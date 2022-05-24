https://ria.ru/20220524/bondarev-1790360457.html

В Кремле прокомментировали увольнение российского дипломата в ООН

В Кремле прокомментировали увольнение российского дипломата в ООН - РИА Новости, 24.05.2022

В Кремле прокомментировали увольнение российского дипломата в ООН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал увольнение российского дипломата в ООН, заявив, что тот выступил против консолидированной... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T12:37

2022-05-24T12:37

2022-05-24T13:25

россия

оон

женева (город)

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

дмитрий песков

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал увольнение российского дипломата в ООН, заявив, что тот выступил против консолидированной позиции целой страны."В Кремле мы не знакомы с этим письмом. Если он был сотрудником МИД, то это вопрос МИД. Здесь можно сказать, что господин Бондарев больше не с нами, скорее, он против нас. Позиция. Он осуждает действия российского руководства, а действия российского руководства поддерживаются практически всем населением нашей страны. Значит, этот господин выступил против общего консолидированного мнения нашей страны", - сказал Песков на просьбу прокомментировать увольнение советника постпреда России при офисе ООН в Женеве Бориса Бондарева.

https://ria.ru/20220523/nebenzya-1790284917.html

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женева (город)

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Владимир Лаврентьев

россия, оон, женева (город), в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), дмитрий песков