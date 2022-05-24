https://ria.ru/20220524/blokirovka-1790494504.html

Роскомнадзор заблокировал сайты четырех изданий

Роскомнадзор заблокировал сайты четырех изданий - РИА Новости, 24.05.2022

Роскомнадзор заблокировал сайты четырех изданий

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ отграничил доступ к сайтам изданий "Вот так", "Сухуми.инфо", "Telegraf.by" и "Интерфакс-Украина", а также к... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T20:35

2022-05-24T20:35

2022-05-24T20:35

общество

технологии

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ отграничил доступ к сайтам изданий "Вот так", "Сухуми.инфо", "Telegraf.by" и "Интерфакс-Украина", а также к новостному сайту "Львовский портал", следует из реестра.Информация о блокировке сайта появилась на универсальном сервисе Роскомнадзора по проверке блокировок страниц и ресурсов в России. Основанием для блокировки послужило требование Генпрокуратуры РФ от 6 и 29 апреля, а также от 19 мая.

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россия

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф