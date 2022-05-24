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Роскомнадзор заблокировал сайты четырех изданий - РИА Новости, 24.05.2022
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Роскомнадзор заблокировал сайты четырех изданий
Роскомнадзор заблокировал сайты четырех изданий - РИА Новости, 24.05.2022
Роскомнадзор заблокировал сайты четырех изданий
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ отграничил доступ к сайтам изданий "Вот так", "Сухуми.инфо", "Telegraf.by" и "Интерфакс-Украина", а также к... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T20:35
2022-05-24T20:35
общество
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ отграничил доступ к сайтам изданий "Вот так", "Сухуми.инфо", "Telegraf.by" и "Интерфакс-Украина", а также к новостному сайту "Львовский портал", следует из реестра.Информация о блокировке сайта появилась на универсальном сервисе Роскомнадзора по проверке блокировок страниц и ресурсов в России. Основанием для блокировки послужило требование Генпрокуратуры РФ от 6 и 29 апреля, а также от 19 мая.
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РИА Новости
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2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
общество, технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф
20:35 24.05.2022
 
Роскомнадзор заблокировал сайты четырех изданий

РКН заблокировал издания "Вот так", "Сухуми.инфо", "Telegraf.by" и "Интерфакс-Украина"

© РИА Новости / Александр КряжевДевушка за компьютером
Девушка за компьютером - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Девушка за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ отграничил доступ к сайтам изданий "Вот так", "Сухуми.инфо", "Telegraf.by" и "Интерфакс-Украина", а также к новостному сайту "Львовский портал", следует из реестра.
Информация о блокировке сайта появилась на универсальном сервисе Роскомнадзора по проверке блокировок страниц и ресурсов в России. Основанием для блокировки послужило требование Генпрокуратуры РФ от 6 и 29 апреля, а также от 19 мая.
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 11:58
Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать YouTube-аккаунт "ЛенТВ24"
 
ОбществоТехнологииРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Генеральная прокуратура РФ
 
 
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