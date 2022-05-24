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В Кремле прокомментировали увольнение российского дипломата в ООН - РИА Новости, 24.05.2022
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В Кремле прокомментировали увольнение российского дипломата в ООН
В Кремле прокомментировали увольнение российского дипломата в ООН - РИА Новости, 24.05.2022
В Кремле прокомментировали увольнение российского дипломата в ООН
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал увольнение российского дипломата в ООН, заявив, что тот выступил против консолидированной... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T12:37
2022-05-24T13:25
россия
оон
женева (город)
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал увольнение российского дипломата в ООН, заявив, что тот выступил против консолидированной позиции целой страны."В Кремле мы не знакомы с этим письмом. Если он был сотрудником МИД, то это вопрос МИД. Здесь можно сказать, что господин Бондарев больше не с нами, скорее, он против нас. Позиция. Он осуждает действия российского руководства, а действия российского руководства поддерживаются практически всем населением нашей страны. Значит, этот господин выступил против общего консолидированного мнения нашей страны", - сказал Песков на просьбу прокомментировать увольнение советника постпреда России при офисе ООН в Женеве Бориса Бондарева.
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россия, оон, женева (город), в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), дмитрий песков
12:37 24.05.2022 (обновлено: 13:25 24.05.2022)
 
В Кремле прокомментировали увольнение российского дипломата в ООН

Пресс-секретарь Путина Песков: дипломат в ООН Бондарев выступил против позиции России

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Прохожие на Васильевском спуске в Москве - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал увольнение российского дипломата в ООН, заявив, что тот выступил против консолидированной позиции целой страны.
"В Кремле мы не знакомы с этим письмом. Если он был сотрудником МИД, то это вопрос МИД. Здесь можно сказать, что господин Бондарев больше не с нами, скорее, он против нас. Позиция. Он осуждает действия российского руководства, а действия российского руководства поддерживаются практически всем населением нашей страны. Значит, этот господин выступил против общего консолидированного мнения нашей страны", - сказал Песков на просьбу прокомментировать увольнение советника постпреда России при офисе ООН в Женеве Бориса Бондарева.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
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РоссияООНЖенева (город)В миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Дмитрий Песков
 
 
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