за недовольства... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T14:30
2022-05-24T14:40
экономика
цены на нефть
жаир болсонару
бразилия
petrobras
сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568570760_0:244:2792:1815_1920x0_80_0_0_f252e05c4bd6ddab523cea4e0b25b2cf.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Бразильский президент Жаир Болсонару уволил уже второго генерального директора государственной нефтяной компании Petrobras за два месяца из-за недовольства высокими ценами на дизельное топливо, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление компании."Президент Бразилии Жаир Болсонару уволил генерального директора нефтедобывающей компании Petrobras - во второй раз за два месяца - после того как компания отказалась продавать топливо со скидкой потребителям, предупредив, что это приведет к нехватке дизельного топлива", - передаёт агентство.Болсонару считает, что Petrobras следует использовать свою прибыль для снижения цен на топливо и помощи в сдерживании инфляции, отмечает агентство.Жозе Мауру Феррейра Коэлью - третий генеральный директор Petrobras, который был уволен из-за недовольства руководства страны ценовой политикой госкомпании. Его предшественника сняли с должности в марте этого года, то есть два месяца назад. Первый уволенный из-за роста цен на топливо генеральный директор был отправлен в отставку в начале прошлого года.Особенно критичной нехватка дизельного топлива может быть в следующем квартале года, когда начинается сбор сои и прогнозируется рост спроса, сообщает агентство со ссылкой на майскую презентацию компании. А согласно отчету минсельхоза США, в этом сельхозсезоне Бразилия по выращиванию сои на первом месте - 125 миллионов тонн.По словам источников агентства, Petrobras совместно с другими импортерами намерена бороться за обеспечение страны дизельным топливом в условиях самой острого дефицита за 14 лет. Перебои с поставками этого топлива стали глобальной проблемой после введения санкций против России, мировые запасы упали до исторического минимума.
https://radiosputnik.ria.ru/20220510/neft-1787761419.html
https://ria.ru/20220505/stavka-1786900978.html
бразилия
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568570760_10:0:2741:2048_1920x0_80_0_0_67f328e5f999abc54ced1dd68f556e3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, жаир болсонару, бразилия, petrobras, сша, россия
14:30 24.05.2022 (обновлено: 14:40 24.05.2022)
 
Болсонару второй раз за весну уволил главу Petrobras

Лидер Бразилии Болсонару второй раз за весну уволил главу Petrobras из-за спора о ценах

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент Бразилии Жаир Болсонару. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Бразильский президент Жаир Болсонару уволил уже второго генерального директора государственной нефтяной компании Petrobras за два месяца из-за недовольства высокими ценами на дизельное топливо, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление компании.
"Президент Бразилии Жаир Болсонару уволил генерального директора нефтедобывающей компании Petrobras - во второй раз за два месяца - после того как компания отказалась продавать топливо со скидкой потребителям, предупредив, что это приведет к нехватке дизельного топлива", - передаёт агентство.
Вывеска на офисе компании Петробрас в районе Лапа в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
10 мая, 15:33В мире
Бразилия отказалась увеличивать добычу нефти по просьбе США
Болсонару считает, что Petrobras следует использовать свою прибыль для снижения цен на топливо и помощи в сдерживании инфляции, отмечает агентство.
Жозе Мауру Феррейра Коэлью - третий генеральный директор Petrobras, который был уволен из-за недовольства руководства страны ценовой политикой госкомпании. Его предшественника сняли с должности в марте этого года, то есть два месяца назад. Первый уволенный из-за роста цен на топливо генеральный директор был отправлен в отставку в начале прошлого года.
Особенно критичной нехватка дизельного топлива может быть в следующем квартале года, когда начинается сбор сои и прогнозируется рост спроса, сообщает агентство со ссылкой на майскую презентацию компании. А согласно отчету минсельхоза США, в этом сельхозсезоне Бразилия по выращиванию сои на первом месте - 125 миллионов тонн.
По словам источников агентства, Petrobras совместно с другими импортерами намерена бороться за обеспечение страны дизельным топливом в условиях самой острого дефицита за 14 лет. Перебои с поставками этого топлива стали глобальной проблемой после введения санкций против России, мировые запасы упали до исторического минимума.
Рио-де-Жанейро, Бразилия - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 02:58
Бразилия в десятый раз подряд подняла ключевую ставку
 
ЭкономикаЦены на нефтьЖаир БолсонаруБразилияPetrobrasСШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала