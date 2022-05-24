14:30 24.05.2022 (обновлено: 14:40 24.05.2022)
Болсонару второй раз за весну уволил главу Petrobras
Лидер Бразилии Болсонару второй раз за весну уволил главу Petrobras из-за спора о ценах
Президент Бразилии Жаир Болсонару. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Бразильский президент Жаир Болсонару уволил уже второго генерального директора государственной нефтяной компании Petrobras за два месяца из-за недовольства высокими ценами на дизельное топливо, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление компании.
"Президент Бразилии Жаир Болсонару уволил генерального директора нефтедобывающей компании Petrobras - во второй раз за два месяца - после того как компания отказалась продавать топливо со скидкой потребителям, предупредив, что это приведет к нехватке дизельного топлива", - передаёт агентство.
Болсонару считает, что Petrobras следует использовать свою прибыль для снижения цен на топливо и помощи в сдерживании инфляции, отмечает агентство.
Жозе Мауру Феррейра Коэлью - третий генеральный директор Petrobras, который был уволен из-за недовольства руководства страны ценовой политикой госкомпании. Его предшественника сняли с должности в марте этого года, то есть два месяца назад. Первый уволенный из-за роста цен на топливо генеральный директор был отправлен в отставку в начале прошлого года.
Особенно критичной нехватка дизельного топлива может быть в следующем квартале года, когда начинается сбор сои и прогнозируется рост спроса, сообщает агентство со ссылкой на майскую презентацию компании. А согласно отчету минсельхоза США, в этом сельхозсезоне Бразилия по выращиванию сои на первом месте - 125 миллионов тонн.
По словам источников агентства, Petrobras совместно с другими импортерами намерена бороться за обеспечение страны дизельным топливом в условиях самой острого дефицита за 14 лет. Перебои с поставками этого топлива стали глобальной проблемой после введения санкций против России, мировые запасы упали до исторического минимума.